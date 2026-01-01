Dawarich Google Timeline का एक सेल्फ-होस्टेड विकल्प है जो आपकी लोकेशन हिस्ट्री को आपके अपने नियंत्रण में रखता है। Google Maps Timeline एक्सपोर्ट्स, OwnTracks, Strava, Immich, GPX फ़ाइलों और अन्य स्रोतों से डेटा इम्पोर्ट करें ताकि आप जहाँ-जहाँ गए हैं, उसका एक समृद्ध, खोजने योग्य रिकॉर्ड बना सकें।

यह प्लेटफ़ॉर्म आपकी गतिविधियों को हीटमैप्स, रूट लाइन्स और फ़ॉग-ऑफ़-वॉर ओवरले के साथ इंटरैक्टिव मैप्स के रूप में विज़ुअलाइज़ करता है। बिल्ट-इन स्टैटिस्टिक्स देखे गए देश, एक्सप्लोर किए गए शहर और तय की गई कुल दूरी दिखाते हैं, जबकि ट्रिप टूल्स आपको फ़ोटो और नोट्स के साथ यात्राओं को एनोटेट करने देते हैं। व्यक्तिगत गोपनीयता नियंत्रणों के साथ फैमिली लोकेशन शेयरिंग इसे घरेलू उपयोग के लिए उपयुक्त बनाता है। सेल्फ-होस्टिंग संवेदनशील लोकेशन डेटा को Google और अन्य थर्ड पार्टीज़ से दूर, पूरी तरह से आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर रखता है।