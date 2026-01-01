1-क्लिक इंस्टॉलेशन में मैट्रिक्स कंड्यूट डिप्लॉय करें।
सुरक्षित, फ़ेडरेटेड चैट के लिए हल्का रस्ट-आधारित मैट्रिक्स होमसर्वर, न्यूनतम संसाधन खपत के साथ।
Matrix Conduit के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Matrix Conduit के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Matrix Conduit एक सरल, तेज़ और विश्वसनीय Matrix होमसर्वर है जिसे Rust में लिखा गया है। Synapse के एक हल्के विकल्प के रूप में डिज़ाइन किया गया, यह एक एम्बेडेड RocksDB डेटाबेस के साथ एक सिंगल बाइनरी के रूप में आता है, जिससे PostgreSQL या अन्य बाहरी सेवाओं की आवश्यकता समाप्त हो जाती है और आपके अपने चैट सर्वर को चलाने के लिए आवश्यक संसाधन फुटप्रिंट को नाटकीय रूप से कम करता है।
VPS पर Conduit को सेल्फ-होस्ट करने से आपको संदेश इतिहास, मीडिया और एन्क्रिप्शन कुंजी का पूर्ण स्वामित्व मिलता है, जबकि यह अभी भी ग्लोबल Matrix नेटवर्क के साथ फेडरेटिंग करता है। एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन डिफ़ॉल्ट रूप से सक्षम है, और Element, FluffyChat या Cinny जैसे कोई भी स्टैंडर्ड Matrix क्लाइंट बिना किसी अतिरिक्त कॉन्फ़िगरेशन के कनेक्ट हो जाते हैं, ताकि आपका समुदाय उन टूल्स का उपयोग करता रहे जिन्हें वह पहले से जानता है।
Matrix Conduit की मुख्य विशेषताएं
हल्का पदचिह्न
एक एम्बेडेड रॉक्सडीबी स्टोर के साथ सिंगल रस्ट बाइनरी छोटे वीपीएस प्लान्स पर आराम से चलता है, जहाँ Synapse को संघर्ष करना पड़ता।
एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन
निजी कमरे और सीधे संदेश डिफ़ॉल्ट रूप से एन्क्रिप्टेड रहते हैं ताकि संदेश की सामग्री उनके प्राप्तकर्ताओं के अलावा किसी और के लिए अपठनीय बनी रहे।
मैट्रिक्स फेडरेशन
खुले मैट्रिक्स प्रोटोकॉल और फेडरेशन नेटवर्क के माध्यम से दुनिया भर में किसी भी अन्य मैट्रिक्स होमसर्वर पर उपयोगकर्ताओं से जुड़ें।
कोई बाहरी डेटाबेस नहीं
सभी डेटा को एक एम्बेडेड RocksDB इंस्टेंस में संग्रहीत करता है, जिससे PostgreSQL के सेटअप, ट्यूनिंग और बैकअप की जटिलता समाप्त हो जाती है।
मानक ग्राहक समर्थित
Element, FluffyChat, Cinny, Nheko, और हर दूसरे क्लाइंट के साथ काम करता है जो Matrix क्लाइंट-सर्वर API को सपोर्ट करता है।
पंजीकरण टोकन नियंत्रण
एक साझा सीक्रेट टोकन का उपयोग करके नए खाते के निर्माण को नियंत्रित करें ताकि केवल वही लोग आपके सर्वर पर साइन अप कर सकें जिन्हें आप आमंत्रित करते हैं।
आपको Matrix Conduit को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।