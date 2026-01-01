Flarum एक अगली पीढ़ी का फ़ोरम प्लेटफ़ॉर्म है जो आधुनिक वेब के लिए ऑनलाइन चर्चा को फिर से परिभाषित करता है। मोबाइल-फर्स्ट दृष्टिकोण के साथ निर्मित, यह एक सुंदर, तेज़ और सहज अनुभव प्रदान करता है जो सार्थक बातचीत को प्रोत्साहित करता है। पारंपरिक फ़ोरम सॉफ़्टवेयर के विपरीत जो पुराना और बोझिल लगता है, Flarum एक स्वच्छ, व्याकुलता-मुक्त इंटरफ़ेस में रीयल-टाइम अपडेट, अनंत स्क्रॉलिंग और एक शक्तिशाली एक्सटेंशन सिस्टम को जोड़ता है।

अपने स्वयं के VPS पर Flarum को सेल्फ-होस्ट करना आपको अपने समुदाय डेटा पर पूर्ण नियंत्रण, कोई प्रति-उपयोगकर्ता शुल्क नहीं, और 200 से अधिक सामुदायिक एक्सटेंशन में से किसी को भी इंस्टॉल करने की स्वतंत्रता देता है। MySQL डेटा स्टोरेज को संभालते हुए और 41 से अधिक अनुवाद पैक उपलब्ध होने के साथ, Flarum विशिष्ट हॉबी समूहों से लेकर बड़े पेशेवर समुदायों तक स्केल करता है।