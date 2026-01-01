Fider एक ओपन-सोर्स फीडबैक प्लेटफॉर्म है जो प्रोडक्ट टीमों और उनके यूज़र्स के बीच के अंतर को पाटता है। इसका पब्लिक वोटिंग पोर्टल यूज़र्स को आइडिया सबमिट करने, मौजूदा रिक्वेस्ट्स को अपवोट करने और चर्चाओं में शामिल होने की सुविधा देता है — यह सुनिश्चित करता है कि सबसे मूल्यवान फीचर्स को पहले प्राथमिकता मिले। टीमें स्टेटस अपडेट कर सकती हैं, रोडमैप के फैसलों को बता सकती हैं और डेवलपमेंट साइकिल के दौरान अपने समुदाय को सूचित रख सकती हैं।

अपने VPS पर Fider को सेल्फ-होस्ट करना सभी फीडबैक और यूज़र डेटा को आपके कंट्रोल में रखता है, होस्ट किए गए विकल्पों से प्रति-यूज़र प्राइसिंग को खत्म करता है, और आपको अपने प्रोडक्ट की पहचान से मेल खाने के लिए ब्रांडिंग और ऑथेंटिकेशन को कस्टमाइज़ करने देता है।