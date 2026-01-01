मल्टी-स्क्रॉबलर हर उस जगह को जोड़ता है जहाँ आप संगीत सुनते हैं, उन सभी सेवाओं के साथ जो इसे ट्रैक करती हैं। प्रत्येक संगीत ऐप के अंतर्निहित स्क्रॉबलिंग पर निर्भर रहने के बजाय — जो Plex और Jellyfin से पूरी तरह गायब है, और YouTube Music, Deezer, और Subsonic क्लाइंट्स में खंडित है — मल्टी-स्क्रॉबलर हर प्ले को एक पाइपलाइन में केंद्रीकृत करता है। यह 25+ स्रोतों का समर्थन करता है और Last.fm, ListenBrainz, Libre.fm, Maloja, Koito, और अन्य लक्ष्यों पर एक साथ लिसन फॉरवर्ड करता है।

अपने VPS पर सेल्फ-होस्टिंग स्क्रॉबलर को आपकी अन्य मीडिया सेवाओं के साथ 24/7 चलाए रखती है, जिसमें सार्वजनिक OAuth कॉलबैक URL होते हैं जिन तक Spotify और Last.fm पहुँच सकते हैं। वेब डैशबोर्ड लाइव लिसन, प्रति-स्रोत आँकड़े, और विस्तृत लॉग दिखाता है, बिना आपके सुनने के इतिहास को किसी तीसरे पक्ष के SaaS को उजागर किए।