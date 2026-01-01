Fider को 1-क्लिक इंस्टॉलेशन में डिप्लॉय करें।
ओपन-सोर्स ग्राहक प्रतिक्रिया प्लेटफॉर्म, फीचर अनुरोध एकत्र करने, सामुदायिक वोट चलाने और प्रोडक्ट रोडमैप को पारदर्शिता से प्रबंधित करने के लिए।
Fider के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Fider के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Fider एक ओपन-सोर्स फीडबैक प्लेटफॉर्म है जो प्रोडक्ट टीमों और उनके यूज़र्स के बीच के अंतर को पाटता है। इसका पब्लिक वोटिंग पोर्टल यूज़र्स को आइडिया सबमिट करने, मौजूदा रिक्वेस्ट्स को अपवोट करने और चर्चाओं में शामिल होने की सुविधा देता है — यह सुनिश्चित करता है कि सबसे मूल्यवान फीचर्स को पहले प्राथमिकता मिले। टीमें स्टेटस अपडेट कर सकती हैं, रोडमैप के फैसलों को बता सकती हैं और डेवलपमेंट साइकिल के दौरान अपने समुदाय को सूचित रख सकती हैं।
अपने VPS पर Fider को सेल्फ-होस्ट करना सभी फीडबैक और यूज़र डेटा को आपके कंट्रोल में रखता है, होस्ट किए गए विकल्पों से प्रति-यूज़र प्राइसिंग को खत्म करता है, और आपको अपने प्रोडक्ट की पहचान से मेल खाने के लिए ब्रांडिंग और ऑथेंटिकेशन को कस्टमाइज़ करने देता है।
Fider की मुख्य विशेषताएं
कम्यूनिटी मतदान
उपयोगकर्ता फीचर अनुरोधों पर वोट करते हैं ताकि प्रोडक्ट टीमें सबसे मुखर आवाज़ों के बजाय वास्तविक मांग के आधार पर आगे क्या बनाना है, इसे निष्पक्ष रूप से प्राथमिकता दे सकें।
स्टेटस ट्रैकिंग
समुदाय को हर सुझाव की प्रगति के बारे में सूचित रखने के लिए, स्थितियाँ असाइन करें — नियोजित, शुरू किया गया, पूरा किया गया, अस्वीकृत।
लचीला प्रमाणीकरण
ईमेल, OAuth और SSO साइन-इन विकल्पों का समर्थन करता है ताकि उपयोगकर्ता कम से कम बाधा के साथ जुड़ सकें, जिससे सबमिशन और वोटिंग दरों में वृद्धि होती है।
कस्टम ब्रांडिंग
कॉन्फ़िगर करने योग्य लोगो, रंग और कस्टम डोमेन सपोर्ट आपको फीडबैक पोर्टल को आपके अपने प्रोडक्ट के निर्बाध विस्तार के रूप में प्रस्तुत करने की सुविधा देते हैं।
ईमेल नोटिफिकेशंस
स्वचालित सूचनाएं उपयोगकर्ताओं को तब व्यस्त रखती हैं जब उनके सुझावों को वोट, टिप्पणियां या स्थिति अपडेट मिलते हैं।
आपको Fider को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।