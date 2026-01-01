Mazanoke एक सेल्फ-होस्टेड इमेज ऑप्टिमाइज़र है जो पूरी तरह से ब्राउज़र में चलता है। जब उपयोगकर्ता Mazanoke इंटरफ़ेस के माध्यम से इमेज को कंप्रेस, रीसाइज़ या कन्वर्ट करते हैं, तो सारी प्रोसेसिंग उनके डिवाइस पर स्थानीय रूप से होती है — कोई भी इमेज डेटा सर्वर या किसी तीसरे पक्ष को ट्रांसमिट नहीं किया जाता है। यह इसे संवेदनशील इमेज को प्रोसेस करने के लिए उपयुक्त बनाता है जिन्हें क्लाउड कंप्रेशन टूल्स पर अपलोड नहीं किया जा सकता है।

होस्टेड इमेज ऑप्टिमाइजेशन सेवाओं के विपरीत, अपने VPS पर Mazanoke को सेल्फ-होस्ट करना आपकी टीम को इमेज प्रोसेसिंग के लिए एक निजी, हमेशा उपलब्ध एंडपॉइंट देता है। यह कई तरह के फॉर्मेट को सपोर्ट करता है, स्वचालित रूप से EXIF मेटाडेटा जैसे GPS लोकेशन और टाइमस्टैम्प को हटाता है, और एक्सेस को प्रतिबंधित करने के लिए वैकल्पिक HTTP बेसिक ऑथेंटिकेशन से सुरक्षित किया जा सकता है।