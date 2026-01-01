1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Filestash डिप्लॉय करें।
सेल्फ-होस्टेड वेब फ़ाइल मैनेजर जो FTP, S3, SFTP, WebDAV, Git, और 20+ स्टोरेज बैकएंड तक ब्राउज़र-आधारित एक्सेस प्रदान करता है।
Filestash के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Filestash के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Filestash एक ओपन-सोर्स, स्टोरेज-एग्नोस्टिक फाइल मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है जो आपको 20+ प्रोटोकॉल — FTP, SFTP, S3, WebDAV, Git, SMB, Google Drive, Dropbox, और अन्य के माध्यम से फाइलों को ऐक्सेस करने के लिए एक साफ ब्राउज़र इंटरफ़ेस प्रदान करता है। प्रत्येक स्टोरेज सिस्टम के लिए अलग-अलग क्लाइंट बनाए रखने के बजाय, Filestash उन्हें एक ही सहज वेब इंटरफ़ेस के तहत एकीकृत करता है।
अपने स्वयं के VPS पर Filestash को सेल्फ-होस्ट करना आपके स्टोरेज क्रेडेंशियल और फाइल ट्रांसफर को बिना किसी सब्सक्रिप्शन शुल्क और बिना किसी थर्ड-पार्टी डिपेंडेंसी के पूरी तरह से आपके नियंत्रण में रखता है। आप जिस भी स्टोरेज का पहले से उपयोग करते हैं, उससे कनेक्ट करें, प्रमाणीकरण कॉन्फ़िगर करें, और अपनी टीम के साथ ऐक्सेस साझा करें।
Filestash की मुख्य विशेषताएं
20+ स्टोरेज बैकएंड
FTP, SFTP, S3, WebDAV, Git, SMB, Google Drive, Dropbox, और भी बहुत कुछ को एक ही एकीकृत इंटरफ़ेस से कनेक्ट करें, क्लाइंट बदले बिना।
एकाधिक ऐक्सेस प्रोटोकॉल
अपनी फ़ाइलों तक वेब यूआई, SFTP गेटवे, वेबडेव, या S3-कम्पैटिबल API के माध्यम से पहुँचें — जिससे फ़ाइलस्टैश आपके मौजूदा टूल्स और वर्कफ़्लो के साथ काम कर सके।
ब्राउज़र में दस्तावेज़ संपादन
वैकल्पिक Collabora Online इंटीग्रेशन के साथ कार्यालय दस्तावेज़ों को सीधे ब्राउज़र में संपादित करें — किसी डेस्कटॉप ऐप या फ़ाइल डाउनलोड की आवश्यकता नहीं है।
लगाना वास्तुकला
विशेष फ़ाइल व्यूअर, प्रमाणीकरण बैकएंड, स्टोरेज कनेक्टर और वर्कफ़्लो ऑटोमेशन के लिए प्लगइन्स के साथ Filestash का विस्तार करें।
AI-संचालित खोज
स्मार्ट सर्च और इंटेलिजेंट फ़ोल्डर आपको सभी कनेक्टेड स्टोरेज बैकएंड में तेज़ी से फ़ाइलें ढूंढने में मदद करते हैं।
आपको Filestash को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
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सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।