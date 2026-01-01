Filestash एक ओपन-सोर्स, स्टोरेज-एग्नोस्टिक फाइल मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है जो आपको 20+ प्रोटोकॉल — FTP, SFTP, S3, WebDAV, Git, SMB, Google Drive, Dropbox, और अन्य के माध्यम से फाइलों को ऐक्सेस करने के लिए एक साफ ब्राउज़र इंटरफ़ेस प्रदान करता है। प्रत्येक स्टोरेज सिस्टम के लिए अलग-अलग क्लाइंट बनाए रखने के बजाय, Filestash उन्हें एक ही सहज वेब इंटरफ़ेस के तहत एकीकृत करता है।

अपने स्वयं के VPS पर Filestash को सेल्फ-होस्ट करना आपके स्टोरेज क्रेडेंशियल और फाइल ट्रांसफर को बिना किसी सब्सक्रिप्शन शुल्क और बिना किसी थर्ड-पार्टी डिपेंडेंसी के पूरी तरह से आपके नियंत्रण में रखता है। आप जिस भी स्टोरेज का पहले से उपयोग करते हैं, उससे कनेक्ट करें, प्रमाणीकरण कॉन्फ़िगर करें, और अपनी टीम के साथ ऐक्सेस साझा करें।