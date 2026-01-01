Crontab UI एक ओपन-सोर्स Node.js वेब एप्लिकेशन है जो त्रुटि-प्रवण मैन्युअल क्रॉनटैब संपादन को एक सुरक्षित, विज़ुअल इंटरफ़ेस के साथ बदल देता है। जॉब्स को जोड़ना, हटाना, रोकना और फिर से शुरू करना एक क्लिक में हो जाता है, और हर बदलाव को लागू करने से पहले मान्य किया जाता है, ताकि एक टाइपो अब आपके सभी निर्धारित कार्यों को एक साथ बंद न कर दे।

अपने स्वयं के VPS पर Crontab UI को सेल्फ-होस्ट करना आपको सैकड़ों क्रॉन जॉब्स के लिए एक निजी कंट्रोल पैनल देता है, जिसमें प्रति-जॉब त्रुटि लॉग, जोखिम भरे ऑपरेशंस से पहले स्वचालित बैकअप, और कई मशीनों पर एक ही शेड्यूल को दोहराने के लिए इम्पोर्ट/एक्सपोर्ट की सुविधा मिलती है। बिल्ट-इन HTTP बेसिक ऑथेंटिकेशन किसी बाहरी रिवर्स प्रॉक्सी या आइडेंटिटी प्रोवाइडर की आवश्यकता के बिना इंटरफ़ेस को सुरक्षित रखता है।