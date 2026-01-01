मायन EDMS एक मुफ्त, ओपन-सोर्स एंटरप्राइज़-ग्रेड दस्तावेज़ प्रबंधन प्रणाली है जो एक साफ वेब इंटरफ़ेस के माध्यम से आपके संगठन के दस्तावेज़ों को कैप्चर करती है, स्टोर करती है, व्यवस्थित करती है और पुनः प्राप्त करती है। Django पर निर्मित और दुनिया भर में स्वास्थ्य सेवा, कानूनी, सरकारी और वित्तीय संगठनों में उपयोग की जाने वाली, मायन OCR, पूर्ण-पाठ खोज, स्वचालित वर्कफ़्लो, बारीक भूमिका-आधारित एक्सेस कंट्रोल, वर्ज़न हिस्ट्री और मेटाडेटा-संचालित कैबिनेट प्रदान करती है — ऐसी सुविधाएँ जो आमतौर पर कमर्शियल DMS उत्पादों में पाई जाती हैं जिनकी प्रति सीट हजारों डॉलर लागत आती है।

अपने VPS पर मायन EDMS को सेल्फ-होस्ट करना हर दस्तावेज़, ऑडिट लॉग और वर्कफ़्लो को आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर रखता है बजाय इसके कि वे किसी थर्ड-पार्टी SaaS से गुजरें। दस्तावेज़ रेस्ट पर एन्क्रिप्टेड रूप से संग्रहीत होते हैं, और रिच परमिशन सिस्टम आपको विभागों, क्लाइंट्स या कंप्लायंस स्कोप्स के बीच विजिबिलिटी को अलग करने की सुविधा देता है।