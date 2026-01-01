Centrifugo एक ओपन-सोर्स, लैंग्वेज-एग्नोस्टिक रियल-टाइम मैसेजिंग सर्वर है जो वेबसॉकेट, HTTP-स्ट्रीमिंग, सर्वर-सेंट इवेंट्स, वेबट्रांसपोर्ट और gRPC के माध्यम से कनेक्टेड उपयोगकर्ताओं को तत्काल संदेश डिलीवर करता है। कोई भी बैकएंड — भाषा या फ्रेमवर्क की परवाह किए बिना — एक साधारण HTTP या gRPC API के माध्यम से संदेश प्रकाशित कर सकता है, जिससे मौजूदा ऐप्लिकेशंस को फिर से लिखे बिना उनमें रियल-टाइम फीचर्स जोड़ना आसान हो जाता है।

अपने VPS पर Centrifugo को सेल्फ-होस्ट करने से Pusher या Ably जैसी वाणिज्यिक रियल-टाइम सेवाओं द्वारा लिए जाने वाले प्रति-संदेश और प्रति-कनेक्शन शुल्क समाप्त हो जाते हैं, साथ ही आपको स्केलिंग, डेटा राउटिंग और सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन पर पूर्ण नियंत्रण मिलता है।