WinterCMS एक मुफ्त, ओपन-सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जो Laravel PHP फ्रेमवर्क पर निर्मित है। मूल रूप से OctoberCMS से फोर्क किया गया, यह एक डेवलपर-अनुकूल आर्किटेक्चर को एक सहज बैकएंड के साथ जोड़ता है जो गैर-तकनीकी उपयोगकर्ताओं के लिए कंटेंट को प्रबंधित करना सीधा बनाता है। CMS में एक ब्लॉक-आधारित एडिटर, एक लचीला प्लगइन इकोसिस्टम और एक थीमेबल फ्रंट-एंड शामिल है जो टीमों को कोड की गुणवत्ता से समझौता किए बिना परिष्कृत वेबसाइटें बनाने और बनाए रखने की सुविधा देता है।

अपने स्वयं के VPS पर WinterCMS को सेल्फ-होस्ट करना आपको अपने डेटा पर पूरा नियंत्रण देता है, प्रति-साइट या प्रति-उपयोगकर्ता शुल्क को समाप्त करता है, और आपको स्टैक की हर परत को कस्टमाइज़ करने की सुविधा देता है। यह टेम्पलेट WinterCMS को एक समर्पित MySQL 8 डेटाबेस के साथ जोड़ता है जो पहले दिन से ही विश्वसनीय, प्रोडक्शन-रेडी परसिस्टेंस प्रदान करता है।