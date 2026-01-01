एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में ThingsBoard डिप्लॉय करें।
डिवाइस प्रबंधन, रीयल-टाइम टेलीमेट्री संग्रह, और कस्टम डैशबोर्ड विज़ुअलाइज़ेशन के लिए ओपन-सोर्स IoT प्लेटफ़ॉर्म।
ThingsBoard के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप ThingsBoard के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
ThingsBoard एक ओपन-सोर्स IoT प्लेटफॉर्म है जो कनेक्टेड डिवाइस डिप्लॉयमेंट के पूरे लाइफसाइकिल को संभालता है — डिवाइस प्रोविजनिंग और क्रेडेंशियल मैनेजमेंट से लेकर रियल-टाइम टेलीमेट्री इनजेशन, कॉम्प्लेक्स इवेंट प्रोसेसिंग और कस्टम डैशबोर्ड विज़ुअलाइज़ेशन तक। यह MQTT, HTTP और CoAP प्रोटोकॉल को आउट-ऑफ-द-बॉक्स सपोर्ट करता है, जिससे यह वस्तुतः किसी भी माइक्रोकंट्रोलर, औद्योगिक सेंसर या गेटवे के साथ संगत हो जाता है।
अपने स्वयं के VPS पर ThingsBoard को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है कि आपका डिवाइस डेटा कभी भी आपके इंफ्रास्ट्रक्चर से बाहर नहीं जाता है — जो डेटा संप्रभुता आवश्यकताओं के अधीन औद्योगिक, चिकित्सा और स्मार्ट बिल्डिंग डिप्लॉयमेंट के लिए महत्वपूर्ण है। मल्टी-टेनेंट सपोर्ट के साथ, एक सिंगल ThingsBoard इंस्टेंस विभिन्न टीमों, ग्राहकों या प्रोजेक्ट्स के लिए अलग-अलग वातावरण प्रदान कर सकता है।
ThingsBoard की मुख्य विशेषताएं
रियल-टाइम डैशबोर्ड
दर्जनों विजेट प्रकारों — चार्ट, गेज, मैप और टेबल — के साथ कस्टम डैशबोर्ड बनाएं, जो डिवाइसों द्वारा टेलीमेट्री भेजने पर लाइव अपडेट होते हैं।
दृश्य नियम इंजन
ड्रैग-एंड-ड्रॉप रूल चेन एडिटर के साथ डिवाइस डेटा को प्रोसेस करें जो अलार्म ट्रिगर करता है, पेलोड को ट्रांसफॉर्म करता है, और इवेंट्स को बाहरी सिस्टम्स पर फॉरवर्ड करता है।
MQTT डिवाइस कनेक्टिविटी
सेंसर और माइक्रोकंट्रोलर को MQTT, HTTP, या CoAP के माध्यम से प्रति-डिवाइस एक्सेस टोकन का उपयोग करके कनेक्ट करें, बिना किसी अतिरिक्त ब्रोकर की आवश्यकता के।
डिवाइस फ्लीट प्रबंधन
उपकरणों को समूहों में व्यवस्थित करें, साझा विशेषताएँ असाइन करें, फर्मवेयर अपडेट प्रबंधित करें, और अपने पूरे बेड़े में डिवाइस की स्थिति ट्रैक करें।
बहु-संस्था समर्थन
अलग-थलग टेनेंट अकाउंट बनाएं, अपने डिवाइस, डैशबोर्ड और यूज़र रोल के साथ — उन प्रोडक्ट कंपनियों के लिए आदर्श जो ग्राहक डिप्लॉयमेंट का प्रबंधन करती हैं।
अलार्म और सूचनाएं
थ्रेशोल्ड या नियम-आधारित अलार्म परिभाषित करें जो ईमेल, वेबहुक या प्लेटफ़ॉर्म सूचनाएं भेजते हैं जब डिवाइस की शर्तें पूरी होती हैं।
आपको ThingsBoard को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।