1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Mayan EDMS डिप्लॉय करें।
ओपन-सोर्स एंटरप्राइज़ दस्तावेज़ प्रबंधन OCR, पूर्ण-पाठ खोज, वर्कफ़्लो, भूमिका-आधारित अनुमतियों और वर्जन कंट्रोल के साथ।
Mayan EDMS के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Mayan EDMS के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
मायन EDMS एक मुफ्त, ओपन-सोर्स एंटरप्राइज़-ग्रेड दस्तावेज़ प्रबंधन प्रणाली है जो एक साफ वेब इंटरफ़ेस के माध्यम से आपके संगठन के दस्तावेज़ों को कैप्चर करती है, स्टोर करती है, व्यवस्थित करती है और पुनः प्राप्त करती है। Django पर निर्मित और दुनिया भर में स्वास्थ्य सेवा, कानूनी, सरकारी और वित्तीय संगठनों में उपयोग की जाने वाली, मायन OCR, पूर्ण-पाठ खोज, स्वचालित वर्कफ़्लो, बारीक भूमिका-आधारित एक्सेस कंट्रोल, वर्ज़न हिस्ट्री और मेटाडेटा-संचालित कैबिनेट प्रदान करती है — ऐसी सुविधाएँ जो आमतौर पर कमर्शियल DMS उत्पादों में पाई जाती हैं जिनकी प्रति सीट हजारों डॉलर लागत आती है।
अपने VPS पर मायन EDMS को सेल्फ-होस्ट करना हर दस्तावेज़, ऑडिट लॉग और वर्कफ़्लो को आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर रखता है बजाय इसके कि वे किसी थर्ड-पार्टी SaaS से गुजरें। दस्तावेज़ रेस्ट पर एन्क्रिप्टेड रूप से संग्रहीत होते हैं, और रिच परमिशन सिस्टम आपको विभागों, क्लाइंट्स या कंप्लायंस स्कोप्स के बीच विजिबिलिटी को अलग करने की सुविधा देता है।
Mayan EDMS की मुख्य विशेषताएं
ओसीआर और फुल-टेक्स्ट सर्च
अंतर्निहित OCR स्कैन किए गए PDFs और इमेज से टेक्स्ट निकालता है, पूरे डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी में तत्काल फुल-टेक्स्ट सर्च के लिए हर शब्द को इंडेक्सिंग करता है।
ऑटोमेटेड वर्कफ़्लो
सशर्त रूटिंग, समानांतर समीक्षा और दस्तावेज़ स्थिति संक्रमणों पर ट्रिगर की गई कार्रवाइयों के साथ बहु-चरणीय अनुमोदन वर्कफ़्लो परिभाषित करें।
भूमिका-आधारित अनुमतियाँ
दस्तावेज़, कैबिनेट और मेटाडेटा-प्रकार के स्तर पर बारीक एक्सेस कंट्रोल आपको प्रत्येक विभाग, ग्राहक या अनुपालन दायरे के अनुसार दृश्यता को अलग करने की सुविधा देता है।
कैबिनेट और मेटाडेटा
दस्तावेज़ों को कस्टम मेटाडेटा फ़ील्ड, स्मार्ट फाइलिंग नियमों और टैग-आधारित फ़िल्टरिंग के साथ पदानुक्रमित कैबिनेट में व्यवस्थित करें ताकि उन्हें तेज़ी से पुनः प्राप्त किया जा सके।
संस्करण हिस्ट्री और ऑडिट लॉग
प्रत्येक अपलोड, संपादन, टिप्पणी और दृश्य का संस्करण और ऑडिट किया जाता है, जो अनुपालन और नियामक आवश्यकताओं के लिए हिरासत की एक पूरी श्रृंखला प्रदान करता है।
REST API और इंटीग्रेशन
व्यापक REST API और वेबहुक सिस्टम मौजूदा CRMs, ERP, और इलेक्ट्रॉनिक-हस्ताक्षर प्लेटफॉर्म के साथ Mayan को एकीकृत करना आसान बनाता है।
आपको Mayan EDMS को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।