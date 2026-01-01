क्लाउडबीवर को एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में डिप्लॉय करें।
DBeaver टीम द्वारा बनाया गया वेब-आधारित डेटाबेस प्रबंधन टूल, जो PostgreSQL, MySQL, MongoDB और दर्जनों अन्य को सपोर्ट करता है।
CloudBeaver के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप CloudBeaver के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
CloudBeaver एक वेब-आधारित डेटाबेस प्रबंधन एप्लिकेशन है जिसे लोकप्रिय DBeaver डेस्कटॉप क्लाइंट की टीम द्वारा विकसित किया गया है। यह किसी भी ब्राउज़र पर पेशेवर-स्तर का डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन लाता है, जिससे टीमें हर मशीन पर डेस्कटॉप सॉफ़्टवेयर इंस्टॉल किए बिना एक ही इंटरफ़ेस से कई डेटाबेस सिस्टम को क्वेरी, विज़ुअलाइज़ और प्रबंधित कर सकती हैं।
अपने VPS पर CloudBeaver को सेल्फ-होस्ट करने से डेटाबेस क्रेडेंशियल और क्वेरी परिणाम आपके अपने नेटवर्क के भीतर रहते हैं। आप व्यक्तिगत डेटाबेस को सार्वजनिक इंटरनेट पर उजागर करने से बचते हैं, साथ ही अपनी टीम को किसी भी डिवाइस, किसी भी स्थान से उन डेटाबेस तक केंद्रीकृत, भूमिका-नियंत्रित एक्सेस प्रदान करते हैं जिनकी उन्हें आवश्यकता है।
CloudBeaver की मुख्य विशेषताएं
बहु-डेटाबेस समर्थन
PostgreSQL, MySQL, SQLite, MongoDB, Oracle, SQL Server और कई अन्य से एक एकीकृत इंटरफ़ेस से कनेक्ट करें।
दृश्य क्वेरी बिल्डर
ड्रैग-एंड-ड्रॉप इंटरफ़ेस के साथ जटिल क्वेरीज़ बनाएं, जिससे त्रुटियाँ कम होंगी और कम अनुभवी उपयोगकर्ताओं के लिए बाधा भी कम होगी।
भूमिका-आधारित एक्सेस कंट्रोल
कनेक्शन स्तर पर उपयोगकर्ता अनुमतियाँ प्रबंधित करें ताकि टीम के सदस्य केवल वही डेटाबेस देख सकें जिन्हें एक्सेस करने के लिए वे अधिकृत हैं।
एडवांस्ड SQL एडिटर
सिंटैक्स हाइलाइटिंग, ऑटो-कंप्लीट और क्वेरी हिस्ट्री के साथ पूर्ण विशेषताओं वाला एडिटर, उत्पादक दैनिक डेटाबेस कार्य के लिए।
डेटा दृश्यीकरण
क्वेरी परिणामों को चार्ट और ग्राफ़ के रूप में सीधे ब्राउज़र में रेंडर करें, किसी अलग BI टूल में एक्सपोर्ट किए बिना।
आपको CloudBeaver को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।