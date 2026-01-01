ओपनप्रोजेक्ट एक ओपन-सोर्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है जो टीमों को Jira, Asana, और Basecamp का सेल्फ-होस्टेड विकल्प देता है। यह एक ही ऐप्लिकेशन में टास्क और बग ट्रैकिंग से लेकर गैंट टाइमलाइन प्लानिंग, एजाइल बोर्ड्स (Scrum और Kanban), और बिल्ट-इन टाइम ट्रैकिंग तक पूरे प्रोजेक्ट लाइफसाइकिल को कवर करता है। SaaS टूल्स के विपरीत, सेल्फ-होस्टिंग सभी प्रोजेक्ट डेटा, टाइमलाइन और टीम कम्युनिकेशन को आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रखता है।

सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इंजीनियरिंग, सरकार और कंस्ट्रक्शन संगठनों की टीमें सख्त डेटा सॉवरेनिटी आवश्यकताओं वाले जटिल, मल्टी-टीम प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने के लिए ओपनप्रोजेक्ट का उपयोग करती हैं। यह टेम्पलेट अनुशंसित प्रोडक्शन आर्किटेक्चर का पालन करते हुए डेडिकेटेड वेब, बैकग्राउंड वर्कर और PostgreSQL सेवाओं के साथ ओपनप्रोजेक्ट को डिप्लॉय करता है।