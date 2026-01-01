एक क्लिक इंस्टॉलेशन में Mazanoke डिप्लॉय करें।
गोपनीयता-केंद्रित ब्राउज़र-आधारित इमेज ऑप्टिमाइज़र जो किसी भी सर्वर पर अपलोड किए बिना छवियों को कंप्रेस और कन्वर्ट करता है।
Mazanoke के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Mazanoke के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Mazanoke एक सेल्फ-होस्टेड इमेज ऑप्टिमाइज़र है जो पूरी तरह से ब्राउज़र में चलता है। जब उपयोगकर्ता Mazanoke इंटरफ़ेस के माध्यम से इमेज को कंप्रेस, रीसाइज़ या कन्वर्ट करते हैं, तो सारी प्रोसेसिंग उनके डिवाइस पर स्थानीय रूप से होती है — कोई भी इमेज डेटा सर्वर या किसी तीसरे पक्ष को ट्रांसमिट नहीं किया जाता है। यह इसे संवेदनशील इमेज को प्रोसेस करने के लिए उपयुक्त बनाता है जिन्हें क्लाउड कंप्रेशन टूल्स पर अपलोड नहीं किया जा सकता है।
होस्टेड इमेज ऑप्टिमाइजेशन सेवाओं के विपरीत, अपने VPS पर Mazanoke को सेल्फ-होस्ट करना आपकी टीम को इमेज प्रोसेसिंग के लिए एक निजी, हमेशा उपलब्ध एंडपॉइंट देता है। यह कई तरह के फॉर्मेट को सपोर्ट करता है, स्वचालित रूप से EXIF मेटाडेटा जैसे GPS लोकेशन और टाइमस्टैम्प को हटाता है, और एक्सेस को प्रतिबंधित करने के लिए वैकल्पिक HTTP बेसिक ऑथेंटिकेशन से सुरक्षित किया जा सकता है।
Mazanoke की मुख्य विशेषताएं
ब्राउज़र में प्रोसेसिंग
सभी इमेज कम्प्रेशन और कन्वर्ज़न ब्राउज़र में स्थानीय रूप से चलते हैं — कोई भी इमेज डेटा सर्वर या किसी बाहरी सेवा को नहीं भेजा जाता है।
बहु-प्रारूप रूपांतरण
JPEG, PNG, WebP, AVIF, HEIC, GIF, ICO, और TIFF के बीच किसी भी संयोजन में समायोज्य गुणवत्ता सेटिंग्स के साथ कनवर्ट करें।
स्वचालित EXIF रिमूवल
साझा करने से पहले, छवियों से एम्बेडेड मेटाडेटा हटा दें, जिसमें जीपीएस लोकेशन, टाइमस्टैम्प और कैमरे की जानकारी शामिल है।
HTTP बेसिक प्रमाणीकरण
पहुँच डिफ़ॉल्ट रूप से HTTP बेसिक ऑथेंटिकेशन द्वारा सुरक्षित है, जो आपकी इंस्टेंस को केवल अधिकृत उपयोगकर्ताओं तक सीमित रखता है।
PWA ऑफ़लाइन सपोर्ट
Mazanoke को प्रोग्रेसिव वेब ऐप के रूप में इंस्टॉल करें ताकि इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता के बिना ऑफ़लाइन इमेज प्रोसेसिंग की जा सके।
आपको Mazanoke को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।