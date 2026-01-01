Crontab UI को 1-क्लिक इंस्टॉलेशन में डिप्लॉय करें।
इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, बैकअप और HTTP प्रमाणीकरण के साथ क्रॉन जॉब्स को सुरक्षित रूप से प्रबंधित करने के लिए वेब-आधारित इंटरफ़ेस।
Crontab UI के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Crontab UI के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Crontab UI एक ओपन-सोर्स Node.js वेब एप्लिकेशन है जो त्रुटि-प्रवण मैन्युअल क्रॉनटैब संपादन को एक सुरक्षित, विज़ुअल इंटरफ़ेस के साथ बदल देता है। जॉब्स को जोड़ना, हटाना, रोकना और फिर से शुरू करना एक क्लिक में हो जाता है, और हर बदलाव को लागू करने से पहले मान्य किया जाता है, ताकि एक टाइपो अब आपके सभी निर्धारित कार्यों को एक साथ बंद न कर दे।
अपने स्वयं के VPS पर Crontab UI को सेल्फ-होस्ट करना आपको सैकड़ों क्रॉन जॉब्स के लिए एक निजी कंट्रोल पैनल देता है, जिसमें प्रति-जॉब त्रुटि लॉग, जोखिम भरे ऑपरेशंस से पहले स्वचालित बैकअप, और कई मशीनों पर एक ही शेड्यूल को दोहराने के लिए इम्पोर्ट/एक्सपोर्ट की सुविधा मिलती है। बिल्ट-इन HTTP बेसिक ऑथेंटिकेशन किसी बाहरी रिवर्स प्रॉक्सी या आइडेंटिटी प्रोवाइडर की आवश्यकता के बिना इंटरफ़ेस को सुरक्षित रखता है।
Crontab UI की मुख्य विशेषताएं
सुरक्षित कार्य संपादन
एक मान्य यूआई के माध्यम से क्रॉन जॉब्स को जोड़ें, संपादित करें, रोकें, फिर से शुरू करें और हटाएँ, बजाय इसके कि रॉ क्रॉनटैब फ़ाइलों में सिंटैक्स त्रुटियों का जोखिम उठाएँ।
आयात और निर्यात
मौजूदा क्रॉनटैब को सेकंडों में आयात करें और SSH के बिना अन्य मशीनों पर उसी शेड्यूल को फिर से डिप्लॉय करने के लिए अपनी पूरी कॉन्फ़िगरेशन निर्यात करें।
स्वचालित बैकअप
Crontab UI हर इम्पोर्ट से पहले एक बैकअप बनाता है और आपको गलतियों से उबरने के लिए मांग पर अपने जॉब्स का स्नैपशॉट लेने और रीस्टोर करने देता है।
कार्य-वार त्रुटि लॉग
प्रत्येक निर्धारित कार्य अपनी त्रुटि लॉग लिखता है ताकि आप विफलताओं का ऑडिट कर सकें और साझा सिस्टम लॉग को ग्रेप किए बिना समस्याओं को डीबग कर सकें।
मेलिंग और हुक्स
प्रत्येक रन के बाद अपनी टीम को सूचित करने या डाउनस्ट्रीम ऑटोमेशन को ट्रिगर करने के लिए प्रति जॉब ईमेल सूचनाएं या वेबहुक कॉलबैक कॉन्फ़िगर करें।
HTTP प्रमाणीकरण
बिल्ट-इन बेसिक ऑथेंटिकेशन के साथ वेब UI को सुरक्षित रखें ताकि केवल अधिकृत उपयोगकर्ता आपके शेड्यूल किए गए कार्यों को देख या संशोधित कर सकें।
आपको Crontab UI को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।