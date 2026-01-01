1-क्लिक में Thumbor डिप्लॉय करें।
ओपन-सोर्स स्मार्ट इमेज सर्वर जो साधारण URL-आधारित अनुरोधों के माध्यम से मांग पर छवियों को क्रॉप, रीसाइज़ और फ़िल्टर करता है।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Thumbor के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
थंबोर एक पायथन-आधारित स्मार्ट इमेज प्रोसेसिंग सर्वर है जो URL पैरामीटर के माध्यम से आकार बदलने, क्रॉपिंग और फ़िल्टरिंग को संभालता है — एकीकृत करने के लिए किसी एप्लिकेशन कोड में बदलाव की आवश्यकता नहीं है। थंबोर को सामान्य इमेज रिसाइज़र से अलग करने वाली बात इसकी AI-पावर्ड स्मार्ट क्रॉपिंग है: यह क्रॉपिंग से पहले इमेज में चेहरों और महत्वपूर्ण विशेषताओं का स्वचालित रूप से पता लगाता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि विषय गलती से कभी कट न जाए।
विकिपीडिया, ग्लोबो.कॉम, फोर्ब्स और वॉक्स मीडिया द्वारा अरबों इमेज को सर्व करने के लिए उत्पादन में उपयोग किया जाता है, थंबोर बड़े पैमाने पर परखा गया है। इसे बुनियादी संचालन के लिए किसी बाहरी निर्भरता की आवश्यकता नहीं है। सेल्फ-होस्टिंग प्रति-ट्रांसफॉर्मेशन SaaS शुल्क को एक निश्चित VPS लागत से बदल देता है और आपकी मीडिया पाइपलाइन को पूरी तरह से आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रखता है।
Thumbor की मुख्य विशेषताएं
स्मार्ट चेहरा पहचान
अंतर्निहित चेहरा और विशेषता पहचान यह सुनिश्चित करती है कि विभिन्न पहलू अनुपातों में क्रॉप करते समय किसी छवि का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा केंद्रित रहे।
यूआरएल-आधारित प्रोसेसिंग
URL बनाकर छवियों का आकार बदलें, काटें, फ़िल्टर करें और उन्हें परिवर्तित करें — किसी SDK की आवश्यकता नहीं, यह किसी भी भाषा या फ्रेमवर्क के साथ काम करता है।
फॉर्मेट स्वचालित चयन
जो ब्राउज़र WebP को सपोर्ट करते हैं, उन्हें यह स्वचालित रूप से प्रदान करें, JPEG या PNG फॉलबैक के साथ, जिससे बिना किसी अतिरिक्त काम के बैंडविड्थ कम हो जाती है।
विस्तारणीय फ़िल्टर सिस्टम
चमक, कंट्रास्ट, वॉटरमार्क, गोल कोने और ब्लर यूआरएल पैरामीटर या कस्टम पायथन फ़िल्टर प्लगइन्स के माध्यम से लागू करें।
परिणाम कैशिंग
संसाधित परिणामों को समान अनुरोधों को दोबारा संसाधित करने से बचने के लिए कैश किया जाता है, जिससे उच्च ट्रैफिक वॉल्यूम पर CPU लोड काफी कम हो जाता है।
आपको Thumbor को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।