कोडिंग के बिना ऐप्स को कनेक्ट करने और वर्कफ़्लो को ऑटोमेट करने के लिए ओपन-सोर्स Zapier विकल्प।
Automatisch के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Automatisch के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
ऑटोमैटिश एक ओपन-सोर्स वर्कफ़्लो ऑटोमेशन प्लेटफ़ॉर्म है जो आपको एप्लिकेशन कनेक्ट करने और एक विज़ुअल, नो-कोड इंटरफ़ेस के माध्यम से दोहराए जाने वाले कार्यों को ऑटोमेट करने देता है। Zapier या Make की तरह, आप ऐसे फ़्लो बनाते हैं जो सेवाओं में कार्रवाइयों को ट्रिगर करते हैं — लेकिन ऑटोमैटिश के साथ, आपका सारा डेटा और ऑटोमेशन लॉजिक आपके अपने सर्वर पर रहता है, बिना किसी प्रति-कार्य मूल्य निर्धारण या उपयोग सीमा के।
ऑटोमैटिश को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है कि आपके API क्रेडेंशियल, वर्कफ़्लो डेटा और बिज़नेस लॉजिक कभी भी आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं छोड़ते हैं। इस डिप्लॉयमेंट में वर्कफ़्लो स्टोरेज के लिए PostgreSQL, टास्क क्यूइंग के लिए Redis, और विश्वसनीय बैकग्राउंड निष्पादन के लिए एक समर्पित वर्कर प्रोसेस शामिल है। डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल के साथ लॉग इन करें और उन्हें तुरंत सेटिंग्स से बदल दें।
Automatisch की मुख्य विशेषताएं
दृश्य फ्लो बिल्डर
कोड लिखे बिना, ड्रैग-एंड-ड्रॉप इंटरफ़ेस में ट्रिगर और एक्शन को कनेक्ट करके ऑटोमेशन वर्कफ़्लो बनाएं।
ऐप इंटीग्रेशन्स
Slack, GitHub, Google Sheets, Stripe, Twilio और कई अन्य जैसी लोकप्रिय सेवाओं से बिल्ट-इन कनेक्टर के माध्यम से कनेक्ट करें।
वेबहुक ट्रिगर
किसी भी स्रोत से रीयल-टाइम ऑटोमेशन के लिए इनकमिंग वेबहुक्स का उपयोग करके बाहरी इवेंट्स से वर्कफ़्लो शुरू करें।
सशर्त लॉजिक
वर्कफ़्लो में फ़िल्टर और शर्तें जोड़ें ताकि कार्य तभी निष्पादित हों जब विशिष्ट मानदंड पूरे हों।
बैकग्राउंड वर्कर
समर्पित वर्कर प्रोसेस लंबी चलने वाली और निर्धारित ऑटोमेशन कार्यों का विश्वसनीय निष्पादन सुनिश्चित करता है।
आपको Automatisch को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।