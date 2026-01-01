टेक्स्ट जनरेशन वेब यूआई (Text Generation Web UI) एक ओपन-सोर्स Gradio-आधारित इंटरफ़ेस है जिसका उपयोग बड़े भाषा मॉडल (LLM) को स्थानीय रूप से लोड करने, चलाने और उनके साथ इंटरैक्ट करने के लिए किया जाता है। यह वस्तुतः किसी भी अन्य सेल्फ-होस्टेड LLM फ्रंटएंड की तुलना में अधिक मॉडल फ़ॉर्मेट्स को सपोर्ट करता है — जिसमें llama.cpp के माध्यम से GGUF, GPTQ, AWQ, EXL2, और ट्रांसफॉर्मर (Transformers) शामिल हैं — जिससे यह उन यूज़र्स के लिए प्राथमिक टूल बन जाता है जो HuggingFace से विविध मॉडल फ़ाइलों के साथ काम करते हैं और इन्फरेंस पैरामीटर्स पर पूर्ण नियंत्रण चाहते हैं।

यह डिप्लॉयमेंट CPU-ऑप्टीमाइज़्ड बिल्ड का उपयोग करता है, जो llama.cpp बैकएंड के माध्यम से GGUF-क्वांटाइज़्ड मॉडल चलाता है — यह बिना समर्पित GPU वाले किसी भी VPS पर व्यावहारिक है। किसी भी GGUF मॉडल फ़ाइल को मॉडल्स वॉल्यूम में रखें और वह लोड होने के लिए तैयार मॉडल्स टैब में दिखाई देगी। सेल्फ-होस्टिंग आपकी बातचीत, सिस्टम प्रॉम्प्ट और मॉडल के साथ आपके द्वारा साझा किए गए किसी भी दस्तावेज़ को आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर सुरक्षित रखती है।