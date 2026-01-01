एक क्लिक इंस्टॉलेशन में Yamtrack डिप्लॉय करें।
फिल्मों, टीवी शो, एनीमे, मंगा, गेम और किताबों के लिए स्व-होस्टेड मीडिया ट्रैकर, जेलीफ़िन इंटीग्रेशन के साथ।
Yamtrack के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Yamtrack के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Yamtrack एक सेल्फ-होस्टेड मीडिया ट्रैकिंग एप्लिकेशन है जो फिल्मों, टीवी शो, एनीमे, मंगा, गेम्स, किताबों और कॉमिक्स के लिए आपकी वॉच और प्ले लिस्ट को एक डैशबोर्ड में समेकित करता है। यह TMDB और अन्य स्रोतों से मेटाडेटा खींचता है ताकि प्रगति ट्रैकिंग और स्टेटस मैनेजमेंट के साथ हर ट्रैक किए गए आइटम पर विस्तृत जानकारी मिल सके।
VPS पर Yamtrack को सेल्फ-होस्ट करने से आपकी पूरी मीडिया खपत हिस्ट्री निजी रहती है, जिसमें कोई थर्ड-पार्टी ट्रैकिंग नहीं होती है। Jellyfin इंटीग्रेशन आपके मीडिया सर्वर से स्वचालित वॉच ट्रैकिंग को सक्षम बनाता है, कैलेंडर व्यू निर्धारित रिलीज़ दिखाता है, और Trakt, MAL, और AniList से इम्पोर्ट मौजूदा सेवाओं से माइग्रेशन को सीधा बनाता है।
Yamtrack की मुख्य विशेषताएं
मल्टी-मिडिया ट्रैकिंग
फिल्में, टीवी शो, एनीमे, मंगा, गेम्स, किताबें और कॉमिक्स को प्रत्येक आइटम की स्थिति के साथ एक एकीकृत डैशबोर्ड में ट्रैक करें।
Jellyfin एकीकरण
Jellyfin में चलाए जाने पर फ़िल्मों और एपिसोड को मैन्युअल लॉगिंग के बिना अपने आप देखा गया चिह्नित करें।
Trakt और MAL से इंपोर्ट करें
अपनी मौजूदा देखने की हिस्ट्री Trakt, MyAnimeList, AniList और अन्य सेवाओं से कुछ ही क्लिक में Yamtrack पर माइग्रेट करें।
रिलीज़ कैलेंडर
ट्रैक किए गए शो, फिल्मों और गेम्स की आगामी रिलीज़ की तारीखें कैलेंडर में देखें ताकि आप अपना देखने का शेड्यूल प्लान कर सकें।
रिलीज़ सूचनाएं
अपनी वॉचलिस्ट पर किसी भी आइटम के लिए Discord, Telegram, या Slack के माध्यम से नए एपिसोड और रिलीज़ के बारे में अलर्ट प्राप्त करें।
आपको Yamtrack को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।