ऑटोमैटिश एक ओपन-सोर्स वर्कफ़्लो ऑटोमेशन प्लेटफ़ॉर्म है जो आपको एप्लिकेशन कनेक्ट करने और एक विज़ुअल, नो-कोड इंटरफ़ेस के माध्यम से दोहराए जाने वाले कार्यों को ऑटोमेट करने देता है। Zapier या Make की तरह, आप ऐसे फ़्लो बनाते हैं जो सेवाओं में कार्रवाइयों को ट्रिगर करते हैं — लेकिन ऑटोमैटिश के साथ, आपका सारा डेटा और ऑटोमेशन लॉजिक आपके अपने सर्वर पर रहता है, बिना किसी प्रति-कार्य मूल्य निर्धारण या उपयोग सीमा के।

ऑटोमैटिश को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है कि आपके API क्रेडेंशियल, वर्कफ़्लो डेटा और बिज़नेस लॉजिक कभी भी आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं छोड़ते हैं। इस डिप्लॉयमेंट में वर्कफ़्लो स्टोरेज के लिए PostgreSQL, टास्क क्यूइंग के लिए Redis, और विश्वसनीय बैकग्राउंड निष्पादन के लिए एक समर्पित वर्कर प्रोसेस शामिल है। डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल के साथ लॉग इन करें और उन्हें तुरंत सेटिंग्स से बदल दें।