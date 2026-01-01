Firefly एक सुव्यवस्थित WireGuard VPN सर्वर है जो WireGuard की उच्च-प्रदर्शन, आधुनिक क्रिप्टोग्राफी को क्लाइंट्स को प्रबंधित करने, कॉन्फ़िगरेशन जनरेट करने और कनेक्शन की निगरानी करने के लिए एक सुलभ वेब UI के साथ जोड़ता है। यह पारंपरिक WireGuard सेटअप की जटिलता को समाप्त करता है ताकि आप घंटों के बजाय मिनटों में एक सुरक्षित VPN चला सकें।

अपने स्वयं के VPS पर Firefly को डिप्लॉय करने से आपको विश्वसनीय VPN एक्सेस के लिए एक समर्पित सार्वजनिक IP, ISP थ्रॉटलिंग के बिना एंटरप्राइज़-ग्रेड बैंडविड्थ, और थर्ड-पार्टी VPN प्रोवाइडर्स से पूर्ण स्वतंत्रता मिलती है जो ट्रैफ़िक लॉग करते हैं या अप्रत्याशित आउटेज का सामना करते हैं।