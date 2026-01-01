Cleanuparr एक सेल्फ-होस्टेड डाउनलोड मैनेजर है जिसे विशेष रूप से Servarr इकोसिस्टम के लिए बनाया गया है। यह Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr और Whisparr के साथ-साथ qBittorrent, Transmission, Deluge, uTorrent और rTorrent से कनेक्ट होता है, फिर लगातार क्यू की जाँच करता है ताकि उन डाउनलोड को हटाया जा सके जो अटके हुए हैं, मेटाडेटा में फंसे हुए हैं, बहुत धीरे डाउनलोड हो रहे हैं, इम्पोर्ट करने में विफल हो रहे हैं, या ज्ञात मालवेयर पैटर्न जैसे संदिग्ध .lnk और .zipx फाइलों से मेल खाते हैं।

क्यू स्वच्छता से परे, Cleanuparr सक्रिय रूप से गुम मीडिया और कटऑफ-अपूर्ण गुणवत्ता अपग्रेड की खोज करता है, समाप्त सीड्स को हटाता है, उन अनाथ फाइलों को हटाता है जिन्हें अब arrs द्वारा ट्रैक नहीं किया जाता है, और हर स्ट्राइक या हटाने पर अलर्ट भेजता है। इसे अपने स्वयं के VPS पर चलाने से आपकी मीडिया ऑटोमेशन चौबीसों घंटे व्यवस्थित रहती है, बिना मैन्युअल क्यू की निगरानी के।