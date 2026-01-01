ClickHouse एक ओपन-सोर्स कॉलमिनर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जिसे विशेष रूप से ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग के लिए बनाया गया है — यह प्री-कंप्यूटेड क्यूब्स या मैटेरियलाइज़्ड व्यूज़ के बिना अरबों पंक्तियों पर एग्रीगेशन क्वेरीज़ को मिलीसेकंड में चलाता है। मूल रूप से Yandex में विकसित किया गया और अब ClickHouse Inc. द्वारा बनाए रखा गया, यह स्टार्टअप से लेकर Cloudflare, Uber और eBay जैसी कंपनियों में एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म, ऑब्ज़र्वेबिलिटी बैकएंड और प्रोडक्ट इवेंट पाइपलाइन को शक्ति प्रदान करता है।

अपने VPS पर ClickHouse को सेल्फ-होस्ट करना एप्लीकेशन बैकएंड, एनालिटिक्स डैशबोर्ड और ऑब्ज़र्वेबिलिटी टूल्स को लॉग डेटा, मेट्रिक्स, यूज़र इवेंट्स और टाइम-सीरीज़ वर्कलोड के लिए एक हाई-परफॉरमेंस क्वेरी लेयर प्रदान करता है। बिल्ट-इन Play UI एक ब्राउज़र-आधारित क्वेरी इंटरफ़ेस प्रदान करता है ताकि एनालिस्ट बिना डेस्कटॉप क्लाइंट इंस्टॉल किए SQL लिख सकें।