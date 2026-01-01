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डेवलपर टूल जो गिट रिपॉजिटरीज़ को एआई और एलएलएम विश्लेषण के लिए तैयार ऑप्टीमाइज़्ड टेक्स्ट फॉर्मेट्स में परिवर्तित करता है।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप GitIngest के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
GitIngest पारंपरिक कोडबेस और AI-संचालित डेवलपमेंट वर्कफ़्लो को पूरी Git रिपॉज़िटरीज़ को संरचित, टोकन-कुशल टेक्स्ट में बदलकर जोड़ता है, जिसे लैंग्वेज मॉडल प्रभावी ढंग से प्रोसेस कर सकते हैं। यह इंटेलिजेंट फॉर्मेटिंग के साथ कोड एक्सट्रैक्ट करता है, gitignore पैटर्न का पालन करता है, और टोकन काउंट अनुमान प्रदान करता है ताकि डेवलपर बड़े एक्सट्रैक्ट सबमिट करने से पहले API लागतों की योजना बना सकें।
GitIngest को सेल्फ-होस्ट करने से यह सुनिश्चित होता है कि प्रोप्राइटरी सोर्स कोड कभी भी बाहरी सर्वरों से होकर नहीं गुजरता। सार्वजनिक सेवा के विपरीत, आपका अपना इंस्टेंस कोई रेट लिमिट नहीं लगाता, जिससे AI-असिस्टेड डेवलपमेंट की भारी ज़रूरतों वाली टीमों के लिए असीमित रिपॉज़िटरी प्रोसेसिंग संभव हो पाती है।
GitIngest की मुख्य विशेषताएं
रिपॉजिटरी से LLM रूपांतरण
संपूर्ण Git रिपॉजिटरी को संरचित टेक्स्ट में बदलता है, जिसे भाषा मॉडल के लिए ऑप्टीमाइज़्ड किया गया है, और यह मैनुअल कॉपी-पेस्ट के बिना कोड संदर्भ को बनाए रखता है।
टोकन संख्या अनुमान
यह LLM API को सबमिट करने से पहले टोकन काउंट और एक्सट्रैक्ट साइज़ स्टैटिस्टिक्स दिखाता है, जिससे लागत का पहले से अनुमान लगाने में मदद मिलती है।
प्राइवेट रेपो समर्थन
गिटहब पर्सनल एक्सेस टोकन इंटीग्रेशन निजी और स्वामित्व वाली रिपॉजिटरीज़ की सुरक्षित प्रोसेसिंग को सक्षम बनाता है।
चयनात्मक निष्कर्षण
पूरा बड़ा कोडबेस भेजने के बजाय, केंद्रित AI विश्लेषण के लिए विशिष्ट डायरेक्टरी या मॉड्यूल निकालें।
स्मार्ट फ़िल्टरिंग
स्वच्छ, प्रासंगिक टेक्स्ट आउटपुट उत्पन्न करने के लिए बाइनरी फ़ाइलों को स्वचालित रूप से बाहर करता है और gitignore पैटर्न का सम्मान करता है।
आपको GitIngest को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।