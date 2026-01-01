Tinode एक पूरी तरह से ओपन-सोर्स इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है जो एक पूरा स्टैक प्रदान करता है — एक Go सर्वर बैकएंड, वेब, iOS, Android और डेस्कटॉप के लिए आधिकारिक क्लाइंट, और कस्टम इंटीग्रेशन के लिए एक gRPC API। यह वन-ऑन-वन और ग्रुप मैसेजिंग, टाइपिंग इंडिकेटर, रीड रिसिप्ट, फाइल अटैचमेंट और वैकल्पिक एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन को सपोर्ट करता है, जो कमर्शियल मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के फीचर सेट को आपके स्वामित्व वाले इंफ्रास्ट्रक्चर तक लाता है।

VPS पर Tinode को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है कि आपकी बातचीत, यूज़र डेटा और फाइल ट्रांसफर कभी भी किसी थर्ड-पार्टी मैसेजिंग सर्विस तक नहीं पहुँचते। डिप्लॉयमेंट के तुरंत बाद बिल्ट-इन वेब क्लाइंट का उपयोग करें या gRPC या REST API के माध्यम से अपने मोबाइल और वेब ऐप को कनेक्ट करें।