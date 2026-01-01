NZBHydra2 एक Usenet मेटा-सर्च इंजन है जो आपको दर्जनों इंडेक्सर्स — Usenet-विशिष्ट Newznab प्रोवाइडर्स और Torznab टॉरेंट इंडेक्सर्स दोनों को — एक एकीकृत वेब इंटरफ़ेस से और एक सिंगल Newznab-संगत API के माध्यम से क्वेरी करने देता है। यह प्रोवाइडर्स के बीच परिणामों को डुप्लिकेट होने से बचाता है, आपकी गुणवत्ता और श्रेणी की प्राथमिकताओं को लागू करता है, सर्च को कैश करता है, और सब कुछ एक ऐसे एंडपॉइंट के माध्यम से उजागर करता है जिसे Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr और अन्य ऑटोमेशन टूल्स सीधे एक्सेस कर सकते हैं।

एक VPS पर NZBHydra2 को सेल्फ-होस्ट करना आपके Arr स्टैक को एक सिंगल, तेज़, मालिक-नियंत्रित एग्रीगेटर देता है, बजाय इसके कि हर डाउनलोडर को हर इंडेक्सर पर व्यक्तिगत रूप से इंगित किया जाए — इससे सरल कॉन्फ़िगरेशन, प्रति प्रोवाइडर कम API कॉल, और केंद्रीकृत आँकड़े मिलते हैं कि कौन से इंडेक्सर्स वास्तव में परिणाम देते हैं।