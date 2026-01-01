1-क्लिक में Papra डिप्लॉय करें।
आपके महत्वपूर्ण फ़ाइलों को संग्रहीत और पुनः प्राप्त करने के लिए एक न्यूनतम ओपन-सोर्स दस्तावेज़ प्रबंधन प्लेटफॉर्म।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Papra के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Papra एक ओपन-सोर्स डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट और आर्काइविंग प्लेटफॉर्म है जिसे व्यक्तिगत और संगठनात्मक दस्तावेज़ों — रसीदें, वारंटी, कॉन्ट्रैक्ट और ऐसी कोई भी चीज़ जिसे आपको सहेज कर रखने की आवश्यकता है, के लंबे समय तक भंडारण और आसान पुनर्प्राप्ति के लिए डिज़ाइन किया गया है। भारी-भरकम DMS समाधानों के विपरीत, Papra सरलता पर ध्यान केंद्रित करता है: दस्तावेज़ अपलोड करें, उन्हें टैग करें, उन्हें खोजें और वर्षों बाद उन्हें फिर से ढूंढें।
अपने स्वयं के VPS पर Papra को सेल्फ-होस्ट करने से आपके दस्तावेज़ आपके पूर्ण नियंत्रण में रहते हैं, जिसमें किसी तीसरे पक्ष की पहुँच नहीं होती, कोई प्रति-दस्तावेज़ शुल्क नहीं लगता और आपकी अपनी डिस्क से परे कोई स्टोरेज सीमा नहीं होती। बिल्ट-इन SQLite डेटाबेस का मतलब है शून्य इंफ्रास्ट्रक्चर निर्भरताएँ — बस एक सिंगल कंटेनर और एक वॉल्यूम।
Papra की मुख्य विशेषताएं
पूर्ण-पाठ खोज
दस्तावेज़ सामग्री, टैग और मेटाडेटा में तुरंत खोजें — जिसमें OCR के माध्यम से स्कैन की गई छवियों से निकाला गया टेक्स्ट भी शामिल है।
स्वचालित टैगिंग नियम
आने वाले दस्तावेज़ों को फ़ाइलनाम पैटर्न या सामग्री के आधार पर स्वचालित रूप से टैग करने के लिए नियम परिभाषित करें, जिससे आपका संग्रह मैन्युअल प्रयास के बिना व्यवस्थित रहे।
ईमेल इनजेशन
ईमेल द्वारा अपने Papra इनबॉक्स में सीधे दस्तावेज़ भेजें, जिससे रसीदों और इनवॉइस को उनके आते ही संग्रहीत करना आसान हो जाता है।
संगठन और साझाकरण
कई संगठन बनाएँ और सहयोगियों को आमंत्रित करें, ताकि परिवार या छोटी टीमें अलग-अलग स्थानों में दस्तावेज़ों को एक साथ प्रबंधित कर सकें।
API और वेबहुक्स
स्वचालित दस्तावेज़ वर्कफ़्लो के लिए REST API, CLI, SDK, और वेबहुक का उपयोग करके Papra को अन्य टूल के साथ एकीकृत करें।
आपको Papra को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।