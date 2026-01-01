Strava के लिए एक क्लिक इंस्टॉलेशन में आंकड़े डिप्लॉय करें।
स्वयं-होस्टेड व्यक्तिगत खेल विश्लेषण डैशबोर्ड जो आपकी Strava गतिविधियों को विस्तृत आँकड़ों, चार्टों और हीटमैप्स में बदल देता है।
Statistics for Strava के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Statistics for Strava के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
स्ट्रावा के लिए सांख्यिकी एक सेल्फ-होस्टेड एनालिटिक्स डैशबोर्ड है जो आपके स्ट्रावा गतिविधि के पूरे इतिहास को खींचता है और इसे इंटरैक्टिव चार्ट, भौगोलिक हीटमैप्स, गियर उपयोग रिपोर्ट, सेगमेंट विश्लेषण और वार्षिक समीक्षाओं के रूप में प्रस्तुत करता है — यह सब आपके अपने सर्वर पर स्थानीय रूप से संग्रहीत होता है। आधिकारिक स्ट्रावा ऐप के विपरीत, यह कभी भी पेवॉल के पीछे ऐतिहासिक डेटा नहीं खोता है और आपको आपके एथलेटिक रिकॉर्ड का पूरा स्वामित्व देता है।
सेटअप के लिए एक स्ट्रावा API एप्लिकेशन (बनाने के लिए निःशुल्क) और एक रिफ्रेश टोकन उत्पन्न करने के लिए एक बार के OAuth ऑथराइज़ेशन फ़्लो की आवश्यकता होती है। एक बार कनेक्ट होने के बाद, बैकग्राउंड डेमॉन स्वचालित रूप से नई गतिविधियों को इम्पोर्ट करता है और आपके डैशबोर्ड को अपडेट रखता है। इस एप्लिकेशन का उपयोग करने के लिए एक स्ट्रावा अकाउंट आवश्यक है।
Statistics for Strava की मुख्य विशेषताएं
गतिविधि एनालिटिक्स डैशबोर्ड
सभी गतिविधि प्रकारों में कुल योग, रुझानों, व्यक्तिगत रिकॉर्ड और प्रशिक्षण भार को कवर करने वाले इंटरैक्टिव चार्ट के साथ व्यापक आँकड़े।
भौगोलिक हीटमैप
एक भौगोलिक हीटमैप पर गतिविधि हॉटस्पॉट की कल्पना करें जो आपके पसंदीदा प्रशिक्षण क्षेत्रों को प्रकट करने के लिए सभी रिकॉर्ड किए गए मार्गों को प्लॉट करता है।
उपकरण और रखरखाव ट्रैकिंग
बाइक, जूते और उपकरणों के लिए दूरी और उपयोग के घंटों की निगरानी करें, और रखरखाव शेड्यूलिंग के साथ यह जानें कि गियर को कब सर्विसिंग की आवश्यकता है।
सेगमेंट इतिहास और प्रयास
आपने जिन भी Strava सेगमेंट पर सवारी की है या दौड़े हैं, उन सभी के प्रयासों, व्यक्तिगत रिकॉर्ड और समय के साथ हुई प्रगति को ब्राउज़ करें।
Strava रिवाइंड
सालाना साल-भर की समीक्षा का अनुभव जो साल भर की आपकी सबसे बड़ी उपलब्धियों, सबसे लंबी गतिविधियों और फिटनेस के मील के पत्थरों को उजागर करता है।
AI वर्कआउट असिस्टेंट
आपके प्रशिक्षण डेटा का वैकल्पिक AI-संचालित विश्लेषण, जिसमें अंतर्दृष्टि और सुझाव शामिल हैं, जिसे OpenAI, Anthropic, या एक स्थानीय ओलामा मॉडल से कनेक्ट किया जा सकता है।
आपको Statistics for Strava को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।