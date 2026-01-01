LF Edge eKuiper एक Linux Foundation Edge प्रोजेक्ट है जो संसाधन-सीमित एज डिवाइसों पर रियल-टाइम स्ट्रीम प्रोसेसिंग और नियम-आधारित एनालिटिक्स लाता है। लगभग 10MB के छोटे फुटप्रिंट के साथ, यह MQTT ब्रोकर्स, HTTP एंडपॉइंट्स, Kafka, फ़ाइल स्रोतों और दर्जनों अन्य प्रोटोकॉल से डेटा लेता है, फिर इसे परिचित SQL सिंटैक्स या विज़ुअल ड्रैग-एंड-ड्रॉप रूल एडिटर का उपयोग करके तुरंत बदल देता है।

अपने स्वयं के VPS पर eKuiper को सेल्फ-होस्ट करना पूरे IoT एनालिटिक्स पाइपलाइन को आपके नियंत्रण में रखता है — सेंसर डेटा, व्यावसायिक नियम और मशीन लर्निंग इन्फरेंस आपके स्वामित्व वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहते हैं, बिना किसी प्रति-संदेश क्लाउड शुल्क और बिना किसी अपस्ट्रीम निर्भरता के। यह टेम्पलेट eKuiper इंजन को आधिकारिक वेब-आधारित मैनेजर UI के साथ विज़ुअल स्ट्रीम और नियम ऑथरिंग के लिए बंडल करता है।