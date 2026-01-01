Yamtrack एक सेल्फ-होस्टेड मीडिया ट्रैकिंग एप्लिकेशन है जो फिल्मों, टीवी शो, एनीमे, मंगा, गेम्स, किताबों और कॉमिक्स के लिए आपकी वॉच और प्ले लिस्ट को एक डैशबोर्ड में समेकित करता है। यह TMDB और अन्य स्रोतों से मेटाडेटा खींचता है ताकि प्रगति ट्रैकिंग और स्टेटस मैनेजमेंट के साथ हर ट्रैक किए गए आइटम पर विस्तृत जानकारी मिल सके।

VPS पर Yamtrack को सेल्फ-होस्ट करने से आपकी पूरी मीडिया खपत हिस्ट्री निजी रहती है, जिसमें कोई थर्ड-पार्टी ट्रैकिंग नहीं होती है। Jellyfin इंटीग्रेशन आपके मीडिया सर्वर से स्वचालित वॉच ट्रैकिंग को सक्षम बनाता है, कैलेंडर व्यू निर्धारित रिलीज़ दिखाता है, और Trakt, MAL, और AniList से इम्पोर्ट मौजूदा सेवाओं से माइग्रेशन को सीधा बनाता है।