Text Generation Web UI पर 69% तक की छूट

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CPU या GPU पर GGUF, GPTQ और AWQ सपोर्ट के साथ स्थानीय LLM चलाने के लिए सुविधा संपन्न वेब इंटरफ़ेस।

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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ

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1 Gbps की नेटवर्क गति
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दुनिया भर में स्थित डेटा सेंटर
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सभी प्लान्स का भुगतान एडवांस में किया जाता है। दिखाई गई राशि कुल कीमत है, जिसे प्लान की अवधि में मौजूद महीनों की संख्या से विभाजित किया गया है।

आप Text Generation Web UI के साथ क्या-क्या बना सकते हैं

टेक्स्ट जनरेशन वेब यूआई (Text Generation Web UI) एक ओपन-सोर्स Gradio-आधारित इंटरफ़ेस है जिसका उपयोग बड़े भाषा मॉडल (LLM) को स्थानीय रूप से लोड करने, चलाने और उनके साथ इंटरैक्ट करने के लिए किया जाता है। यह वस्तुतः किसी भी अन्य सेल्फ-होस्टेड LLM फ्रंटएंड की तुलना में अधिक मॉडल फ़ॉर्मेट्स को सपोर्ट करता है — जिसमें llama.cpp के माध्यम से GGUF, GPTQ, AWQ, EXL2, और ट्रांसफॉर्मर (Transformers) शामिल हैं — जिससे यह उन यूज़र्स के लिए प्राथमिक टूल बन जाता है जो HuggingFace से विविध मॉडल फ़ाइलों के साथ काम करते हैं और इन्फरेंस पैरामीटर्स पर पूर्ण नियंत्रण चाहते हैं।

यह डिप्लॉयमेंट CPU-ऑप्टीमाइज़्ड बिल्ड का उपयोग करता है, जो llama.cpp बैकएंड के माध्यम से GGUF-क्वांटाइज़्ड मॉडल चलाता है — यह बिना समर्पित GPU वाले किसी भी VPS पर व्यावहारिक है। किसी भी GGUF मॉडल फ़ाइल को मॉडल्स वॉल्यूम में रखें और वह लोड होने के लिए तैयार मॉडल्स टैब में दिखाई देगी। सेल्फ-होस्टिंग आपकी बातचीत, सिस्टम प्रॉम्प्ट और मॉडल के साथ आपके द्वारा साझा किए गए किसी भी दस्तावेज़ को आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर सुरक्षित रखती है।

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आप {name} के साथ क्या-क्या बना सकते हैं

Text Generation Web UI की मुख्य विशेषताएं

बहु-प्रारूप मॉडल समर्थन

GGUF, GPTQ, AWQ, EXL2, और ट्रांसफॉर्मर मॉडल को एक ही इंटरफ़ेस से लोड करें, बैकएंड को फिर से कॉन्फ़िगर किए बिना या कंटेनर को फिर से बनाए बिना।

चैट, निर्देश और नोटबुक

एक ही टूल में तीन विशिष्ट इंटरैक्शन मोड मल्टी-टर्न वार्तालाप, संरचित प्रॉम्प्ट-रिस्पॉन्स कार्य और फ्रीफॉर्म टेक्स्ट जनरेशन को शामिल करते हैं।

कैरेक्टर और पर्सोना सिस्टम

विस्तृत AI कैरेक्टर कार्ड्स को बैकस्टोरीज़, उदाहरण संवादों और अवतारों के साथ परिभाषित करें, ताकि सत्रों में मॉडल के व्यवहार को आकार दिया जा सके।

OpenAI संगत API

मानक OpenAI क्लाइंट लाइब्रेरी का उपयोग करके बाहरी एप्लिकेशन को बिना कोड बदले कनेक्ट करने के लिए, वैकल्पिक REST API को पोर्ट 5000 पर सक्षम करें।

एक्सटेंशन इकोसिस्टम

सामुदायिक एक्सटेंशन दीर्घकालिक मेमोरी, वॉयस इनपुट/आउटपुट, स्टेबल डिफ्यूजन एकीकरण और कस्टम टूल्स जैसी क्षमताएं जोड़ते हैं।

GPU रहित CPU इन्फ्रेंस

llama.cpp के माध्यम से CPU पर GGUF-क्वांटाइज़्ड मॉडल चलाता है — एक 3-7B पैरामीटर मॉडल 8 GB RAM वाले एक मानक VPS पर व्यावहारिक है।

आपको Text Generation Web UI को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?

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पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।

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बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।

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बिल्ट-इन Docker मैनेजर

एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।

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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

Gad Iradufasha
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मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।

Maxim Shishkin
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Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀

Noel
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आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।

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