1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Flarum डिप्लॉय करें।
एंगेज्ड और फलते-फूलते ऑनलाइन कम्युनिटीज़ बनाने के लिए आधुनिक, शानदार ओपन-सोर्स फोरम सॉफ्टवेयर।
Flarum के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Flarum के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Flarum एक अगली पीढ़ी का फ़ोरम प्लेटफ़ॉर्म है जो आधुनिक वेब के लिए ऑनलाइन चर्चा को फिर से परिभाषित करता है। मोबाइल-फर्स्ट दृष्टिकोण के साथ निर्मित, यह एक सुंदर, तेज़ और सहज अनुभव प्रदान करता है जो सार्थक बातचीत को प्रोत्साहित करता है। पारंपरिक फ़ोरम सॉफ़्टवेयर के विपरीत जो पुराना और बोझिल लगता है, Flarum एक स्वच्छ, व्याकुलता-मुक्त इंटरफ़ेस में रीयल-टाइम अपडेट, अनंत स्क्रॉलिंग और एक शक्तिशाली एक्सटेंशन सिस्टम को जोड़ता है।
अपने स्वयं के VPS पर Flarum को सेल्फ-होस्ट करना आपको अपने समुदाय डेटा पर पूर्ण नियंत्रण, कोई प्रति-उपयोगकर्ता शुल्क नहीं, और 200 से अधिक सामुदायिक एक्सटेंशन में से किसी को भी इंस्टॉल करने की स्वतंत्रता देता है। MySQL डेटा स्टोरेज को संभालते हुए और 41 से अधिक अनुवाद पैक उपलब्ध होने के साथ, Flarum विशिष्ट हॉबी समूहों से लेकर बड़े पेशेवर समुदायों तक स्केल करता है।
Flarum की मुख्य विशेषताएं
मोबाइल-पहला डिज़ाइन
मोबाइल डिवाइस के लिए शुरू से बनाया गया रिस्पॉन्सिव इंटरफ़ेस, किसी भी स्क्रीन साइज़ पर बेहतरीन अनुभव प्रदान करता है।
समृद्ध एक्सटेंशन इकोसिस्टम
200 से अधिक कम्युनिटी एक्सटेंशन आपको कोर कोड को छुए बिना सोशल लॉगिन, सब्सक्रिप्शन, पोल्स और बहुत कुछ जोड़ने की सुविधा देते हैं।
रियल-टाइम अपडेट्स
चर्चाएँ पेज रीफ़्रेश किए बिना लाइव अपडेट होती हैं, जिससे सक्रिय समुदायों के लिए बातचीत तेज़ और आकर्षक बनी रहती है।
टैग-आधारित संगठन
लचीला टैग सिस्टम आपको चर्चाओं को वर्गीकृत करने और उपयोगकर्ताओं को केवल उन्हीं विषयों को फॉलो करने की सुविधा देता है जिनमें उनकी रुचि हो।
शक्तिशाली मॉडरेशन
बिल्ट-इन फ़्लैगिंग, निलंबन और यूज़र मैनेजमेंट टूल्स मॉडरेटरों को कम्युनिटी के स्वास्थ्य पर बारीक नियंत्रण देते हैं।
आपको Flarum को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।