1-क्लिक इंस्टॉलेशन में eKuiper डिप्लॉय करें।
एज पर IoT डेटा पर रीयल-टाइम स्ट्रीम एनालिटिक्स के लिए हल्का SQL और नियम इंजन।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप eKuiper के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
LF Edge eKuiper एक Linux Foundation Edge प्रोजेक्ट है जो संसाधन-सीमित एज डिवाइसों पर रियल-टाइम स्ट्रीम प्रोसेसिंग और नियम-आधारित एनालिटिक्स लाता है। लगभग 10MB के छोटे फुटप्रिंट के साथ, यह MQTT ब्रोकर्स, HTTP एंडपॉइंट्स, Kafka, फ़ाइल स्रोतों और दर्जनों अन्य प्रोटोकॉल से डेटा लेता है, फिर इसे परिचित SQL सिंटैक्स या विज़ुअल ड्रैग-एंड-ड्रॉप रूल एडिटर का उपयोग करके तुरंत बदल देता है।
अपने स्वयं के VPS पर eKuiper को सेल्फ-होस्ट करना पूरे IoT एनालिटिक्स पाइपलाइन को आपके नियंत्रण में रखता है — सेंसर डेटा, व्यावसायिक नियम और मशीन लर्निंग इन्फरेंस आपके स्वामित्व वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहते हैं, बिना किसी प्रति-संदेश क्लाउड शुल्क और बिना किसी अपस्ट्रीम निर्भरता के। यह टेम्पलेट eKuiper इंजन को आधिकारिक वेब-आधारित मैनेजर UI के साथ विज़ुअल स्ट्रीम और नियम ऑथरिंग के लिए बंडल करता है।
eKuiper की मुख्य विशेषताएं
SQL स्ट्रीम प्रोसेसिंग
कस्टम Go या Java कोड लिखने के बजाय, ANSI SQL सिंटैक्स का उपयोग करके रीयल-टाइम IoT स्ट्रीम्स को फ़िल्टर, एग्रीगेट, जॉइन और ट्रांसफ़ॉर्म करें।
दृश्य नियम प्रबंधक
बंडल्ड वेब कंसोल आपको कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइलों को छुए बिना ड्रैग-एंड-ड्रॉप ग्राफ़ एडिटर के माध्यम से स्ट्रीम्स, नियम और डेटा पाइपलाइन बनाने की सुविधा देता है।
MQTT और Kafka नेटिव
MQTT, Kafka, EdgeX, Pulsar, HTTP, Redis, और InfluxDB के लिए फर्स्ट-क्लास कनेक्टर औद्योगिक सेंसर और मैसेज ब्रोकर की वायरिंग को सीधा और सरल बनाते हैं।
एज पर एमएल इन्फेरेंस
स्ट्रीमिंग सेंसर डेटा पर विसंगति का पता लगाने और वर्गीकरण को चलाने के लिए TensorFlow Lite और ONNX मॉडल को सीधे SQL क्वेरीज़ के अंदर एम्बेड करें।
छोटा एज फुटप्रिंट
इंजन लगभग 10MB मेमोरी में चलता है, इसलिए यह अन्य एप्लिकेशन के साथ हल्के VPS प्लान्स पर आराम से डिप्लॉय हो जाता है।
प्लगइन विस्तारणीयता
eKuiper को कस्टम Go, Python, या पोर्टेबल प्लगइन्स के साथ विस्तारित करें ताकि मालिकाना स्रोत, सिंक और SQL फ़ंक्शन जोड़े जा सकें जो आपके वर्कलोड के अनुरूप हों।
आपको eKuiper को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।