एक क्लिक इंस्टॉलेशन में TaskTrove डिप्लॉय करें।
प्राकृतिक भाषा पार्सिंग, पुनरावर्ती कार्यों, और कनबन और कैलेंडर दृश्यों के साथ स्वयं-होस्टेड व्यक्तिगत कार्य प्रबंधक।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप TaskTrove के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
TaskTrove एक हल्का, सेल्फ-होस्टेड टास्क मैनेजमेंट ऐप्लिकेशन है जो सभी डेटा को प्लेन JSON फाइलों के रूप में स्टोर करता है — किसी डेटाबेस की ज़रूरत नहीं है। यह तारीखों और समय के लिए प्राकृतिक भाषा इनपुट को पार्स करता है, असीमित सबटास्क और आवर्ती टास्क पैटर्न को सपोर्ट करता है, और काम को कलर-कोडेड लेबल वाले प्रोजेक्ट्स में व्यवस्थित करता है। कई व्यू — लिस्ट, कानबन बोर्ड, और कैलेंडर — आपको टास्क के साथ उस लेआउट में काम करने देते हैं जो उस समय के लिए उपयुक्त हो।
क्लाउड टू-डू ऐप्लिकेशन के विपरीत जो थर्ड-पार्टी सर्वर के माध्यम से डेटा सिंक करते हैं, TaskTrove आपके अपने VPS पर पूरी तरह से चलता है जिसमें कोई ट्रैकिंग, कोई यूसेज एनालिटिक्स, और कोई बाहरी API डिपेंडेंसी नहीं होती है। टास्क डेटा को पठनीय JSON फाइलों के रूप में स्टोर किया जाता है जिन्हें किसी भी टेक्स्ट एडिटर के साथ बैकअप किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है या जांचा जा सकता है।
TaskTrove की मुख्य विशेषताएं
प्राकृतिक भाषा विश्लेषण
नियत तारीखें और आवर्ती शेड्यूल सेट करने के लिए 'कल 14:00 बजे' या 'हर शुक्रवार' टाइप करें, बिना डेट पिकर का उपयोग किए।
कानबान और कैलेंडर व्यू
सूची, कानबन बोर्ड और कैलेंडर लेआउट के बीच स्विच करें ताकि आप अपने कार्यों के साथ उस दृश्य में काम कर सकें जो आपके वर्तमान फोकस से सबसे अच्छी तरह मेल खाता है।
आवर्ती कार्य पैटर्न
दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, या पूरी तरह से कस्टम पुनरावृत्ति नियम सेट करें ताकि नियमित कार्य मैन्युअल एंट्री के बिना अपने आप फिर से निर्धारित हो जाएं।
प्रोजेक्ट संगठन
जटिल कार्यों को संरचित और नेविगेट करने योग्य बनाए रखने के लिए, अनुभागों, रंग-कोडित लेबल और असीमित उप-कार्यों के साथ कार्यों को परियोजनाओं में समूहित करें।
फ़ाइल-आधारित भंडारण
सभी कार्य सादी JSON फ़ाइलों के रूप में संग्रहीत होते हैं — जिनका बैकअप लेना, किसी अन्य इंस्टेंस में स्थानांतरित करना, या डेटाबेस टूल के बिना सीधे पढ़ना सरल है।
आपको TaskTrove को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।