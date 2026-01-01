टॉटुली एक पायथन-आधारित मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग टूल है जिसे विशेष रूप से प्लेक्स मीडिया सर्वर के लिए बनाया गया है। यह हर प्ले इवेंट को रिकॉर्ड करता है — किसने क्या, कब, किस क्वालिटी पर और किस डिवाइस से देखा — और डेटा को रिच ग्राफ़ और फ़िल्टर करने योग्य हिस्ट्री टेबल में प्रस्तुत करता है।

अपने प्लेक्स सर्वर के साथ या उससे अलग VPS पर टॉटुली को सेल्फ-होस्ट करने से आपको प्लेक्स की क्लाउड सेवाओं पर निर्भर हुए बिना डिस्कॉर्ड, स्लैक, टेलीग्राम और ईमेल के माध्यम से लगातार स्टैटिस्टिक्स और नोटिफिकेशन डिलीवरी मिलती है। यह नेटवर्क पर किसी भी प्लेक्स सर्वर से कनेक्ट होता है।