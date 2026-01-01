1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Dawarich डिप्लॉय करें।
Google Timeline का स्व-होस्टेड विकल्प, आपके संपूर्ण स्थान इतिहास को एक इंटरैक्टिव मैप पर ट्रैक करने और विज़ुअलाइज़ करने के लिए।
Dawarich के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Dawarich के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Dawarich Google Timeline का एक सेल्फ-होस्टेड विकल्प है जो आपकी लोकेशन हिस्ट्री को आपके अपने नियंत्रण में रखता है। Google Maps Timeline एक्सपोर्ट्स, OwnTracks, Strava, Immich, GPX फ़ाइलों और अन्य स्रोतों से डेटा इम्पोर्ट करें ताकि आप जहाँ-जहाँ गए हैं, उसका एक समृद्ध, खोजने योग्य रिकॉर्ड बना सकें।
यह प्लेटफ़ॉर्म आपकी गतिविधियों को हीटमैप्स, रूट लाइन्स और फ़ॉग-ऑफ़-वॉर ओवरले के साथ इंटरैक्टिव मैप्स के रूप में विज़ुअलाइज़ करता है। बिल्ट-इन स्टैटिस्टिक्स देखे गए देश, एक्सप्लोर किए गए शहर और तय की गई कुल दूरी दिखाते हैं, जबकि ट्रिप टूल्स आपको फ़ोटो और नोट्स के साथ यात्राओं को एनोटेट करने देते हैं। व्यक्तिगत गोपनीयता नियंत्रणों के साथ फैमिली लोकेशन शेयरिंग इसे घरेलू उपयोग के लिए उपयुक्त बनाता है। सेल्फ-होस्टिंग संवेदनशील लोकेशन डेटा को Google और अन्य थर्ड पार्टीज़ से दूर, पूरी तरह से आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर रखता है।
Dawarich की मुख्य विशेषताएं
बहु-स्रोत इंपोर्ट
Google Maps Timeline, OwnTracks, Strava, Immich, GPX फ़ाइलों और अन्य से स्थान डेटा लाएँ ताकि एक पूर्ण ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया जा सके।
इंटरैक्टिव मैप व्यू
कस्टमाइज़ेबल लेयर्स वाले पूरी तरह से इंटरैक्टिव मैप पर हीटमैप्स, रूट लाइन्स और फॉग-ऑफ-वॉर ओवरले के रूप में अपनी हिस्ट्री एक्सप्लोर करें।
यात्रा आँकड़े
देखें कि आपने कितने देशों और शहरों का दौरा किया है, आपने कितनी दूर यात्रा की है, और ट्रैक करें कि आपने प्रत्येक देश में कितने दिन बिताए हैं।
फोटो एकीकरण
इमिच या फोटोप्रिज्म को कनेक्ट करें ताकि आप मैप पर जियोटैग की गई तस्वीरों को ओवरले कर सकें और यादों को विशिष्ट यात्राओं और स्थानों से जोड़ सकें।
परिवार लोकेशन शेयरिंग
परिवार के सदस्यों के साथ अपनी लोकेशन शेयर करें, जबकि व्यक्तिगत गोपनीयता नियंत्रणों को बनाए रखें ताकि हर व्यक्ति यह तय कर सके कि वे क्या साझा करते हैं।
आपको Dawarich को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।