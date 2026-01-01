SpacetimeDB एक रिलेशनल डेटाबेस और ऐप्लिकेशन सर्वर को एक सिंगल डिप्लॉय करने योग्य प्रोसेस में मिलाकर पारंपरिक बैकएंड स्टैक को समाप्त करता है। आपके क्लाइंट्स और डेटा के बीच एक अलग API लेयर बनाए रखने के बजाय, क्लाइंट सीधे SpacetimeDB से कनेक्ट होते हैं और डेटाबेस के अंदर ही सर्वर-साइड लॉजिक — जिसे मॉड्यूल कहा जाता है — को निष्पादित करते हैं। इन-मेमोरी स्टेट और राइट-अहेड लॉग परसिस्टेंस के साथ Rust में बनाया गया, यह सहायक सेवाओं के बिना लगातार सब-मिलीसेकंड रिस्पॉन्स टाइम प्रदान करता है।

VPS पर SpacetimeDB को सेल्फ-होस्ट करना आपको डेडिकेटेड CPU और RAM देता है — जो इसकी इन-मेमोरी आर्किटेक्चर के लिए प्राथमिक परफॉरमेंस लीवर्स हैं — जबकि सभी ऐप्लिकेशन डेटा और मॉड्यूल कोड को बिना किसी वेंडर लॉक-इन के आपके पूर्ण नियंत्रण में रखता है।