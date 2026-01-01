FreeScout एक मुफ्त, ओपन-सोर्स हेल्प डेस्क और शेयर्ड इनबॉक्स प्लेटफॉर्म है जिसे PHP और Laravel के साथ बनाया गया है, जिसे Help Scout और Zendesk के सेल्फ-होस्टेड विकल्प के रूप में डिज़ाइन किया गया है। यह मल्टी-मेलबॉक्स सपोर्ट, कोलिजन डिटेक्शन, सेव्ड रिप्लाई और वर्कफ़्लो ऑटोमेशन के साथ एक परिचित, प्रोफेशनल सपोर्ट इंटरफ़ेस प्रदान करता है — वह सब कुछ जो एक टीम को प्रति-एजेंट सब्सक्रिप्शन शुल्क का भुगतान किए बिना ग्राहक पूछताछ को कुशलता से प्रबंधित करने के लिए चाहिए।

MariaDB के साथ अपने VPS पर FreeScout डिप्लॉय करने से आपको हर ग्राहक बातचीत पर पूर्ण डेटा संप्रभुता मिलती है, असीमित एजेंट और मेलबॉक्स मिलते हैं, और मॉड्यूल सिस्टम के माध्यम से कार्यक्षमता बढ़ाने की स्वतंत्रता मिलती है। कोई प्रति-एजेंट मूल्य निर्धारण नहीं है, कोई बातचीत सीमा नहीं है, और किसी विक्रेता द्वारा लागत बढ़ाने या सेवा बंद करने का कोई जोखिम नहीं है।