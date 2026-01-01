Downtify एक सेल्फ-होस्टेड म्यूजिक डाउनलोड एप्लिकेशन है जो Spotify के समृद्ध मेटाडेटा को YouTube की ऑडियो लाइब्रेरी के साथ जोड़ता है। कोई भी Spotify लिंक पेस्ट करें — एक सिंगल ट्रैक, एक एल्बम, या पूरी प्लेलिस्ट — और Downtify स्वचालित रूप से ऑडियो प्राप्त करता है और परिणामी फ़ाइल को एल्बम आर्ट, कलाकार की जानकारी, ट्रैक नंबर, लिरिक्स और शैली टैग के साथ समृद्ध करता है।

वेब इंटरफ़ेस जानबूझकर न्यूनतम है: एक URL सबमिट करें, एक पूरी तरह से टैग की गई ऑडियो फ़ाइल प्राप्त करें। डाउनलोड की गई फ़ाइलें एक स्थायी वॉल्यूम में संग्रहीत की जाती हैं, जिससे संग्रह को किसी भी मीडिया लाइब्रेरी मैनेजर के साथ एकीकृत करना आसान हो जाता है। जब बड़े डाउनलोड पूरे हो जाते हैं तो डेस्कटॉप नोटिफिकेशन आपको सचेत करते हैं। सेल्फ-होस्टिंग आपको स्ट्रीमिंग उपलब्धता या प्रति-स्ट्रीम शुल्क पर निर्भरता के बिना आपकी म्यूजिक लाइब्रेरी पर पूर्ण नियंत्रण देती है।