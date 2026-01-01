TaskTrove एक हल्का, सेल्फ-होस्टेड टास्क मैनेजमेंट ऐप्लिकेशन है जो सभी डेटा को प्लेन JSON फाइलों के रूप में स्टोर करता है — किसी डेटाबेस की ज़रूरत नहीं है। यह तारीखों और समय के लिए प्राकृतिक भाषा इनपुट को पार्स करता है, असीमित सबटास्क और आवर्ती टास्क पैटर्न को सपोर्ट करता है, और काम को कलर-कोडेड लेबल वाले प्रोजेक्ट्स में व्यवस्थित करता है। कई व्यू — लिस्ट, कानबन बोर्ड, और कैलेंडर — आपको टास्क के साथ उस लेआउट में काम करने देते हैं जो उस समय के लिए उपयुक्त हो।

क्लाउड टू-डू ऐप्लिकेशन के विपरीत जो थर्ड-पार्टी सर्वर के माध्यम से डेटा सिंक करते हैं, TaskTrove आपके अपने VPS पर पूरी तरह से चलता है जिसमें कोई ट्रैकिंग, कोई यूसेज एनालिटिक्स, और कोई बाहरी API डिपेंडेंसी नहीं होती है। टास्क डेटा को पठनीय JSON फाइलों के रूप में स्टोर किया जाता है जिन्हें किसी भी टेक्स्ट एडिटर के साथ बैकअप किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है या जांचा जा सकता है।