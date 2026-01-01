एक क्लिक में OpenProject डिप्लॉय करें।
ओपन-सोर्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म जो टास्क ट्रैकिंग, गैंट प्लानिंग, एजाइल बोर्ड्स और टाइम ट्रैकिंग को एक ही सेल्फ-होस्टेड एप्लिकेशन में शामिल करता है।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप OpenProject के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
ओपनप्रोजेक्ट एक ओपन-सोर्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है जो टीमों को Jira, Asana, और Basecamp का सेल्फ-होस्टेड विकल्प देता है। यह एक ही ऐप्लिकेशन में टास्क और बग ट्रैकिंग से लेकर गैंट टाइमलाइन प्लानिंग, एजाइल बोर्ड्स (Scrum और Kanban), और बिल्ट-इन टाइम ट्रैकिंग तक पूरे प्रोजेक्ट लाइफसाइकिल को कवर करता है। SaaS टूल्स के विपरीत, सेल्फ-होस्टिंग सभी प्रोजेक्ट डेटा, टाइमलाइन और टीम कम्युनिकेशन को आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रखता है।
सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इंजीनियरिंग, सरकार और कंस्ट्रक्शन संगठनों की टीमें सख्त डेटा सॉवरेनिटी आवश्यकताओं वाले जटिल, मल्टी-टीम प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने के लिए ओपनप्रोजेक्ट का उपयोग करती हैं। यह टेम्पलेट अनुशंसित प्रोडक्शन आर्किटेक्चर का पालन करते हुए डेडिकेटेड वेब, बैकग्राउंड वर्कर और PostgreSQL सेवाओं के साथ ओपनप्रोजेक्ट को डिप्लॉय करता है।
OpenProject की मुख्य विशेषताएं
कार्य पैकेज ट्रैकिंग
रिच मेटाडेटा, पदानुक्रम और आइटम के बीच संबंधों के साथ कार्य, बग, यूज़र स्टोरीज़ और माइलस्टोन बनाएं और प्रबंधित करें।
गैंट टाइमलाइन योजना
मल्टी-फेज़ प्रोजेक्ट्स के लिए इंटरैक्टिव गैंट चार्ट, निर्भरताओं और माइलस्टोन ट्रैकिंग के साथ समय के अनुसार काम शेड्यूल करें।
एजाइल बोर्ड्स
ड्रैग-एंड-ड्रॉप बोर्ड, बैकलॉग मैनेजमेंट और वेलोसिटी ट्रैकिंग के साथ स्क्रम स्प्रिंट्स या कनबन वर्कफ़्लो चलाएं।
समय और लागत ट्रैकिंग
कार्य पैकेजों के विरुद्ध समय दर्ज करें, बजट निर्धारित करें, और परियोजनाओं को समय पर और बजट के भीतर रखने के लिए लागत रिपोर्ट तैयार करें।
GitHub और GitLab इंटीग्रेशन
पुल रिक्वेस्ट और कमिट्स को सीधे कार्य पैकेजों से लिंक करें, जिससे डेवलपर्स और प्रोजेक्ट मैनेजरों को प्रगति का एक एकीकृत दृश्य मिलता है।
आपको OpenProject को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।