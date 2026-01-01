Dawarich पर 69% तक की छूट

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Google Timeline का स्व-होस्टेड विकल्प, आपके संपूर्ण स्थान इतिहास को एक इंटरैक्टिव मैप पर ट्रैक करने और विज़ुअलाइज़ करने के लिए।

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599 /माह
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64% की छूट
KVM 1
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599 /माह
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24 माह की सेवाएं ₹14,376 (सामान्य कीमत ₹39,576) में पाएं। रिन्यूअल ₹999/माह की दर पर होता है।
1 vCPU कोर
4 GB RAM
50 GB NVMe डिस्क स्पेस
4 TB बैंडविड्थ
सबसे लोकप्रिय
62% की छूट
KVM 2
2,099
799 /माह
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24 माह की सेवाएं ₹19,176 (सामान्य कीमत ₹50,376) में पाएं। रिन्यूअल ₹1,199/माह की दर पर होता है।
2 vCPU कोर
8 GB RAM
100 GB NVMe डिस्क स्पेस
8 TB बैंडविड्थ
69% की छूट
KVM 4
3,499
1,099 /माह
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24 माह की सेवाएं ₹26,376 (सामान्य कीमत ₹83,976) में पाएं। रिन्यूअल ₹2,399/माह की दर पर होता है।
4 vCPU कोर
16 GB RAM
200 GB NVMe डिस्क स्पेस
16 TB बैंडविड्थ
65% की छूट
KVM 8
6,199
2,199 /माह
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24 माह की सेवाएं ₹52,776 (सामान्य कीमत ₹148,776) में पाएं। रिन्यूअल ₹4,399/माह की दर पर होता है।
8 vCPU कोर
32 GB RAM
400 GB NVMe डिस्क स्पेस
32 TB बैंडविड्थ
64% की छूट
KVM 1
1,649
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ

Docker मैनेजर
कंटेनर लॉग्स का क्विक ऐक्सेस
एक-क्लिक में अपडेट्स
AMD EPYC प्रोसेसर्स
NVMe SSD स्टोरेज
1 Gbps की नेटवर्क गति
सार्वजनिक API
दुनिया भर में स्थित डेटा सेंटर
1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन
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सभी प्लान्स का भुगतान एडवांस में किया जाता है। दिखाई गई राशि कुल कीमत है, जिसे प्लान की अवधि में मौजूद महीनों की संख्या से विभाजित किया गया है।

आप Dawarich के साथ क्या-क्या बना सकते हैं

Dawarich Google Timeline का एक सेल्फ-होस्टेड विकल्प है जो आपकी लोकेशन हिस्ट्री को आपके अपने नियंत्रण में रखता है। Google Maps Timeline एक्सपोर्ट्स, OwnTracks, Strava, Immich, GPX फ़ाइलों और अन्य स्रोतों से डेटा इम्पोर्ट करें ताकि आप जहाँ-जहाँ गए हैं, उसका एक समृद्ध, खोजने योग्य रिकॉर्ड बना सकें।

यह प्लेटफ़ॉर्म आपकी गतिविधियों को हीटमैप्स, रूट लाइन्स और फ़ॉग-ऑफ़-वॉर ओवरले के साथ इंटरैक्टिव मैप्स के रूप में विज़ुअलाइज़ करता है। बिल्ट-इन स्टैटिस्टिक्स देखे गए देश, एक्सप्लोर किए गए शहर और तय की गई कुल दूरी दिखाते हैं, जबकि ट्रिप टूल्स आपको फ़ोटो और नोट्स के साथ यात्राओं को एनोटेट करने देते हैं। व्यक्तिगत गोपनीयता नियंत्रणों के साथ फैमिली लोकेशन शेयरिंग इसे घरेलू उपयोग के लिए उपयुक्त बनाता है। सेल्फ-होस्टिंग संवेदनशील लोकेशन डेटा को Google और अन्य थर्ड पार्टीज़ से दूर, पूरी तरह से आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर रखता है।

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आप {name} के साथ क्या-क्या बना सकते हैं

Dawarich की मुख्य विशेषताएं

बहु-स्रोत इंपोर्ट

Google Maps Timeline, OwnTracks, Strava, Immich, GPX फ़ाइलों और अन्य से स्थान डेटा लाएँ ताकि एक पूर्ण ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया जा सके।

इंटरैक्टिव मैप व्यू

कस्टमाइज़ेबल लेयर्स वाले पूरी तरह से इंटरैक्टिव मैप पर हीटमैप्स, रूट लाइन्स और फॉग-ऑफ-वॉर ओवरले के रूप में अपनी हिस्ट्री एक्सप्लोर करें।

यात्रा आँकड़े

देखें कि आपने कितने देशों और शहरों का दौरा किया है, आपने कितनी दूर यात्रा की है, और ट्रैक करें कि आपने प्रत्येक देश में कितने दिन बिताए हैं।

फोटो एकीकरण

इमिच या फोटोप्रिज्म को कनेक्ट करें ताकि आप मैप पर जियोटैग की गई तस्वीरों को ओवरले कर सकें और यादों को विशिष्ट यात्राओं और स्थानों से जोड़ सकें।

परिवार लोकेशन शेयरिंग

परिवार के सदस्यों के साथ अपनी लोकेशन शेयर करें, जबकि व्यक्तिगत गोपनीयता नियंत्रणों को बनाए रखें ताकि हर व्यक्ति यह तय कर सके कि वे क्या साझा करते हैं।

आपको Dawarich को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?

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पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।

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सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।

सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

बिल्ट-इन Docker मैनेजर

एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।

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सुझाई गई सर्वर लोकेशन:

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अपनी ऑडियंस के निकटतम सर्वर लोकेशन चुनें और लोडिंग गति बढ़ाएं। हमारे डेटा सेंटर उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया और दक्षिण अमेरिका में स्थित हैं।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀

Noel
Noel

आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।

Omkar
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अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।

Sylvain
Sylvain

Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।

Martin K
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ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।

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हमारी 30 दिन की मनी-बैक गारंटी के साथ इसे बिना किसी जोखिम के ट्राई करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी रिफंड पॉलिसी देखें।

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