Manyfold एक ओपन-सोर्स डिजिटल एसेट मैनेजर है जिसे विशेष रूप से 3D प्रिंटिंग के शौकीनों और निर्माताओं के लिए बनाया गया है, जिन्हें STL, 3MF और अन्य मॉडल फ़ाइलों के बढ़ते संग्रह को व्यवस्थित करने की आवश्यकता होती है। सामान्य फ़ाइल मैनेजरों के विपरीत, Manyfold 3D फ़ाइलों को मूल रूप से समझता है, थंबनेल और इंटरैक्टिव प्रीव्यू जनरेट करता है, निर्माताओं और लाइसेंस को ट्रैक करता है, और संबंधित हिस्सों को टैग, विवरण और कस्टम मेटाडेटा के साथ तार्किक मॉडल में समूहित करता है।

अपने VPS पर Manyfold चलाने से MakerWorld, Printables और Thingiverse जैसी साइटों से आपके द्वारा एकत्र किए गए हजारों सशुल्क और मुफ्त मॉडल आपके पूर्ण नियंत्रण में रहते हैं, जिसमें एक फेडरेटेड एक्टिविटीपब लेयर आपको अपनी लाइब्रेरी को किसी बंद मार्केटप्लेस को सौंपे बिना अन्य निर्माताओं के साथ संग्रह साझा करने देती है।