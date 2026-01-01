एक क्लिक इंस्टॉलेशन में पाइनपॉड्स डिप्लॉय करें।
सेल्फ-होस्टेड मल्टी-यूज़र पॉडकास्ट मैनेजर, क्रॉस-डिवाइस सिंक, पॉडकास्टइंडेक्स सर्च और नेटिव मोबाइल ऐप्स के साथ।
PinePods के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप PinePods के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
PinePods एक ओपन-सोर्स पॉडकास्ट मैनेजर है जो घरों, टीमों और व्यक्तिगत श्रोताओं के लिए बनाया गया है जो अपने सुनने के इतिहास को थर्ड-पार्टी सर्वर से दूर रखना चाहते हैं। यह एक परिष्कृत वेब इंटरफ़ेस को नेटिव एंड्रॉइड, आईओएस और डेस्कटॉप क्लाइंट्स के साथ जोड़ता है, ताकि हर डिवाइस कमर्शियल पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर निर्भर हुए बिना सिंक में रहे।
PinePods को जो चीज़ खास बनाती है, वह है इसका फर्स्ट-क्लास मल्टी-यूज़र मॉडल जो बिल्ट-इन gpodder API सपोर्ट और PodcastIndex इंटीग्रेशन के साथ आता है। प्रत्येक सदस्य को स्वतंत्र सब्सक्रिप्शन, क्यू और प्लेबैक हिस्ट्री मिलती है जबकि वे एक ही बैकएंड साझा करते हैं। अपने खुद के VPS पर सर्वर को सेल्फ-होस्ट करना आपकी सब्सक्रिप्शन लिस्ट, सुनने की आदतों और डाउनलोड किए गए एपिसोड को पूरी तरह से निजी और विज्ञापन ट्रैकर्स से मुक्त रखता है।
PinePods की मुख्य विशेषताएं
बहु-उपयोगकर्ता हिसाब किताब
प्रत्येक सदस्य की स्वतंत्र सदस्यताएँ, कतारें और सुनने का इतिहास होता है, जो एक साझा सर्वर द्वारा समर्थित है — परिवारों या साझा घरों के लिए आदर्श।
क्रॉस-डिवाइस सिंक
प्लेबैक स्थिति, कतार और सब्सक्रिप्शन बिल्ट-इन gpodder API के माध्यम से वेब, एंड्रॉइड, आईओएस और डेस्कटॉप क्लाइंट्स के बीच वास्तविक समय में सिंक होते हैं।
PodcastIndex खोज
ओपन पॉडकास्टइंडेक्स कैटलॉग या आईट्यून्स सर्च के माध्यम से नए शो खोजें, बिना विज्ञापन-समर्थित डायरेक्टरीज़ को क्वेरी भेजे।
एपिसोड डाउनलोड
ऑफ़लाइन सुनने, संग्रह करने और सार्वजनिक फ़ीड से शो के गायब होने से बचाने के लिए एपिसोड को सर्वर पर डाउनलोड करें।
YouTube चैनल
YouTube चैनलों को ऐसे सब्सक्राइब करें जैसे वे पॉडकास्ट हों, ऑडियो एक्सट्रैक्शन के साथ ताकि आप उन्हें वैसे ही सुन सकें जैसे आप नियमित शो सुनते हैं।
OPML इंपोर्ट और बैकअप
अपनी मौजूदा पॉडकास्ट सदस्यताएँ OPML के माध्यम से स्थानांतरित करें, स्वचालित बैकअप शेड्यूल करें, और जब आपको इसकी ज़रूरत हो तो सब कुछ एक्सपोर्ट करें।
आपको PinePods को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
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बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।