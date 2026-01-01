Pydio Cells एक सेल्फ-होस्टेड कंटेंट कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म है — PydioShare का आधुनिक उत्तराधिकारी। यह सुरक्षित फ़ाइल शेयरिंग, टीम वर्कस्पेस, पब्लिक लिंक जनरेशन, इन-ब्राउज़र डॉक्यूमेंट प्रीव्यू और ग्रेन्युलर एक्सेस कंट्रोल को एक तेज़ Go-आधारित बैकएंड और एक पॉलिश किए गए वेब इंटरफ़ेस के पीछे जोड़ता है जो Box, Dropbox Business और SharePoint जैसे कमर्शियल ऑफ़रिंग के साथ सीधे प्रतिस्पर्धा करता है।

VPS पर Pydio Cells को सेल्फ-होस्ट करना आपके संवेदनशील दस्तावेज़ों, टीम वर्कस्पेस और बाहरी शेयर लिंक को पूरी तरह से आपके नियंत्रण में रखता है, बिना किसी प्रति-उपयोगकर्ता शुल्क, बिना किसी स्टोरेज कैप और बिना किसी थर्ड-पार्टी प्लेटफॉर्म के जो किसी भी समय शर्तों या मूल्य निर्धारण को बदल सकता है।