1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Pydio Cells डिप्लॉय करें।
सेल्फ-होस्टेड फाइल शेयरिंग और डॉक्यूमेंट कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म टीम वर्कस्पेस, पब्लिक लिंक और एक आधुनिक वेब यूआई के साथ।
Pydio Cells के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Pydio Cells के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Pydio Cells एक सेल्फ-होस्टेड कंटेंट कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म है — PydioShare का आधुनिक उत्तराधिकारी। यह सुरक्षित फ़ाइल शेयरिंग, टीम वर्कस्पेस, पब्लिक लिंक जनरेशन, इन-ब्राउज़र डॉक्यूमेंट प्रीव्यू और ग्रेन्युलर एक्सेस कंट्रोल को एक तेज़ Go-आधारित बैकएंड और एक पॉलिश किए गए वेब इंटरफ़ेस के पीछे जोड़ता है जो Box, Dropbox Business और SharePoint जैसे कमर्शियल ऑफ़रिंग के साथ सीधे प्रतिस्पर्धा करता है।
VPS पर Pydio Cells को सेल्फ-होस्ट करना आपके संवेदनशील दस्तावेज़ों, टीम वर्कस्पेस और बाहरी शेयर लिंक को पूरी तरह से आपके नियंत्रण में रखता है, बिना किसी प्रति-उपयोगकर्ता शुल्क, बिना किसी स्टोरेज कैप और बिना किसी थर्ड-पार्टी प्लेटफॉर्म के जो किसी भी समय शर्तों या मूल्य निर्धारण को बदल सकता है।
Pydio Cells की मुख्य विशेषताएं
टीम कार्यक्षेत्र और भूमिकाएँ
बारीक भूमिका-आधारित एक्सेस कंट्रोल वाले प्रत्येक टीम के लिए वर्कस्पेस बनाएँ, ताकि सही लोग मैनुअल परमिशन की उलझन के बिना सही फ़ोल्डर देख सकें।
सार्वजनिक साझा लिंक
वैकल्पिक पासवर्ड, समाप्ति तिथियों और डाउनलोड सीमाओं के साथ साझा करने योग्य डाउनलोड या अपलोड लिंक जनरेट करें — बाहरी क्लाइंट्स को फ़ाइलें भेजने के लिए एकदम सही।
ब्राउज़र में फ़ाइल पूर्वावलोकन
पीडीएफ, इमेज, वीडियो, ऑडियो और ऑफिस डॉक्यूमेंट का सीधे ब्राउज़र में पूर्वावलोकन करें, पहले डाउनलोड किए बिना या नेटिव व्यूअर इंस्टॉल किए बिना।
WebDAV और S3 एक्सेस
डेस्कटॉप सिंक क्लाइंट, मोबाइल ऐप और S3-संगत टूल से कनेक्ट करें ताकि वही सामग्री हर वर्कफ़्लो में मौजूद रहे।
गतिविधि फ़ीड्स और खोज
कार्यस्थान-वार गतिविधि स्ट्रीम और दस्तावेज़ों में पूर्ण-पाठ खोज टीमों को हुए बदलावों से अवगत रहने और सामग्री को तेज़ी से ढूंढने में मदद करते हैं।
आपको Pydio Cells को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।