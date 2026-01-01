एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में Keila डिप्लॉय करें।
ओपन-सोर्स न्यूज़लेटर और ईमेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म जिसे Mailchimp, Brevo, और Sendinblue के लिए एक सेल्फ-होस्टेड विकल्प के रूप में बनाया गया है।
Keila के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Keila के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Keila एक ओपन-सोर्स न्यूज़लेटर और ईमेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है जो आपको Mailchimp, Brevo, या अन्य कमर्शियल SaaS पर निर्भर हुए बिना अपनी सब्सक्राइबर सूची को बढ़ाने, सेगमेंट करने और उन तक पहुँचने की सुविधा देता है। उच्च डिलीवरेबिलिटी और समवर्ती थ्रूपुट के लिए Elixir और Phoenix में निर्मित, यह एक स्वच्छ ड्रैग-एंड-ड्रॉप एडिटर, स्वचालित अभियान, A/B टेस्टिंग, सदस्य विभाजन और दोहरी ऑप्ट-इन पुष्टि प्रवाह प्रदान करता है — यह सब आपके अपने SMTP प्रदाता द्वारा समर्थित है ताकि आप भेजने की प्रतिष्ठा और संपर्क डेटा पर पूर्ण नियंत्रण रख सकें।
अपने VPS पर Keila को सेल्फ-होस्ट करना न्यूज़लेटर, इंडी पब्लिशर्स और छोटे व्यवसायों को प्रति-संपर्क मूल्य निर्धारण के बिना असीमित सब्सक्राइबर और असीमित सेंड देता है, जो कुछ हज़ार पाठकों से आगे बढ़ने पर महंगा हो जाता है। किसी भी SMTP प्रदाता — SendGrid, Mailgun, Postmark, AWS SES, आपका अपना पोस्टफिक्स — को कनेक्ट करें और हर सब्सक्राइबर संबंध के मालिक बनें।
Keila की मुख्य विशेषताएं
ड्रैग-एंड-ड्रॉप एडिटर
रीयूजेबल ब्लॉक्स, इमेज अपलोड और लाइव प्रीव्यू के साथ विज़ुअल न्यूज़लेटर एडिटर गैर-डेवलपर्स के लिए कैंपेन डिज़ाइन करना सुलभ बनाता है।
सदस्य सेगमेंटेशन
सब्सक्रिप्शन टैग्स, कस्टम फ़ील्ड्स या गतिविधि पैटर्न के आधार पर सेगमेंट परिभाषित करें, फिर विशिष्ट दर्शक वर्गों को लक्षित अभियान भेजें।
डबल ऑप्ट-इन पुष्टिकरण
अंतर्निहित कन्फर्मेशन फ्लो डिफ़ॉल्ट रूप से डबल ऑप्ट-इन लागू करता है, जिससे प्रेषक की प्रतिष्ठा सुरक्षित रहती है और CAN-SPAM और GDPR अनुपालन सुनिश्चित होता है।
अपना खुद का SMTP लाएँ।
किसी भी SMTP प्रदाता — SendGrid, Mailgun, Postmark, AWS SES, या अपना खुद का पोस्टफिक्स — को कनेक्ट करें और डिलीवरेबिलिटी और सेंडर रेपुटेशन पर नियंत्रण रखें।
ओपन और क्लिक एनालिटिक्स
प्रति-कैंपेन ओपन और क्लिक ट्रैकिंग, अनसब्सक्राइब दरों और बाउंस रिपोर्टिंग के साथ, समय के साथ सब्जेक्ट लाइनों और कंटेंट को बेहतर बनाने में मदद करती है।
API और वेबहुक्स
पूर्ण REST API और वेबहुक इंटीग्रेशन आपको बाहरी CRMs, ई-कॉमर्स, या साइनअप फॉर्म से सब्सक्राइबर को स्वचालित रूप से सिंक करने की सुविधा देता है।
आपको Keila को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।