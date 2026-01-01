1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Crucix डिप्लॉय करें।
27 रियल-टाइम वैश्विक डेटा स्रोतों को एक एकीकृत 3D डैशबोर्ड में एकत्रित करने वाला OSINT इंटेलिजेंस प्लेटफ़ॉर्म।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Crucix के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Crucix एक OSINT (ओपन सोर्स इंटेलिजेंस) प्लेटफॉर्म है जो 27 सार्वजनिक स्रोतों — जिसमें NASA FIRMS सैटेलाइट इमेजरी, समुद्री AIS ट्रैकिंग, ACLED कॉन्फ्लिक्ट डेटा, FRED आर्थिक संकेतक और सोशल सेंटीमेंट फ़ीड शामिल हैं — से डेटा को एक सिंगल रियल-टाइम डैशबोर्ड में समेकित करता है, जिसमें WebGL-संचालित 3D ग्लोब है। डेटा हर 15 मिनट में स्वचालित रूप से रिफ्रेश होता है, जिससे आपको मैन्युअल हस्तक्षेप के बिना निरंतर स्थितिजन्य जागरूकता मिलती है।
यह प्लेटफॉर्म Telegram और Discord के माध्यम से मल्टी-टियर अलर्ट (FLASH, PRIORITY, ROUTINE), LLM-जनरेटेड ट्रेड आइडिया और ऑन-डिमांड ब्रीफिंग के लिए टू-वे बॉट कमांड प्रदान करता है। अपने VPS पर Crucix को सेल्फ-होस्ट करने से सभी API कुंजियां और इंटेलिजेंस आर्काइव्स आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहते हैं, निर्बाध डेटा संग्रह सुनिश्चित होता है, और आपको प्रतिधारण और एक्सेस पर पूर्ण नियंत्रण मिलता है।
Crucix की मुख्य विशेषताएं
27 OSINT स्रोत
सैटेलाइट, मैरीटाइम, एविएशन, कॉन्फ्लिक्ट, इकोनॉमिक और सोशल सेंटीमेंट डेटा को समानांतर रूप से एकत्रित करता है, और किसी भी स्रोत के अनुपलब्ध होने पर भी सहजता से कार्य करता है।
3D ग्लोब दृश्यीकरण
WebGL-पावर्ड ग्लोब घटनाओं को भौगोलिक रूप से ओवरले करता है, जिससे क्षेत्रों में घटनाओं को एक नज़र में सहसंबंधित करना आसान हो जाता है।
बहु-स्तरीय अलर्ट सिस्टम
टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड के माध्यम से FLASH, PRIORITY, और ROUTINE अलर्ट भेजता है ताकि महत्वपूर्ण घटनाक्रम तुरंत आप तक पहुँचें।
LLM बुद्धिमत्ता विश्लेषण
Anthropic Claude, OpenAI, Google Gemini, और अन्य प्रदाताओं के साथ एकीकृत होता है ताकि एकत्रित डेटा से ट्रेड आइडिया और बुद्धिमान सिग्नल सारांश उत्पन्न किए जा सकें।
दो-तरफ़ा बॉट कमांड
ऑन-डिमांड स्टेटस चेक का अनुरोध करें, मैन्युअल स्वीप ट्रिगर करें, और टेलीग्राम या डिस्कॉर्ड बॉट कमांड के माध्यम से सीधे ब्रीफिंग प्राप्त करें।
आपको Crucix को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।