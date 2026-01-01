स्ट्रावा के लिए सांख्यिकी एक सेल्फ-होस्टेड एनालिटिक्स डैशबोर्ड है जो आपके स्ट्रावा गतिविधि के पूरे इतिहास को खींचता है और इसे इंटरैक्टिव चार्ट, भौगोलिक हीटमैप्स, गियर उपयोग रिपोर्ट, सेगमेंट विश्लेषण और वार्षिक समीक्षाओं के रूप में प्रस्तुत करता है — यह सब आपके अपने सर्वर पर स्थानीय रूप से संग्रहीत होता है। आधिकारिक स्ट्रावा ऐप के विपरीत, यह कभी भी पेवॉल के पीछे ऐतिहासिक डेटा नहीं खोता है और आपको आपके एथलेटिक रिकॉर्ड का पूरा स्वामित्व देता है।

सेटअप के लिए एक स्ट्रावा API एप्लिकेशन (बनाने के लिए निःशुल्क) और एक रिफ्रेश टोकन उत्पन्न करने के लिए एक बार के OAuth ऑथराइज़ेशन फ़्लो की आवश्यकता होती है। एक बार कनेक्ट होने के बाद, बैकग्राउंड डेमॉन स्वचालित रूप से नई गतिविधियों को इम्पोर्ट करता है और आपके डैशबोर्ड को अपडेट रखता है। इस एप्लिकेशन का उपयोग करने के लिए एक स्ट्रावा अकाउंट आवश्यक है।