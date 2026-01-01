Centrifugo को एक क्लिक इंस्टॉलेशन में डिप्लॉय करें।
वेबसॉकेट और पब/सब मैसेजिंग के साथ लाइव ऐप्लिकेशंस बनाने के लिए स्केलेबल रियल-टाइम मैसेजिंग सर्वर।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Centrifugo के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Centrifugo एक ओपन-सोर्स, लैंग्वेज-एग्नोस्टिक रियल-टाइम मैसेजिंग सर्वर है जो वेबसॉकेट, HTTP-स्ट्रीमिंग, सर्वर-सेंट इवेंट्स, वेबट्रांसपोर्ट और gRPC के माध्यम से कनेक्टेड उपयोगकर्ताओं को तत्काल संदेश डिलीवर करता है। कोई भी बैकएंड — भाषा या फ्रेमवर्क की परवाह किए बिना — एक साधारण HTTP या gRPC API के माध्यम से संदेश प्रकाशित कर सकता है, जिससे मौजूदा ऐप्लिकेशंस को फिर से लिखे बिना उनमें रियल-टाइम फीचर्स जोड़ना आसान हो जाता है।
अपने VPS पर Centrifugo को सेल्फ-होस्ट करने से Pusher या Ably जैसी वाणिज्यिक रियल-टाइम सेवाओं द्वारा लिए जाने वाले प्रति-संदेश और प्रति-कनेक्शन शुल्क समाप्त हो जाते हैं, साथ ही आपको स्केलिंग, डेटा राउटिंग और सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन पर पूर्ण नियंत्रण मिलता है।
Centrifugo की मुख्य विशेषताएं
भाषा-निरपेक्ष एकीकरण
कोई भी बैकएंड एक साधारण HTTP या gRPC API के माध्यम से संदेश प्रकाशित कर सकता है, ताकि आप अपने मौजूदा टेक्नोलॉजी स्टैक को बदले बिना रियल-टाइम सुविधाएँ जोड़ सकें।
संदेश इतिहास और रिकवरी
प्रत्येक चैनल के लिए हाल के संदेशों को संग्रहीत करता है और फिर से कनेक्ट होने वाले क्लाइंट्स के लिए छूटे हुए इवेंट्स को स्वचालित रूप से फिर से चलाता है, जिससे संक्षिप्त डिस्कनेक्शन के दौरान डेटा हानि को रोका जा सके।
हॉरिज़ोंटल स्केलेबिलिटी
Redis-समर्थित इंजन आपको कई Centrifugo नोड्स चलाने और लाखों समवर्ती कनेक्शनों को संभालने में सक्षम बनाता है, जैसे-जैसे आपका उपयोगकर्ता आधार बढ़ता है।
उपस्थिति ट्रैकिंग
यह ट्रैक करता है कि प्रत्येक चैनल में कौन से उपयोगकर्ता ऑनलाइन हैं और जुड़ने/छोड़ने की घटनाओं को प्रसारित करता है, जिससे टाइपिंग इंडिकेटर और सक्रिय उपयोगकर्ता सूचियों जैसी सुविधाएँ सक्षम होती हैं।
अंतर्निहित एडमिन पैनल
अलग ऑब्जर्वेबिलिटी टूल्स सेट अप किए बिना, वेब एडमिन UI के माध्यम से वास्तविक समय में कनेक्शन, चैनल और मैसेज फ्लो की निगरानी करें।
आपको Centrifugo को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।