एक क्लिक इंस्टॉलेशन में Manyfold डिप्लॉय करें।
आपकी 3D प्रिंटिंग मॉडल लाइब्रेरी को व्यवस्थित करने, टैग करने और प्रीव्यू करने के लिए सेल्फ-होस्टेड डिजिटल एसेट मैनेजर।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Manyfold के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Manyfold एक ओपन-सोर्स डिजिटल एसेट मैनेजर है जिसे विशेष रूप से 3D प्रिंटिंग के शौकीनों और निर्माताओं के लिए बनाया गया है, जिन्हें STL, 3MF और अन्य मॉडल फ़ाइलों के बढ़ते संग्रह को व्यवस्थित करने की आवश्यकता होती है। सामान्य फ़ाइल मैनेजरों के विपरीत, Manyfold 3D फ़ाइलों को मूल रूप से समझता है, थंबनेल और इंटरैक्टिव प्रीव्यू जनरेट करता है, निर्माताओं और लाइसेंस को ट्रैक करता है, और संबंधित हिस्सों को टैग, विवरण और कस्टम मेटाडेटा के साथ तार्किक मॉडल में समूहित करता है।
अपने VPS पर Manyfold चलाने से MakerWorld, Printables और Thingiverse जैसी साइटों से आपके द्वारा एकत्र किए गए हजारों सशुल्क और मुफ्त मॉडल आपके पूर्ण नियंत्रण में रहते हैं, जिसमें एक फेडरेटेड एक्टिविटीपब लेयर आपको अपनी लाइब्रेरी को किसी बंद मार्केटप्लेस को सौंपे बिना अन्य निर्माताओं के साथ संग्रह साझा करने देती है।
Manyfold की मुख्य विशेषताएं
इंटरैक्टिव 3D पूर्वावलोकन
आप STL, 3MF, OBJ, और अन्य फॉर्मेट्स को बिना डाउनलोड किए या स्लाइसर खोले, सीधे ब्राउज़र में घुमा और उनका निरीक्षण कर सकते हैं।
स्मार्ट टैगिंग और मेटाडेटा
पदानुक्रमित टैग, निर्माता, लाइसेंस और कस्टम फ़ील्ड के साथ मॉडल को व्यवस्थित करें ताकि आपकी लाइब्रेरी जैसे-जैसे बढ़ती है, वह खोजने योग्य बनी रहे।
बहु-उपयोगकर्ता संग्रह
बारीक उपयोगकर्ता-वार अनुमतियों और भूमिका-आधारित एक्सेस कंट्रोल का उपयोग करके परिवार या क्लब के सदस्यों के साथ लाइब्रेरी साझा करें।
फ़ेडरेटेड साझाकरण
किसी केंद्रीय मार्केटप्लेस पर निर्भर हुए बिना मॉडल खोजने और उनका आदान-प्रदान करने के लिए ActivityPub के माध्यम से अन्य मैनीफोल्ड इंस्टेंस को फॉलो करें।
OIDC सिंगल साइन-ऑन
Manyfold को Authentik, Keycloak, या किसी भी OIDC प्रोवाइडर से जोड़कर अपने सेल्फ-होस्टेड स्टैक में ऑथेंटिकेशन को केंद्रीकृत करें।
स्वचालित पुस्तकालय स्कैनिंग
मौजूदा मॉडलों के फ़ोल्डर को स्टोरेज वॉल्यूम में डालें और Manyfold उन्हें तुरंत इम्पोर्ट करता है, डुप्लिकेट हटाता है और इंडेक्स करता है।
आपको Manyfold को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।