1-क्लिक में Percona PMM डिप्लॉय करें।
ओपन-सोर्स डेटाबेस मॉनिटरिंग और प्रबंधन प्लेटफॉर्म जो MySQL, PostgreSQL, MongoDB और अन्य का समर्थन करता है।
Percona PMM के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Percona PMM के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Percona Monitoring and Management (PMM) डेटाबेस ऑब्जर्वेबिलिटी के लिए विशेष रूप से बनाया गया एक मुफ्त, ओपन-सोर्स प्लेटफॉर्म है। यह MySQL, PostgreSQL, MariaDB, MongoDB और ProxySQL से मैट्रिक्स, क्वेरी एनालिटिक्स और परफॉरमेंस डेटा एकत्र करता है, फिर सब कुछ प्री-बिल्ट Grafana डैशबोर्ड में गहरी प्रति-क्वेरी ड्रिल-डाउन के साथ प्रस्तुत करता है। PMM में एक बिल्ट-इन क्वेरी एनालिटिक्स (QAN) इंजन शामिल है जो स्लो क्वेरीज़ का पता लगाता है, एग्जीक्यूशन प्लान्स की व्याख्या करता है, और समय के साथ क्वेरी फिंगरप्रिंट्स को ट्रैक करता है — जिससे DBAs को थर्ड-पार्टी टूलिंग के बिना परफॉरमेंस ट्यून करने के लिए आवश्यक विजिबिलिटी मिलती है।
अपने VPS पर PMM को सेल्फ-होस्ट करने से संवेदनशील डेटाबेस क्रेडेंशियल और क्वेरी डेटा पूरी तरह से आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रहते हैं। कोई प्रति-होस्ट शुल्क नहीं है, कोई क्लाउड-एग्रेस शुल्क नहीं है, और कोई वेंडर लॉक-इन नहीं है — बस रिटेंशन पीरियड्स, अलर्ट थ्रेशोल्ड और डैशबोर्ड कस्टमाइज़ेशन पर पूरा नियंत्रण है।
Percona PMM की मुख्य विशेषताएं
मल्टी-डेटाबेस समर्थन
MySQL, PostgreSQL, MariaDB, MongoDB, और ProxySQL की निगरानी एक ही इंटरफ़ेस से करें, बिना प्रत्येक डेटाबेस प्रकार के लिए अलग-अलग मॉनिटरिंग स्टैक डिप्लॉय किए।
क्वेरी एनालिटिक्स
निष्पादन-योजना के विस्तृत विवरण और ऐतिहासिक फ़िंगरप्रिंट ट्रैकिंग के साथ सबसे धीमी और सबसे अधिक संसाधन-गहन क्वेरीज़ को पहचानें और उनका विश्लेषण करें।
प्री-बिल्ट डैशबोर्ड्स
दर्जनों Grafana डैशबोर्ड पहले से उपलब्ध हैं, जिनमें InnoDB की आंतरिक कार्यप्रणाली, रेप्लिकेशन लैग, MongoDB oplog और PostgreSQL वैक्यूम गतिविधि शामिल हैं।
एकीकृत अलर्टिंग
रेप्लिकेशन डिले, डिस्क यूटिलाइज़ेशन, स्लो क्वेरीज़, और कनेक्शन सैचुरेशन के लिए बिल्ट-इन परकोना अलर्टिंग के साथ थ्रेशोल्ड-आधारित अलर्ट परिभाषित करें।
सुरक्षा खतरा सलाहकार
स्वचालित डेटाबेस सुरक्षा जाँचें कॉन्फ़िगरेशन जोखिमों को चिह्नित करती हैं जैसे कि गुम प्रमाणीकरण, कमज़ोर पासवर्ड, और उजागर एडमिन इंटरफेस।
डेटा प्रतिधारण नियंत्रण
स्टोरेज उपयोग को कैपेसिटी प्लानिंग के लिए आवश्यक ग्रेन्युलैरिटी के मुकाबले संतुलित करने के लिए मेट्रिक्स रिटेंशन अवधि और रिज़ॉल्यूशन को स्वतंत्र रूप से कॉन्फ़िगर करें।
आपको Percona PMM को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।