1-क्लिक इंस्टॉलेशन में ओपनसर्च डिप्लॉय करें।
Apache 2.0 लाइसेंस प्राप्त सर्च और एनालिटिक्स इंजन OpenSearch डैशबोर्ड्स के साथ डेटा विज़ुअलाइज़ेशन और लॉग विश्लेषण के लिए
OpenSearch के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप OpenSearch के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
OpenSearch एक कम्युनिटी-ड्रिवन, ओपन-सोर्स सर्च और एनालिटिक्स सूट है जिसे Elasticsearch 7.10.2 से फोर्क किया गया है ताकि Apache 2.0 लाइसेंस के तहत एक सही मायने में ओपन विकल्प बनाए रखा जा सके। यह फुल-टेक्स्ट सर्च, लॉग और इवेंट डेटा एनालिसिस, ऐप्लिकेशन परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग और सिक्योरिटी एनालिटिक्स एक डिस्ट्रिब्यूटेड, स्केलेबल आर्किटेक्चर के माध्यम से प्रदान करता है — यह सब बिना किसी प्रोप्राइटरी लाइसेंसिंग प्रतिबंध के।
यह टेम्पलेट OpenSearch और OpenSearch Dashboards दोनों को ऑथेंटिकेशन सक्षम करके डिप्लॉय करता है, जिससे आपको पहले दिन से ही एक कंप्लीट सर्च प्लेटफॉर्म मिलता है। सेल्फ-होस्टिंग का मतलब है कि सभी इंडेक्स्ड डेटा और सर्च क्वेरीज़ आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहती हैं, जो डेटा रेजिडेंसी आवश्यकताओं वाले या संवेदनशील जानकारी को संभालने वाले संगठनों के लिए आवश्यक है। नोट: इसके लिए कम से कम 4 GB RAM की आवश्यकता होती है और प्रारंभिक स्टार्टअप के लिए 2-5 मिनट का समय लगता है।
OpenSearch की मुख्य विशेषताएं
पूर्ण-पाठ खोज
एडवांस्ड क्वेरी DSL प्रासंगिकता स्कोरिंग, फेसेटेड नेविगेशन और रीयल-टाइम इंडेक्सिंग के साथ तेज़ और सटीक खोज परिणामों के लिए।
OpenSearch डैशबोर्ड
शामिल विज़ुअलाइज़ेशन लेयर आपको अतिरिक्त टूल के बिना इंटरैक्टिव डैशबोर्ड्स बनाने, क्वेरीज़ चलाने और डेटा एक्सप्लोर करने देती है।
लॉग एनालिटिक्स
विसंगतियों का पता लगाने और घटनाओं का तेज़ी से निवारण करने के लिए एप्लिकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर लॉग्स को रियल टाइम में इनजेस्ट और विश्लेषण करें।
अपाचे 2.0 लाइसेंस
कोई व्यावसायिक प्रतिबंध नहीं और न ही अप्रत्याशित लाइसेंस परिवर्तन — OpenSearch का स्वतंत्र रूप से उपयोग करें, संशोधित करें और वितरित करें।
विसंगति पहचान
अंतर्निहित एमएल-संचालित विसंगति पहचान और कॉन्फ़िगर करने योग्य अलर्टिंग, उपयोगकर्ताओं द्वारा रिपोर्ट किए जाने से पहले समस्याओं का पता लगाने में मदद करते हैं।
आपको OpenSearch को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।