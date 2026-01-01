TriliumNext Notes एक सेल्फ-होस्टेड पर्सनल नॉलेज मैनेजमेंट एप्लिकेशन है जो एक पदानुक्रमित ट्री संरचना के इर्द-गिर्द बनाया गया है और इसमें हजारों नोट्स रखे जा सकते हैं। यह रिच WYSIWYG एडिटिंग, कोड ब्लॉक्स, गणितीय फ़ॉर्मूले, और कस्टम वर्कफ़्लो तथा ऑटोमेटेड नोट मैनेजमेंट बनाने के लिए एक स्क्रिप्टिंग इंजन को सपोर्ट करता है।

VPS पर सेल्फ-होस्टिंग आपको असीमित नोट स्टोरेज, डिवाइसों में लगातार सिंक, और आपके नॉलेज बेस का पूरा स्वामित्व प्रदान करती है। नोट्स को कई स्थानों पर क्लोन किया जा सकता है, कस्टम एट्रीब्यूट्स के साथ बढ़ाया जा सकता है, और बाहरी इंटीग्रेशन के लिए ETAPI REST API के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है।