Percona Monitoring and Management (PMM) डेटाबेस ऑब्जर्वेबिलिटी के लिए विशेष रूप से बनाया गया एक मुफ्त, ओपन-सोर्स प्लेटफॉर्म है। यह MySQL, PostgreSQL, MariaDB, MongoDB और ProxySQL से मैट्रिक्स, क्वेरी एनालिटिक्स और परफॉरमेंस डेटा एकत्र करता है, फिर सब कुछ प्री-बिल्ट Grafana डैशबोर्ड में गहरी प्रति-क्वेरी ड्रिल-डाउन के साथ प्रस्तुत करता है। PMM में एक बिल्ट-इन क्वेरी एनालिटिक्स (QAN) इंजन शामिल है जो स्लो क्वेरीज़ का पता लगाता है, एग्जीक्यूशन प्लान्स की व्याख्या करता है, और समय के साथ क्वेरी फिंगरप्रिंट्स को ट्रैक करता है — जिससे DBAs को थर्ड-पार्टी टूलिंग के बिना परफॉरमेंस ट्यून करने के लिए आवश्यक विजिबिलिटी मिलती है।

अपने VPS पर PMM को सेल्फ-होस्ट करने से संवेदनशील डेटाबेस क्रेडेंशियल और क्वेरी डेटा पूरी तरह से आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रहते हैं। कोई प्रति-होस्ट शुल्क नहीं है, कोई क्लाउड-एग्रेस शुल्क नहीं है, और कोई वेंडर लॉक-इन नहीं है — बस रिटेंशन पीरियड्स, अलर्ट थ्रेशोल्ड और डैशबोर्ड कस्टमाइज़ेशन पर पूरा नियंत्रण है।