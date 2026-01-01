GitIngest पारंपरिक कोडबेस और AI-संचालित डेवलपमेंट वर्कफ़्लो को पूरी Git रिपॉज़िटरीज़ को संरचित, टोकन-कुशल टेक्स्ट में बदलकर जोड़ता है, जिसे लैंग्वेज मॉडल प्रभावी ढंग से प्रोसेस कर सकते हैं। यह इंटेलिजेंट फॉर्मेटिंग के साथ कोड एक्सट्रैक्ट करता है, gitignore पैटर्न का पालन करता है, और टोकन काउंट अनुमान प्रदान करता है ताकि डेवलपर बड़े एक्सट्रैक्ट सबमिट करने से पहले API लागतों की योजना बना सकें।

GitIngest को सेल्फ-होस्ट करने से यह सुनिश्चित होता है कि प्रोप्राइटरी सोर्स कोड कभी भी बाहरी सर्वरों से होकर नहीं गुजरता। सार्वजनिक सेवा के विपरीत, आपका अपना इंस्टेंस कोई रेट लिमिट नहीं लगाता, जिससे AI-असिस्टेड डेवलपमेंट की भारी ज़रूरतों वाली टीमों के लिए असीमित रिपॉज़िटरी प्रोसेसिंग संभव हो पाती है।