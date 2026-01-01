एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में TriliumNext Notes डिप्लॉय करें।
स्व-होस्टेड व्यक्तिगत ज्ञान आधार जिसमें पदानुक्रमित नोट्स, स्क्रिप्टिंग सपोर्ट और ऑटोमेशन के लिए एक शक्तिशाली REST API है।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप TriliumNext Notes के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
TriliumNext Notes एक सेल्फ-होस्टेड पर्सनल नॉलेज मैनेजमेंट एप्लिकेशन है जो एक पदानुक्रमित ट्री संरचना के इर्द-गिर्द बनाया गया है और इसमें हजारों नोट्स रखे जा सकते हैं। यह रिच WYSIWYG एडिटिंग, कोड ब्लॉक्स, गणितीय फ़ॉर्मूले, और कस्टम वर्कफ़्लो तथा ऑटोमेटेड नोट मैनेजमेंट बनाने के लिए एक स्क्रिप्टिंग इंजन को सपोर्ट करता है।
VPS पर सेल्फ-होस्टिंग आपको असीमित नोट स्टोरेज, डिवाइसों में लगातार सिंक, और आपके नॉलेज बेस का पूरा स्वामित्व प्रदान करती है। नोट्स को कई स्थानों पर क्लोन किया जा सकता है, कस्टम एट्रीब्यूट्स के साथ बढ़ाया जा सकता है, और बाहरी इंटीग्रेशन के लिए ETAPI REST API के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है।
TriliumNext Notes की मुख्य विशेषताएं
पदानुक्रमित संगठन
क्लोनिंग के साथ हजारों नोट्स को ट्री स्ट्रक्चर में व्यवस्थित करें, ताकि सिंगल नोट्स डुप्लीकेशन के बिना कई संदर्भों में दिख सकें।
स्क्रिप्टिंग इंजन
इवेंट्स या शेड्यूल पर चलने वाले जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्ट लिखें ताकि नोट बनाने, टैग करने और व्यवस्थित करने को स्वचालित किया जा सके।
संशोधन इतिहास
प्रत्येक नोट संपादन का स्वचालित रूप से संस्करण बनाया जाता है, जिससे आप अपनी सामग्री के किसी भी पिछले संस्करण की समीक्षा और उसे पुनर्स्थापित कर सकते हैं।
ETAPI REST API
एक दस्तावेज़ीकृत REST API बाहरी टूल को नोट्स को प्रोग्रामेटिक रूप से बनाने, पढ़ने, अपडेट करने और व्यवस्थित करने में सक्षम बनाता है।
वेब क्लिपर
ब्राउज़र एक्सटेंशन एक क्लिक से वेब पेजों को सीधे आपके ट्रिलियम नॉलेज बेस में कैप्चर करता है।
आपको TriliumNext Notes को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।