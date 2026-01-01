1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Downtify डिप्लॉय करें।
म्यूज़िक डाउनलोडर जो Spotify लिंक का उपयोग करके YouTube से ऑडियो प्राप्त करता है, और फ़ाइलों को स्वचालित रूप से मेटाडेटा, एल्बम आर्ट और लिरिक्स के साथ टैग करता है।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Downtify के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Downtify एक सेल्फ-होस्टेड म्यूजिक डाउनलोड एप्लिकेशन है जो Spotify के समृद्ध मेटाडेटा को YouTube की ऑडियो लाइब्रेरी के साथ जोड़ता है। कोई भी Spotify लिंक पेस्ट करें — एक सिंगल ट्रैक, एक एल्बम, या पूरी प्लेलिस्ट — और Downtify स्वचालित रूप से ऑडियो प्राप्त करता है और परिणामी फ़ाइल को एल्बम आर्ट, कलाकार की जानकारी, ट्रैक नंबर, लिरिक्स और शैली टैग के साथ समृद्ध करता है।
वेब इंटरफ़ेस जानबूझकर न्यूनतम है: एक URL सबमिट करें, एक पूरी तरह से टैग की गई ऑडियो फ़ाइल प्राप्त करें। डाउनलोड की गई फ़ाइलें एक स्थायी वॉल्यूम में संग्रहीत की जाती हैं, जिससे संग्रह को किसी भी मीडिया लाइब्रेरी मैनेजर के साथ एकीकृत करना आसान हो जाता है। जब बड़े डाउनलोड पूरे हो जाते हैं तो डेस्कटॉप नोटिफिकेशन आपको सचेत करते हैं। सेल्फ-होस्टिंग आपको स्ट्रीमिंग उपलब्धता या प्रति-स्ट्रीम शुल्क पर निर्भरता के बिना आपकी म्यूजिक लाइब्रेरी पर पूर्ण नियंत्रण देती है।
Downtify की मुख्य विशेषताएं
Spotify लिंक डाउनलोड
व्यक्तिगत ट्रैक, एल्बम और प्लेलिस्ट के लिए Spotify URL स्वीकार करता है, फिर YouTube से मिलान करने वाला ऑडियो स्वचालित रूप से प्राप्त करता है।
स्वचालित मेटाडेटा टैगिंग
साफ़-सुथरी लाइब्रेरी व्यवस्था के लिए हर डाउनलोड की गई फ़ाइल में एल्बम आर्ट, लिरिक्स, कलाकार का विवरण, ट्रैक नंबर और जॉनर टैग एम्बेड करता है।
बैच प्लेलिस्ट समर्थन
एक ही ऑपरेशन में पूरे एल्बम और प्लेलिस्ट डाउनलोड करता है, बैकग्राउंड में कतार प्रबंधन और प्रगति ट्रैकिंग को संभालते हुए।
डेस्कटॉप सूचनाएं
डाउनलोड पूरे होने पर आपको सूचित करता है, ताकि बड़े बैच प्रोसेस होने के दौरान आप अन्य काम कर सकें।
स्थायी स्टोरेज
सभी डाउनलोड को एक समर्पित वॉल्यूम में सहेजता है जो कंटेनर रीस्टार्ट होने के बाद भी सुरक्षित रहता है और बाहरी मीडिया लाइब्रेरी टूल के साथ एकीकृत होता है।
आपको Downtify को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।