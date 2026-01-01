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दुनिया का अग्रणी ओपन-सोर्स ग्राफ डेटाबेस, जिसे बड़े पैमाने पर गहराई से जुड़े डेटा को स्टोर करने और क्वेरी करने के लिए बनाया गया है।
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आप Neo4j के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
नियो4जे (Neo4j) दुनिया का सबसे व्यापक रूप से तैनात ग्राफ डेटाबेस है, जो डेटा को पंक्तियों और तालिकाओं के बजाय नोड्स और संबंधों के रूप में संग्रहीत करता है। यह नेटिव ग्राफ मॉडल इसे कनेक्शनों को पार करने में असाधारण रूप से तेज़ बनाता है — चाहे आप दो लोगों के बीच सबसे छोटा रास्ता ढूंढ रहे हों, धोखाधड़ी के गिरोहों का पता लगा रहे हों, या उत्पाद अनुशंसाएँ उत्पन्न कर रहे हों — उन महंगी जॉइनिंग के बिना जो संबंधित डेटा समस्याओं पर रिलेशनल डेटाबेस को धीमा कर देती हैं।
अपने स्वयं के वीपीएस (VPS) पर नियो4जे को सेल्फ-होस्ट करना आपको अपने डेटा मॉडल, मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन और एक्सेस अनुमतियों पर पूर्ण नियंत्रण देता है। आप प्रति-क्वेरी क्लाउड शुल्क से बचते हैं, जबकि संवेदनशील संबंध डेटा — जैसे उपयोगकर्ता नेटवर्क, लेनदेन ग्राफ और संगठनात्मक पदानुक्रम — पूरी तरह से आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर रखते हैं।
Neo4j की मुख्य विशेषताएं
नेटिव ग्राफ स्टोरेज
डेटा को भौतिक रूप से नोड्स और संबंधों के रूप में संग्रहीत किया जाता है, इसलिए ग्राफ़ ट्रैवर्सल कुल डेटासेट आकार की परवाह किए बिना स्थिर समय में निष्पादित होते हैं — ऐसी चीज़ जिसकी रिलेशनल डेटाबेस बराबरी नहीं कर सकते।
साइफर क्वेरी भाषा
Cypher एक अभिव्यंजक, पैटर्न-मैचिंग क्वेरी भाषा है जिसे विशेष रूप से ग्राफ़ के लिए बनाया गया है, जो आपको एक पठनीय, SQL-जैसी सिंटैक्स में जटिल संबंध क्वेरीज़ का वर्णन करने की सुविधा देता है।
बिल्ट-इन ब्राउज़र UI
Neo4j Browser एक इंटरैक्टिव विज़ुअल इंटरफ़ेस प्रदान करता है जो क्वेरीज़ लिखने, अपने ग्राफ़ को एक्सप्लोर करने और परिणामों को इंटरैक्टिव नोड-रिलेशनशिप डायग्राम के रूप में रेंडर करने के लिए है।
ACID ट्रांजेक्शन
पूर्ण ACID अनुपालन डेटा की निरंतरता और स्थायित्व सुनिश्चित करता है, जो Neo4j को उन प्रोडक्शन वर्कलोड के लिए उपयुक्त बनाता है जहाँ शुद्धता गैर-परक्राम्य है।
REST & Bolt APIs
बोल्ट बाइनरी प्रोटोकॉल और HTTP REST API किसी भी एप्लिकेशन को पायथन, जावा, जावास्क्रिप्ट, गो, .NET, और अन्य के लिए उपलब्ध आधिकारिक ड्राइवर्स का उपयोग करके Neo4j से कनेक्ट करने की अनुमति देते हैं।
ग्राफ़ एल्गोरिदम
द ग्राफ डेटा साइंस लाइब्रेरी 65+ एल्गोरिदम प्रदान करती है — PageRank, कम्युनिटी डिटेक्शन, पाथफाइंडिंग — जो आपके ग्राफ पर सीधे चलते हैं, डेटा एक्सपोर्ट किए बिना।
आपको Neo4j को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।