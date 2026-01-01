LibreBooking Booked Scheduler का एक समुदाय-संचालित फोर्क है जो किसी भी वेब ब्राउज़र को कमरों, वाहनों, लैब उपकरण, खेल सुविधाओं, या किसी अन्य साझा संसाधन के लिए एक सेल्फ-सर्विस आरक्षण डेस्क में बदल देता है। कैलेंडर-शैली उपलब्धता दृश्य, आवर्ती बुकिंग, अनुमोदन वर्कफ़्लो और कोटा संगठनों को स्प्रेडशीट और साझा इनबॉक्स को एक संरचित बुकिंग प्रणाली से बदलने की सुविधा देते हैं।

अपने स्वयं के VPS पर LibreBooking को सेल्फ-होस्ट करना आरक्षण डेटा, सदस्य संपर्क विवरण और उपयोग इतिहास को पूरी तरह से आपके नियंत्रण में रखता है, बिना किसी प्रति-उपयोगकर्ता शुल्क और तीसरे पक्ष के SaaS कैलेंडर पर निर्भरता के। बंडल किया गया MariaDB डेटाबेस हर आरक्षण, समूह और एक्सेसरी परिभाषा को रीस्टार्ट के बाद भी बनाए रखता है।