OpenSearch एक कम्युनिटी-ड्रिवन, ओपन-सोर्स सर्च और एनालिटिक्स सूट है जिसे Elasticsearch 7.10.2 से फोर्क किया गया है ताकि Apache 2.0 लाइसेंस के तहत एक सही मायने में ओपन विकल्प बनाए रखा जा सके। यह फुल-टेक्स्ट सर्च, लॉग और इवेंट डेटा एनालिसिस, ऐप्लिकेशन परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग और सिक्योरिटी एनालिटिक्स एक डिस्ट्रिब्यूटेड, स्केलेबल आर्किटेक्चर के माध्यम से प्रदान करता है — यह सब बिना किसी प्रोप्राइटरी लाइसेंसिंग प्रतिबंध के।

यह टेम्पलेट OpenSearch और OpenSearch Dashboards दोनों को ऑथेंटिकेशन सक्षम करके डिप्लॉय करता है, जिससे आपको पहले दिन से ही एक कंप्लीट सर्च प्लेटफॉर्म मिलता है। सेल्फ-होस्टिंग का मतलब है कि सभी इंडेक्स्ड डेटा और सर्च क्वेरीज़ आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहती हैं, जो डेटा रेजिडेंसी आवश्यकताओं वाले या संवेदनशील जानकारी को संभालने वाले संगठनों के लिए आवश्यक है। नोट: इसके लिए कम से कम 4 GB RAM की आवश्यकता होती है और प्रारंभिक स्टार्टअप के लिए 2-5 मिनट का समय लगता है।