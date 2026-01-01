एक क्लिक इंस्टॉलेशन में Tinode डिप्लॉय करें।
मोबाइल और वेब क्लाइंट, रियल-टाइम चैट और एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन सपोर्ट के साथ ओपन-सोर्स इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म।
Tinode के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Tinode के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Tinode एक पूरी तरह से ओपन-सोर्स इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है जो एक पूरा स्टैक प्रदान करता है — एक Go सर्वर बैकएंड, वेब, iOS, Android और डेस्कटॉप के लिए आधिकारिक क्लाइंट, और कस्टम इंटीग्रेशन के लिए एक gRPC API। यह वन-ऑन-वन और ग्रुप मैसेजिंग, टाइपिंग इंडिकेटर, रीड रिसिप्ट, फाइल अटैचमेंट और वैकल्पिक एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन को सपोर्ट करता है, जो कमर्शियल मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के फीचर सेट को आपके स्वामित्व वाले इंफ्रास्ट्रक्चर तक लाता है।
VPS पर Tinode को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है कि आपकी बातचीत, यूज़र डेटा और फाइल ट्रांसफर कभी भी किसी थर्ड-पार्टी मैसेजिंग सर्विस तक नहीं पहुँचते। डिप्लॉयमेंट के तुरंत बाद बिल्ट-इन वेब क्लाइंट का उपयोग करें या gRPC या REST API के माध्यम से अपने मोबाइल और वेब ऐप को कनेक्ट करें।
Tinode की मुख्य विशेषताएं
रियल-टाइम मैसेजिंग
टाइपिंग इंडिकेटर, पढ़े जाने की सूचना और संदेश प्रतिक्रियाओं के साथ तत्काल संदेशों को वेब, आईओएस, एंड्रॉइड और डेस्कटॉप क्लाइंट्स पर एक साथ डिलीवर करता है।
समूह चैट और चैनल
किसी भी आकार की टीमों और समुदायों के लिए कॉन्फ़िगर करने योग्य सदस्यता, भूमिकाओं और अनुमतियों के साथ समूह वार्तालाप बनाएँ।
एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन
वैकल्पिक E2E एन्क्रिप्शन संदेश सामग्री को गोपनीय रखता है — जिसे सर्वर और किसी भी मध्यस्थ द्वारा पढ़ा नहीं जा सकता, यहां तक कि आपके अपने द्वारा भी।
फ़ाइल और मीडिया शेयरिंग
छवियों, फ़ाइलों और अटैचमेंट को सीधे बातचीत में साझा करें, जो आपके अपने फ़ाइलसिस्टम या S3-संगत बकेट पर संग्रहीत हैं।
वीडियो और वॉइस कॉल
बिल्ट-इन WebRTC सपोर्ट किसी अलग ऐप पर स्विच किए बिना सीधे चैट इंटरफ़ेस में वीडियो और वॉयस कॉल की सुविधा देता है।
gRPC और REST API
फुल gRPC और REST API आपको Tinode मैसेजिंग को कस्टम ऐप्स में एम्बेड करने या इसे मौजूदा बिजनेस वर्कफ़्लो के साथ एकीकृत करने की सुविधा देते हैं।
आपको Tinode को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।