1-क्लिक इंस्टॉलेशन में NZBHydra2 डिप्लॉय करें।
Usenet मेटा-सर्च इंजन जो एक एकल एकीकृत Newznab API एंडपॉइंट के पीछे दर्जनों इंडेक्सर को एकत्रित करता है।
NZBHydra2 के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप NZBHydra2 के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
NZBHydra2 एक Usenet मेटा-सर्च इंजन है जो आपको दर्जनों इंडेक्सर्स — Usenet-विशिष्ट Newznab प्रोवाइडर्स और Torznab टॉरेंट इंडेक्सर्स दोनों को — एक एकीकृत वेब इंटरफ़ेस से और एक सिंगल Newznab-संगत API के माध्यम से क्वेरी करने देता है। यह प्रोवाइडर्स के बीच परिणामों को डुप्लिकेट होने से बचाता है, आपकी गुणवत्ता और श्रेणी की प्राथमिकताओं को लागू करता है, सर्च को कैश करता है, और सब कुछ एक ऐसे एंडपॉइंट के माध्यम से उजागर करता है जिसे Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr और अन्य ऑटोमेशन टूल्स सीधे एक्सेस कर सकते हैं।
एक VPS पर NZBHydra2 को सेल्फ-होस्ट करना आपके Arr स्टैक को एक सिंगल, तेज़, मालिक-नियंत्रित एग्रीगेटर देता है, बजाय इसके कि हर डाउनलोडर को हर इंडेक्सर पर व्यक्तिगत रूप से इंगित किया जाए — इससे सरल कॉन्फ़िगरेशन, प्रति प्रोवाइडर कम API कॉल, और केंद्रीकृत आँकड़े मिलते हैं कि कौन से इंडेक्सर्स वास्तव में परिणाम देते हैं।
NZBHydra2 की मुख्य विशेषताएं
एकीकृत न्यूज़नैब एंडपॉइंट
दर्जनों इंडेक्सर्स को एक एकल Newznab और Torznab API के पीछे एकत्रित करता है ताकि Sonarr, Radarr, और Lidarr को कई के बजाय केवल एक एंट्री की आवश्यकता हो।
क्रॉस-प्रदाता डी-डुप्लीकेशन
इंडेक्सर्स में डुप्लिकेट रिलीज़ को पहचानता है, उन्हें आपके प्राथमिकता नियमों के अनुसार रैंक करता है, और प्रति रिलीज़ समूह केवल सबसे अच्छा परिणाम दिखाता है।
सर्च कैशिंग और स्टेट्स
हाल की खोजों को कैश करता है और प्रति-इंडेक्सर हिट दर, प्रतिक्रिया समय, और ग्रैब काउंट्स को ट्रैक करता है ताकि आप देख सकें कि कौन से प्रोवाइडर योगदान दे रहे हैं।
लचीला परिणाम फ़िल्टरिंग
श्रेणी-वार गुणवत्ता, भाषा, आयु और आकार के फ़िल्टर आपकी Arr ऑटोमेशन पाइपलाइन से कम गुणवत्ता वाले रिलीज़ को बाहर रखते हैं।
बहु-उपयोगकर्ता खाते
भूमिका-आधारित अनुमतियों वाले वैकल्पिक प्रति-उपयोगकर्ता खाते कई घरेलू सदस्यों को एक ही एग्रीगेटर साझा करने की सुविधा देते हैं, जिससे उनकी दृश्यता आपस में नहीं मिलती।
आपको NZBHydra2 को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।