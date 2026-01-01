Crucix एक OSINT (ओपन सोर्स इंटेलिजेंस) प्लेटफॉर्म है जो 27 सार्वजनिक स्रोतों — जिसमें NASA FIRMS सैटेलाइट इमेजरी, समुद्री AIS ट्रैकिंग, ACLED कॉन्फ्लिक्ट डेटा, FRED आर्थिक संकेतक और सोशल सेंटीमेंट फ़ीड शामिल हैं — से डेटा को एक सिंगल रियल-टाइम डैशबोर्ड में समेकित करता है, जिसमें WebGL-संचालित 3D ग्लोब है। डेटा हर 15 मिनट में स्वचालित रूप से रिफ्रेश होता है, जिससे आपको मैन्युअल हस्तक्षेप के बिना निरंतर स्थितिजन्य जागरूकता मिलती है।

यह प्लेटफॉर्म Telegram और Discord के माध्यम से मल्टी-टियर अलर्ट (FLASH, PRIORITY, ROUTINE), LLM-जनरेटेड ट्रेड आइडिया और ऑन-डिमांड ब्रीफिंग के लिए टू-वे बॉट कमांड प्रदान करता है। अपने VPS पर Crucix को सेल्फ-होस्ट करने से सभी API कुंजियां और इंटेलिजेंस आर्काइव्स आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहते हैं, निर्बाध डेटा संग्रह सुनिश्चित होता है, और आपको प्रतिधारण और एक्सेस पर पूर्ण नियंत्रण मिलता है।