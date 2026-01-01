1-क्लिक इंस्टॉलेशन में SpacetimeDB डिप्लॉय करें।
रिलेशनल डेटाबेस और ऐप्लिकेशन सर्वर एक में — क्लाइंट सीधे कनेक्ट होते हैं और सब-मिलीसेकंड लेटेंसी के साथ डेटाबेस के अंदर लॉजिक चलाते हैं।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप SpacetimeDB के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
SpacetimeDB एक रिलेशनल डेटाबेस और ऐप्लिकेशन सर्वर को एक सिंगल डिप्लॉय करने योग्य प्रोसेस में मिलाकर पारंपरिक बैकएंड स्टैक को समाप्त करता है। आपके क्लाइंट्स और डेटा के बीच एक अलग API लेयर बनाए रखने के बजाय, क्लाइंट सीधे SpacetimeDB से कनेक्ट होते हैं और डेटाबेस के अंदर ही सर्वर-साइड लॉजिक — जिसे मॉड्यूल कहा जाता है — को निष्पादित करते हैं। इन-मेमोरी स्टेट और राइट-अहेड लॉग परसिस्टेंस के साथ Rust में बनाया गया, यह सहायक सेवाओं के बिना लगातार सब-मिलीसेकंड रिस्पॉन्स टाइम प्रदान करता है।
VPS पर SpacetimeDB को सेल्फ-होस्ट करना आपको डेडिकेटेड CPU और RAM देता है — जो इसकी इन-मेमोरी आर्किटेक्चर के लिए प्राथमिक परफॉरमेंस लीवर्स हैं — जबकि सभी ऐप्लिकेशन डेटा और मॉड्यूल कोड को बिना किसी वेंडर लॉक-इन के आपके पूर्ण नियंत्रण में रखता है।
SpacetimeDB की मुख्य विशेषताएं
कोई अलग API लेयर नहीं
ग्राहक सीधे डेटाबेस से जुड़ते हैं और उसके अंदर मॉड्यूल निष्पादित करते हैं, और वेब सर्वर, मैसेज क्यू और API के पूरे टियर को एक प्रक्रिया से बदल देते हैं।
रियल-टाइम सब्सक्रिप्शन
ग्राहक टेबल परिवर्तनों की सदस्यता लेते हैं और तुरंत स्वचालित डेल्टा सिंक्रनाइज़ेशन प्राप्त करते हैं — किसी पोलिंग या अलग वेबसॉकेट सर्वर की आवश्यकता नहीं है।
मॉड्यूल-आधारित लॉजिक
Rust या C# में सर्वर-साइड ऐप्लिकेशन लॉजिक लिखें और बेहतर परफॉरमेंस और सुरक्षा के लिए इसे सीधे डेटाबेस में एक कंपाइल्ड मॉड्यूल के रूप में डिप्लॉय करें।
मेमोरी में स्थायित्व के साथ
सभी एप्लिकेशन स्थिति को तेज़ रीड्स के लिए मेमोरी में रखा जाता है, जबकि एक राइट-अहेड लॉग यह सुनिश्चित करता है कि डेटा जटिल बैकअप सेटअप के बिना रीस्टार्ट और क्रैश से बचा रहे।
उत्पादन-सिद्ध
BitCraft Online के पूरे बैकएंड को शक्ति प्रदान करता है, एक बड़े पैमाने पर मल्टीप्लेयर गेम जहाँ सभी रीयल-टाइम स्थिति को एक सिंगल SpacetimeDB इंस्टेंस द्वारा प्रबंधित किया जाता है।
आपको SpacetimeDB को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।