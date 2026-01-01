Papra एक ओपन-सोर्स डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट और आर्काइविंग प्लेटफॉर्म है जिसे व्यक्तिगत और संगठनात्मक दस्तावेज़ों — रसीदें, वारंटी, कॉन्ट्रैक्ट और ऐसी कोई भी चीज़ जिसे आपको सहेज कर रखने की आवश्यकता है, के लंबे समय तक भंडारण और आसान पुनर्प्राप्ति के लिए डिज़ाइन किया गया है। भारी-भरकम DMS समाधानों के विपरीत, Papra सरलता पर ध्यान केंद्रित करता है: दस्तावेज़ अपलोड करें, उन्हें टैग करें, उन्हें खोजें और वर्षों बाद उन्हें फिर से ढूंढें।

अपने स्वयं के VPS पर Papra को सेल्फ-होस्ट करने से आपके दस्तावेज़ आपके पूर्ण नियंत्रण में रहते हैं, जिसमें किसी तीसरे पक्ष की पहुँच नहीं होती, कोई प्रति-दस्तावेज़ शुल्क नहीं लगता और आपकी अपनी डिस्क से परे कोई स्टोरेज सीमा नहीं होती। बिल्ट-इन SQLite डेटाबेस का मतलब है शून्य इंफ्रास्ट्रक्चर निर्भरताएँ — बस एक सिंगल कंटेनर और एक वॉल्यूम।