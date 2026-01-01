1-क्लिक इंस्टॉलेशन में फायरफ्लाई डिप्लॉय करें
सरल WireGuard VPN सर्वर जो सुरक्षित VPN कनेक्शन बनाने और प्रबंधित करने के लिए नेटवर्किंग विशेषज्ञता के बिना एक वेब मैनेजमेंट इंटरफेस प्रदान करता है।
Firefly के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Firefly के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Firefly एक सुव्यवस्थित WireGuard VPN सर्वर है जो WireGuard की उच्च-प्रदर्शन, आधुनिक क्रिप्टोग्राफी को क्लाइंट्स को प्रबंधित करने, कॉन्फ़िगरेशन जनरेट करने और कनेक्शन की निगरानी करने के लिए एक सुलभ वेब UI के साथ जोड़ता है। यह पारंपरिक WireGuard सेटअप की जटिलता को समाप्त करता है ताकि आप घंटों के बजाय मिनटों में एक सुरक्षित VPN चला सकें।
अपने स्वयं के VPS पर Firefly को डिप्लॉय करने से आपको विश्वसनीय VPN एक्सेस के लिए एक समर्पित सार्वजनिक IP, ISP थ्रॉटलिंग के बिना एंटरप्राइज़-ग्रेड बैंडविड्थ, और थर्ड-पार्टी VPN प्रोवाइडर्स से पूर्ण स्वतंत्रता मिलती है जो ट्रैफ़िक लॉग करते हैं या अप्रत्याशित आउटेज का सामना करते हैं।
Firefly की मुख्य विशेषताएं
एक-क्लिक ग्राहक सेटअप
वेब यूआई से सीधे वायरगार्ड क्लाइंट कॉन्फ़िगरेशन और मोबाइल डिवाइसों के लिए क्यूआर कोड उत्पन्न करें — इसके लिए किसी कमांड-लाइन ज्ञान की आवश्यकता नहीं है।
स्वचालित SSL प्रमाणपत्र
Firefly स्वचालित रूप से मुफ्त SSL प्रमाणपत्र प्रदान करता है, जिससे बिना किसी मैनुअल प्रमाणपत्र कॉन्फ़िगरेशन के प्रबंधन इंटरफ़ेस सुरक्षित रहता है।
क्रॉस-प्लेटफॉर्म ग्राहकों
iOS, Android, Windows, macOS, और Linux पर सभी आधिकारिक वायरगार्ड क्लाइंट्स के साथ काम करता है — एक सिंगल कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल के साथ किसी भी डिवाइस को कनेक्ट करें।
रीयल-टाइम मॉनिटरिंग
डैशबोर्ड सक्रिय कनेक्शन और प्रति-क्लाइंट बैंडविड्थ उपयोग दिखाता है, ताकि आप हमेशा जान सकें कि कौन कनेक्टेड है और वे कितना ट्रैफ़िक उपयोग कर रहे हैं।
सिस्टम वायरगार्ड की आवश्यकता नहीं है।
पूरी तरह से Docker में चलता है, जिसके लिए होस्ट OS पर WireGuard इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं होती है, जिससे डिप्लॉयमेंट आसान हो जाता है और होस्ट सिस्टम साफ रहता है।
आपको Firefly को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।