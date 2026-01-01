CloudBeaver एक वेब-आधारित डेटाबेस प्रबंधन एप्लिकेशन है जिसे लोकप्रिय DBeaver डेस्कटॉप क्लाइंट की टीम द्वारा विकसित किया गया है। यह किसी भी ब्राउज़र पर पेशेवर-स्तर का डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन लाता है, जिससे टीमें हर मशीन पर डेस्कटॉप सॉफ़्टवेयर इंस्टॉल किए बिना एक ही इंटरफ़ेस से कई डेटाबेस सिस्टम को क्वेरी, विज़ुअलाइज़ और प्रबंधित कर सकती हैं।

अपने VPS पर CloudBeaver को सेल्फ-होस्ट करने से डेटाबेस क्रेडेंशियल और क्वेरी परिणाम आपके अपने नेटवर्क के भीतर रहते हैं। आप व्यक्तिगत डेटाबेस को सार्वजनिक इंटरनेट पर उजागर करने से बचते हैं, साथ ही अपनी टीम को किसी भी डिवाइस, किसी भी स्थान से उन डेटाबेस तक केंद्रीकृत, भूमिका-नियंत्रित एक्सेस प्रदान करते हैं जिनकी उन्हें आवश्यकता है।