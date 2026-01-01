PinePods एक ओपन-सोर्स पॉडकास्ट मैनेजर है जो घरों, टीमों और व्यक्तिगत श्रोताओं के लिए बनाया गया है जो अपने सुनने के इतिहास को थर्ड-पार्टी सर्वर से दूर रखना चाहते हैं। यह एक परिष्कृत वेब इंटरफ़ेस को नेटिव एंड्रॉइड, आईओएस और डेस्कटॉप क्लाइंट्स के साथ जोड़ता है, ताकि हर डिवाइस कमर्शियल पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर निर्भर हुए बिना सिंक में रहे।

PinePods को जो चीज़ खास बनाती है, वह है इसका फर्स्ट-क्लास मल्टी-यूज़र मॉडल जो बिल्ट-इन gpodder API सपोर्ट और PodcastIndex इंटीग्रेशन के साथ आता है। प्रत्येक सदस्य को स्वतंत्र सब्सक्रिप्शन, क्यू और प्लेबैक हिस्ट्री मिलती है जबकि वे एक ही बैकएंड साझा करते हैं। अपने खुद के VPS पर सर्वर को सेल्फ-होस्ट करना आपकी सब्सक्रिप्शन लिस्ट, सुनने की आदतों और डाउनलोड किए गए एपिसोड को पूरी तरह से निजी और विज्ञापन ट्रैकर्स से मुक्त रखता है।