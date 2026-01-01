ThingsBoard एक ओपन-सोर्स IoT प्लेटफॉर्म है जो कनेक्टेड डिवाइस डिप्लॉयमेंट के पूरे लाइफसाइकिल को संभालता है — डिवाइस प्रोविजनिंग और क्रेडेंशियल मैनेजमेंट से लेकर रियल-टाइम टेलीमेट्री इनजेशन, कॉम्प्लेक्स इवेंट प्रोसेसिंग और कस्टम डैशबोर्ड विज़ुअलाइज़ेशन तक। यह MQTT, HTTP और CoAP प्रोटोकॉल को आउट-ऑफ-द-बॉक्स सपोर्ट करता है, जिससे यह वस्तुतः किसी भी माइक्रोकंट्रोलर, औद्योगिक सेंसर या गेटवे के साथ संगत हो जाता है।

अपने स्वयं के VPS पर ThingsBoard को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है कि आपका डिवाइस डेटा कभी भी आपके इंफ्रास्ट्रक्चर से बाहर नहीं जाता है — जो डेटा संप्रभुता आवश्यकताओं के अधीन औद्योगिक, चिकित्सा और स्मार्ट बिल्डिंग डिप्लॉयमेंट के लिए महत्वपूर्ण है। मल्टी-टेनेंट सपोर्ट के साथ, एक सिंगल ThingsBoard इंस्टेंस विभिन्न टीमों, ग्राहकों या प्रोजेक्ट्स के लिए अलग-अलग वातावरण प्रदान कर सकता है।