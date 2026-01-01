Keila एक ओपन-सोर्स न्यूज़लेटर और ईमेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है जो आपको Mailchimp, Brevo, या अन्य कमर्शियल SaaS पर निर्भर हुए बिना अपनी सब्सक्राइबर सूची को बढ़ाने, सेगमेंट करने और उन तक पहुँचने की सुविधा देता है। उच्च डिलीवरेबिलिटी और समवर्ती थ्रूपुट के लिए Elixir और Phoenix में निर्मित, यह एक स्वच्छ ड्रैग-एंड-ड्रॉप एडिटर, स्वचालित अभियान, A/B टेस्टिंग, सदस्य विभाजन और दोहरी ऑप्ट-इन पुष्टि प्रवाह प्रदान करता है — यह सब आपके अपने SMTP प्रदाता द्वारा समर्थित है ताकि आप भेजने की प्रतिष्ठा और संपर्क डेटा पर पूर्ण नियंत्रण रख सकें।

अपने VPS पर Keila को सेल्फ-होस्ट करना न्यूज़लेटर, इंडी पब्लिशर्स और छोटे व्यवसायों को प्रति-संपर्क मूल्य निर्धारण के बिना असीमित सब्सक्राइबर और असीमित सेंड देता है, जो कुछ हज़ार पाठकों से आगे बढ़ने पर महंगा हो जाता है। किसी भी SMTP प्रदाता — SendGrid, Mailgun, Postmark, AWS SES, आपका अपना पोस्टफिक्स — को कनेक्ट करें और हर सब्सक्राइबर संबंध के मालिक बनें।