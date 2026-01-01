Matrix Conduit एक सरल, तेज़ और विश्वसनीय Matrix होमसर्वर है जिसे Rust में लिखा गया है। Synapse के एक हल्के विकल्प के रूप में डिज़ाइन किया गया, यह एक एम्बेडेड RocksDB डेटाबेस के साथ एक सिंगल बाइनरी के रूप में आता है, जिससे PostgreSQL या अन्य बाहरी सेवाओं की आवश्यकता समाप्त हो जाती है और आपके अपने चैट सर्वर को चलाने के लिए आवश्यक संसाधन फुटप्रिंट को नाटकीय रूप से कम करता है।

VPS पर Conduit को सेल्फ-होस्ट करने से आपको संदेश इतिहास, मीडिया और एन्क्रिप्शन कुंजी का पूर्ण स्वामित्व मिलता है, जबकि यह अभी भी ग्लोबल Matrix नेटवर्क के साथ फेडरेटिंग करता है। एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन डिफ़ॉल्ट रूप से सक्षम है, और Element, FluffyChat या Cinny जैसे कोई भी स्टैंडर्ड Matrix क्लाइंट बिना किसी अतिरिक्त कॉन्फ़िगरेशन के कनेक्ट हो जाते हैं, ताकि आपका समुदाय उन टूल्स का उपयोग करता रहे जिन्हें वह पहले से जानता है।