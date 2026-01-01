Zipline एक सेल्फ-होस्टेड फ़ाइल और इमेज अपलोड सर्वर है जिसे पावर यूज़र्स के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिन्हें अपने डेटा पर पूर्ण नियंत्रण के साथ तेज़, विश्वसनीय शेयरिंग की आवश्यकता होती है। यह ShareX, Flameshot और अन्य स्क्रीनशॉट टूल्स को तुरंत उपयोग के लिए सपोर्ट करता है, जिससे यह Imgur या file.io जैसी क्लाउड-आधारित अपलोड सेवाओं के लिए एक सहज विकल्प बन जाता है।

साधारण अपलोड्स के अलावा, Zipline में URL शॉर्टनिंग, कोड पेस्ट बिन्स, फ़ोल्डर ऑर्गनाइज़ेशन, एम्बेड कस्टमाइज़ेशन और यूज़र मैनेजमेंट शामिल हैं। अपने खुद के VPS पर सेल्फ-होस्टिंग का मतलब है असीमित स्टोरेज, कोई फ़ाइल साइज़ प्रतिबंध नहीं और हर अपलोड के लिए पूर्ण गोपनीयता।