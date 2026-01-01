एक क्लिक में WinterCMS डिप्लॉय करें।
मुफ्त, ओपन-सोर्स लारावेल-आधारित CMS एक साफ एडमिन पैनल, प्लगइन सिस्टम और शक्तिशाली थीमिंग इंजन के साथ।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप WinterCMS के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
WinterCMS एक मुफ्त, ओपन-सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जो Laravel PHP फ्रेमवर्क पर निर्मित है। मूल रूप से OctoberCMS से फोर्क किया गया, यह एक डेवलपर-अनुकूल आर्किटेक्चर को एक सहज बैकएंड के साथ जोड़ता है जो गैर-तकनीकी उपयोगकर्ताओं के लिए कंटेंट को प्रबंधित करना सीधा बनाता है। CMS में एक ब्लॉक-आधारित एडिटर, एक लचीला प्लगइन इकोसिस्टम और एक थीमेबल फ्रंट-एंड शामिल है जो टीमों को कोड की गुणवत्ता से समझौता किए बिना परिष्कृत वेबसाइटें बनाने और बनाए रखने की सुविधा देता है।
अपने स्वयं के VPS पर WinterCMS को सेल्फ-होस्ट करना आपको अपने डेटा पर पूरा नियंत्रण देता है, प्रति-साइट या प्रति-उपयोगकर्ता शुल्क को समाप्त करता है, और आपको स्टैक की हर परत को कस्टमाइज़ करने की सुविधा देता है। यह टेम्पलेट WinterCMS को एक समर्पित MySQL 8 डेटाबेस के साथ जोड़ता है जो पहले दिन से ही विश्वसनीय, प्रोडक्शन-रेडी परसिस्टेंस प्रदान करता है।
WinterCMS की मुख्य विशेषताएं
Laravel फाउंडेशन
Laravel PHP पर निर्मित, WinterCMS को एक परिपक्व रूटिंग, ORM, और सुरक्षा परत विरासत में मिलता है जिसे डेवलपर्स पहले से जानते और भरोसा करते हैं।
प्लगइन पारिस्थितिकी तंत्र
एक समृद्ध प्लगइन मार्केटप्लेस और एक सीधा API के माध्यम से कार्यक्षमता बढ़ाएँ जो कस्टम प्लगइन्स को तेज़ी से और रखरखाव योग्य बनाता है।
थीमिंग इंजन
CMS कंपोनेंट्स, पार्शियल्स और लेआउट्स के साथ Twig टेम्पलेट्स का उपयोग करके पूरी तरह से कस्टम फ्रंट-एंड डिज़ाइन करें — किसी थीम लॉक-इन की आवश्यकता नहीं है।
स्वच्छ एडमिन पैनल
एक सुव्यवस्थित, भूमिका-आधारित बैकएंड कंटेंट एडिटर्स को डेवलपर सहायता की आवश्यकता के बिना पेज, मीडिया और सेटिंग्स को प्रबंधित करने देता है।
मीडिया मैनेजर
बिल्ट-इन फ़ाइल और इमेज प्रबंधन, अपलोड, संगठन और इनलाइन एडिटिंग टूल्स के साथ, सभी एसेट्स को एक ही जगह पर रखता है।
आपको WinterCMS को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।