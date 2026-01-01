DocuSeal एक मुफ्त, ओपन-सोर्स डॉक्यूमेंट ई-साइनिंग प्लेटफॉर्म है जो DocuSign और PandaDoc जैसी कमर्शियल सेवाओं की मुख्य क्षमताएं प्रदान करता है — ड्रैग-एंड-ड्रॉप फील्ड प्लेसमेंट, कई हस्ताक्षर प्रकार, ऑटोमेटेड रिमाइंडर और पूर्ण ऑडिट ट्रेल — बिना किसी सब्सक्रिप्शन लागत या प्रति-दस्तावेज़ शुल्क के।

अपने VPS पर DocuSeal को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है कि आपके कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट और हस्ताक्षरित दस्तावेज़ पूरी तरह से आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्टोर किए जाते हैं। संवेदनशील व्यावसायिक दस्तावेज़ कभी भी किसी थर्ड-पार्टी प्लेटफॉर्म से नहीं गुजरते हैं, जिससे GDPR और अन्य डेटा सुरक्षा आवश्यकताओं का अनुपालन सरल हो जाता है, साथ ही आपको असीमित दस्तावेज़ स्टोरेज और प्रोसेसिंग क्षमता मिलती है।