Zensical एक आधुनिक डॉक्यूमेंटेशन प्लेटफॉर्म है जिसे Material for MkDocs की टीम ने बनाया है। यह Markdown सोर्स फ़ाइलों से पॉलिश की हुई, खोजने योग्य डॉक्यूमेंटेशन वेबसाइटें बनाता है और उन्हें एक बिल्ट-इन लाइव-प्रीव्यू सर्वर के साथ परोसता है — ताकि आपके डॉक्स में किए गए बदलाव तुरंत ब्राउज़र में दिखाई दें। यह अपने मूल zensical.toml फॉर्मेट और मौजूदा mkdocs.yml कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइलों दोनों को सपोर्ट करता है, जिससे MkDocs से माइग्रेशन सीधा हो जाता है।

अपने खुद के VPS पर Zensical को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है कि आपका डॉक्यूमेंटेशन आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहता है, जिसमें कोई प्रति-पृष्ठ शुल्क नहीं, कोई रीडर ट्रैकिंग नहीं, और किसी थर्ड-पार्टी डॉक्यूमेंटेशन होस्टिंग सेवा पर कोई निर्भरता नहीं होती है। पहली बार चलाने पर एक स्टार्टर प्रोजेक्ट अपने आप बन जाता है ताकि आप तुरंत लिखना शुरू कर सकें।