एक क्लिक इंस्टॉलेशन में टेक्स्ट जनरेशन वेब यूआई डिप्लॉय करें
CPU या GPU पर GGUF, GPTQ और AWQ सपोर्ट के साथ स्थानीय LLM चलाने के लिए सुविधा संपन्न वेब इंटरफ़ेस।
Text Generation Web UI के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Text Generation Web UI के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
टेक्स्ट जनरेशन वेब यूआई (Text Generation Web UI) एक ओपन-सोर्स Gradio-आधारित इंटरफ़ेस है जिसका उपयोग बड़े भाषा मॉडल (LLM) को स्थानीय रूप से लोड करने, चलाने और उनके साथ इंटरैक्ट करने के लिए किया जाता है। यह वस्तुतः किसी भी अन्य सेल्फ-होस्टेड LLM फ्रंटएंड की तुलना में अधिक मॉडल फ़ॉर्मेट्स को सपोर्ट करता है — जिसमें llama.cpp के माध्यम से GGUF, GPTQ, AWQ, EXL2, और ट्रांसफॉर्मर (Transformers) शामिल हैं — जिससे यह उन यूज़र्स के लिए प्राथमिक टूल बन जाता है जो HuggingFace से विविध मॉडल फ़ाइलों के साथ काम करते हैं और इन्फरेंस पैरामीटर्स पर पूर्ण नियंत्रण चाहते हैं।
यह डिप्लॉयमेंट CPU-ऑप्टीमाइज़्ड बिल्ड का उपयोग करता है, जो llama.cpp बैकएंड के माध्यम से GGUF-क्वांटाइज़्ड मॉडल चलाता है — यह बिना समर्पित GPU वाले किसी भी VPS पर व्यावहारिक है। किसी भी GGUF मॉडल फ़ाइल को मॉडल्स वॉल्यूम में रखें और वह लोड होने के लिए तैयार मॉडल्स टैब में दिखाई देगी। सेल्फ-होस्टिंग आपकी बातचीत, सिस्टम प्रॉम्प्ट और मॉडल के साथ आपके द्वारा साझा किए गए किसी भी दस्तावेज़ को आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर सुरक्षित रखती है।
Text Generation Web UI की मुख्य विशेषताएं
बहु-प्रारूप मॉडल समर्थन
GGUF, GPTQ, AWQ, EXL2, और ट्रांसफॉर्मर मॉडल को एक ही इंटरफ़ेस से लोड करें, बैकएंड को फिर से कॉन्फ़िगर किए बिना या कंटेनर को फिर से बनाए बिना।
चैट, निर्देश और नोटबुक
एक ही टूल में तीन विशिष्ट इंटरैक्शन मोड मल्टी-टर्न वार्तालाप, संरचित प्रॉम्प्ट-रिस्पॉन्स कार्य और फ्रीफॉर्म टेक्स्ट जनरेशन को शामिल करते हैं।
कैरेक्टर और पर्सोना सिस्टम
विस्तृत AI कैरेक्टर कार्ड्स को बैकस्टोरीज़, उदाहरण संवादों और अवतारों के साथ परिभाषित करें, ताकि सत्रों में मॉडल के व्यवहार को आकार दिया जा सके।
OpenAI संगत API
मानक OpenAI क्लाइंट लाइब्रेरी का उपयोग करके बाहरी एप्लिकेशन को बिना कोड बदले कनेक्ट करने के लिए, वैकल्पिक REST API को पोर्ट 5000 पर सक्षम करें।
एक्सटेंशन इकोसिस्टम
सामुदायिक एक्सटेंशन दीर्घकालिक मेमोरी, वॉयस इनपुट/आउटपुट, स्टेबल डिफ्यूजन एकीकरण और कस्टम टूल्स जैसी क्षमताएं जोड़ते हैं।
GPU रहित CPU इन्फ्रेंस
llama.cpp के माध्यम से CPU पर GGUF-क्वांटाइज़्ड मॉडल चलाता है — एक 3-7B पैरामीटर मॉडल 8 GB RAM वाले एक मानक VPS पर व्यावहारिक है।
आपको Text Generation Web UI को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।