एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में क्लीनअपार डिप्लॉय करें।
Servarr स्टैक के लिए उन्नत क्यू क्लीनर जो अटके हुए, विफल और दुर्भावनापूर्ण डाउनलोड को स्वचालित रूप से हटाता है।
Cleanuparr के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Cleanuparr के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Cleanuparr एक सेल्फ-होस्टेड डाउनलोड मैनेजर है जिसे विशेष रूप से Servarr इकोसिस्टम के लिए बनाया गया है। यह Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr और Whisparr के साथ-साथ qBittorrent, Transmission, Deluge, uTorrent और rTorrent से कनेक्ट होता है, फिर लगातार क्यू की जाँच करता है ताकि उन डाउनलोड को हटाया जा सके जो अटके हुए हैं, मेटाडेटा में फंसे हुए हैं, बहुत धीरे डाउनलोड हो रहे हैं, इम्पोर्ट करने में विफल हो रहे हैं, या ज्ञात मालवेयर पैटर्न जैसे संदिग्ध
.lnk और
.zipx फाइलों से मेल खाते हैं।
क्यू स्वच्छता से परे, Cleanuparr सक्रिय रूप से गुम मीडिया और कटऑफ-अपूर्ण गुणवत्ता अपग्रेड की खोज करता है, समाप्त सीड्स को हटाता है, उन अनाथ फाइलों को हटाता है जिन्हें अब arrs द्वारा ट्रैक नहीं किया जाता है, और हर स्ट्राइक या हटाने पर अलर्ट भेजता है। इसे अपने स्वयं के VPS पर चलाने से आपकी मीडिया ऑटोमेशन चौबीसों घंटे व्यवस्थित रहती है, बिना मैन्युअल क्यू की निगरानी के।
Cleanuparr की मुख्य विशेषताएं
स्ट्राइक-आधारित सफाई
कॉन्फ़िगर करने योग्य स्ट्राइक के साथ खराब डाउनलोड को चिह्नित करें और एक बार जब वे आपकी निर्धारित सीमा को पार कर लेते हैं, तो उन्हें स्वचालित रूप से हटाएँ और ब्लॉक करें।
मालवेयर ब्लॉकर
समुदाय द्वारा बनाए गए पैटर्न और संदिग्ध फ़ाइल प्रकारों की एक अंतर्निहित ब्लॉकलिस्ट का उपयोग करके ज्ञात दुर्भावनापूर्ण टोरेंट का पता लगाएं और उन्हें हटाएँ।
Servarr-व्यापी एकीकरण
Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr, और Whisparr के साथ-साथ qBittorrent, Transmission, Deluge, uTorrent, और rTorrent के साथ एक ही जगह पर काम करता है।
लापता और अपग्रेड खोज
स्वचालित रूप से लापता वस्तुओं और कटऑफ-अपूर्ण गुणवत्ता अपग्रेड के लिए खोजों को ट्रिगर करता है, जिसमें कस्टम फॉर्मेट स्कोर ट्रैकिंग शामिल है।
अनाथ और सीडिंग की सफाई
उन डाउनलोड को हटाता है जिनमें कोई हार्डलिंक या एआरआर संदर्भ नहीं हैं, लंबे समय से चल रहे सीड्स को छाँटता है, और क्रॉस-सीड-अवेयर वर्कफ़्लो का समर्थन करता है।
रियल-टाइम सूचनाएं
आपके पसंदीदा नोटिफिकेशन चैनल पर हर स्ट्राइक, हटाए जाने या ब्लॉक होने पर अलर्ट भेजता है, ताकि कुछ भी अनदेखा न रह जाए।
आपको Cleanuparr को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।