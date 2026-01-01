नियो4जे (Neo4j) दुनिया का सबसे व्यापक रूप से तैनात ग्राफ डेटाबेस है, जो डेटा को पंक्तियों और तालिकाओं के बजाय नोड्स और संबंधों के रूप में संग्रहीत करता है। यह नेटिव ग्राफ मॉडल इसे कनेक्शनों को पार करने में असाधारण रूप से तेज़ बनाता है — चाहे आप दो लोगों के बीच सबसे छोटा रास्ता ढूंढ रहे हों, धोखाधड़ी के गिरोहों का पता लगा रहे हों, या उत्पाद अनुशंसाएँ उत्पन्न कर रहे हों — उन महंगी जॉइनिंग के बिना जो संबंधित डेटा समस्याओं पर रिलेशनल डेटाबेस को धीमा कर देती हैं।

अपने स्वयं के वीपीएस (VPS) पर नियो4जे को सेल्फ-होस्ट करना आपको अपने डेटा मॉडल, मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन और एक्सेस अनुमतियों पर पूर्ण नियंत्रण देता है। आप प्रति-क्वेरी क्लाउड शुल्क से बचते हैं, जबकि संवेदनशील संबंध डेटा — जैसे उपयोगकर्ता नेटवर्क, लेनदेन ग्राफ और संगठनात्मक पदानुक्रम — पूरी तरह से आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर रखते हैं।