एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में FreeScout डिप्लॉय करें।
पेशेवर ग्राहक सहायता के लिए हल्का ओपन-सोर्स हेल्प डेस्क और साझा इनबॉक्स सिस्टम, बिना प्रति-एजेंट शुल्क के।
FreeScout के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप FreeScout के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
FreeScout एक मुफ्त, ओपन-सोर्स हेल्प डेस्क और शेयर्ड इनबॉक्स प्लेटफॉर्म है जिसे PHP और Laravel के साथ बनाया गया है, जिसे Help Scout और Zendesk के सेल्फ-होस्टेड विकल्प के रूप में डिज़ाइन किया गया है। यह मल्टी-मेलबॉक्स सपोर्ट, कोलिजन डिटेक्शन, सेव्ड रिप्लाई और वर्कफ़्लो ऑटोमेशन के साथ एक परिचित, प्रोफेशनल सपोर्ट इंटरफ़ेस प्रदान करता है — वह सब कुछ जो एक टीम को प्रति-एजेंट सब्सक्रिप्शन शुल्क का भुगतान किए बिना ग्राहक पूछताछ को कुशलता से प्रबंधित करने के लिए चाहिए।
MariaDB के साथ अपने VPS पर FreeScout डिप्लॉय करने से आपको हर ग्राहक बातचीत पर पूर्ण डेटा संप्रभुता मिलती है, असीमित एजेंट और मेलबॉक्स मिलते हैं, और मॉड्यूल सिस्टम के माध्यम से कार्यक्षमता बढ़ाने की स्वतंत्रता मिलती है। कोई प्रति-एजेंट मूल्य निर्धारण नहीं है, कोई बातचीत सीमा नहीं है, और किसी विक्रेता द्वारा लागत बढ़ाने या सेवा बंद करने का कोई जोखिम नहीं है।
FreeScout की मुख्य विशेषताएं
साझा इनबॉक्स
कई एजेंट एक ही मेलबॉक्स पर सहयोग करते हैं, जिसमें टकराव का पता लगाने की सुविधा एक ही ग्राहक को डुप्लिकेट उत्तरों को रोकती है।
वर्कफ़्लो ऑटोमेशन
कस्टम नियमों के साथ दोहराए जाने वाले कार्यों को ऑटोमेट करें — टिकटों को ऑटो-असाइन करें, तैयार जवाब भेजें, और शर्तों के आधार पर सूचनाएं ट्रिगर करें।
बहु-मेलबॉक्स समर्थन
एक ही FreeScout इंस्टॉलेशन से विभिन्न विभागों, ब्रांड्स या उत्पादों के लिए अलग-अलग इनबॉक्स प्रबंधित करें।
सेव किए गए जवाब
सामान्य प्रश्नों के लिए रिस्पॉन्स टेम्प्लेट की एक लाइब्रेरी बनाएं ताकि एजेंट सेकंडों में सटीक और लगातार जवाब दे सकें।
मॉड्यूल सिस्टम
लाइव चैट, संतुष्टि सर्वेक्षण, नॉलेज बेस और थर्ड-पार्टी इंटीग्रेशन के लिए सामुदायिक मॉड्यूल के साथ कार्यक्षमता बढ़ाएँ।
आपको FreeScout को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।