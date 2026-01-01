1-क्लिक में Zensical डिप्लॉय करें।
स्वयं-होस्टेड डॉक्यूमेंटेशन प्लेटफ़ॉर्म जो लाइव प्रीव्यू के साथ सुंदर मार्कडाउन-आधारित प्रोजेक्ट दस्तावेज़ बनाता और प्रस्तुत करता है।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Zensical के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Zensical एक आधुनिक डॉक्यूमेंटेशन प्लेटफॉर्म है जिसे Material for MkDocs की टीम ने बनाया है। यह Markdown सोर्स फ़ाइलों से पॉलिश की हुई, खोजने योग्य डॉक्यूमेंटेशन वेबसाइटें बनाता है और उन्हें एक बिल्ट-इन लाइव-प्रीव्यू सर्वर के साथ परोसता है — ताकि आपके डॉक्स में किए गए बदलाव तुरंत ब्राउज़र में दिखाई दें। यह अपने मूल
zensical.toml फॉर्मेट और मौजूदा
mkdocs.yml कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइलों दोनों को सपोर्ट करता है, जिससे MkDocs से माइग्रेशन सीधा हो जाता है।
अपने खुद के VPS पर Zensical को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है कि आपका डॉक्यूमेंटेशन आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहता है, जिसमें कोई प्रति-पृष्ठ शुल्क नहीं, कोई रीडर ट्रैकिंग नहीं, और किसी थर्ड-पार्टी डॉक्यूमेंटेशन होस्टिंग सेवा पर कोई निर्भरता नहीं होती है। पहली बार चलाने पर एक स्टार्टर प्रोजेक्ट अपने आप बन जाता है ताकि आप तुरंत लिखना शुरू कर सकें।
Zensical की मुख्य विशेषताएं
मार्कडाउन-आधारित लेखन
सादे मार्कडाउन फ़ाइलों में दस्तावेज़ लिखें और उन्हें एक पॉलिश की हुई, पूरी तरह से नेविगेट करने योग्य डॉक्यूमेंटेशन वेबसाइट के रूप में रेंडर करें।
लाइव प्रीव्यू सर्वर
बिल्ट-इन डेवलपमेंट सर्वर जैसे ही सोर्स फ़ाइलें सेव की जाती हैं, ब्राउज़र में डॉक्यूमेंटेशन को रीलोड करता है, जिससे एडिटिंग तेज़ और तुरंत हो जाती है।
पूर्ण-पाठ खोज
बिल्ट-इन क्लाइंट-साइड सर्च सभी डॉक्यूमेंटेशन पेजों को इंडेक्स करता है ताकि पाठक बिना किसी सर्वर-साइड इंफ्रास्ट्रक्चर के तुरंत सामग्री ढूंढ सकें।
MkDocs संगतता
मौजूदा
mkdocs.yml कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइलों को पढ़ता है, जिससे टीमें अपनी कॉन्फ़िगरेशन को फिर से लिखे बिना MkDocs से माइग्रेट कर सकें।
बहुभाषी सहायता
60 से अधिक भाषाओं में पूर्ण अंतर्राष्ट्रीयकरण, वैश्विक दर्शकों को उनकी मूल भाषा में सेवा प्रदान करने वाले दस्तावेज़ों के लिए।
पहली बार चलाने पर शुरुआती प्रोजेक्ट
पहले डिप्लॉयमेंट पर एक नमूना दस्तावेज़ परियोजना को अपने आप इनिशियलाइज़ करता है ताकि आप तुरंत लिखना और कस्टमाइज़ करना शुरू कर सकें।
आपको Zensical को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।