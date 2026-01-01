1-क्लिक इंस्टॉलेशन में DocuSeal डिप्लॉय करें।
दस्तावेज़ हस्ताक्षर कार्यप्रवाह बनाने, भेजने और प्रबंधित करने के लिए एक मुफ्त ओपन-सोर्स ई-हस्ताक्षर प्लेटफ़ॉर्म।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप DocuSeal के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
DocuSeal एक मुफ्त, ओपन-सोर्स डॉक्यूमेंट ई-साइनिंग प्लेटफॉर्म है जो DocuSign और PandaDoc जैसी कमर्शियल सेवाओं की मुख्य क्षमताएं प्रदान करता है — ड्रैग-एंड-ड्रॉप फील्ड प्लेसमेंट, कई हस्ताक्षर प्रकार, ऑटोमेटेड रिमाइंडर और पूर्ण ऑडिट ट्रेल — बिना किसी सब्सक्रिप्शन लागत या प्रति-दस्तावेज़ शुल्क के।
अपने VPS पर DocuSeal को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है कि आपके कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट और हस्ताक्षरित दस्तावेज़ पूरी तरह से आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्टोर किए जाते हैं। संवेदनशील व्यावसायिक दस्तावेज़ कभी भी किसी थर्ड-पार्टी प्लेटफॉर्म से नहीं गुजरते हैं, जिससे GDPR और अन्य डेटा सुरक्षा आवश्यकताओं का अनुपालन सरल हो जाता है, साथ ही आपको असीमित दस्तावेज़ स्टोरेज और प्रोसेसिंग क्षमता मिलती है।
DocuSeal की मुख्य विशेषताएं
ड्रैग-एंड-ड्रॉप फॉर्म बिल्डर
हस्ताक्षर फ़ील्ड, आद्याक्षर, दिनांक और कस्टम फ़ॉर्म इनपुट को विज़ुअल एडिटर का उपयोग करके PDF पर कहीं भी रखें — किसी कोडिंग की आवश्यकता नहीं है।
हस्ताक्षर के कई प्रकार
हस्ताक्षरकर्ता किसी भी डिवाइस पर व्यक्तिगत प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए अपने हस्ताक्षर बना सकते हैं, टाइप कर सकते हैं या अपलोड कर सकते हैं।
बल्क सेंडिंग
एक ही दस्तावेज़ को एक साथ सैकड़ों हस्ताक्षरकर्ताओं को भेजें, जिससे बड़े पैमाने पर अनुबंध वितरण तेज़ और प्रबंधनीय हो जाता है।
स्वचालित अनुस्मारक
लंबित हस्ताक्षर सूचनाएं स्वचालित रूप से भेजी जाती हैं, जिससे दस्तावेजों को समय पर बंद करने के लिए आवश्यक मैनुअल फॉलो-अप कम हो जाता है।
दस्तावेज़ टेम्पलेट्स
पुनः प्रयोज्य दस्तावेज़ लेआउट सहेजें ताकि NDA या ऑनबोर्डिंग फ़ॉर्म जैसे बार-बार होने वाले वर्कफ़्लो सेकंडों में लॉन्च किए जा सकें।
आपको DocuSeal को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।