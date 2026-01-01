1-क्लिक इंस्टॉलेशन में LibreBooking को डिप्लॉय करें।
कमरों, उपकरण और साझा संगठनात्मक संपत्तियों के लिए ओपन-सोर्स संसाधन शेड्यूलिंग और आरक्षण प्रणाली।
LibreBooking के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप LibreBooking के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
LibreBooking Booked Scheduler का एक समुदाय-संचालित फोर्क है जो किसी भी वेब ब्राउज़र को कमरों, वाहनों, लैब उपकरण, खेल सुविधाओं, या किसी अन्य साझा संसाधन के लिए एक सेल्फ-सर्विस आरक्षण डेस्क में बदल देता है। कैलेंडर-शैली उपलब्धता दृश्य, आवर्ती बुकिंग, अनुमोदन वर्कफ़्लो और कोटा संगठनों को स्प्रेडशीट और साझा इनबॉक्स को एक संरचित बुकिंग प्रणाली से बदलने की सुविधा देते हैं।
अपने स्वयं के VPS पर LibreBooking को सेल्फ-होस्ट करना आरक्षण डेटा, सदस्य संपर्क विवरण और उपयोग इतिहास को पूरी तरह से आपके नियंत्रण में रखता है, बिना किसी प्रति-उपयोगकर्ता शुल्क और तीसरे पक्ष के SaaS कैलेंडर पर निर्भरता के। बंडल किया गया MariaDB डेटाबेस हर आरक्षण, समूह और एक्सेसरी परिभाषा को रीस्टार्ट के बाद भी बनाए रखता है।
LibreBooking की मुख्य विशेषताएं
संसाधन आरक्षण
दिन, सप्ताह और महीने के लेआउट के साथ कैलेंडर-शैली के दृश्यों के माध्यम से कमरे, उपकरण और साझा संपत्तियां बुक करें।
रेकरिंग बुकिंग
संघर्ष का पता लगाने और समाप्ति-तिथि नियंत्रण के साथ दैनिक, साप्ताहिक, या मासिक आवर्ती आरक्षण शेड्यूल करें।
अनुमोदन वर्कफ़्लो
आरक्षणों को प्रभावी होने से पहले संसाधन प्रशासकों द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है, जिसमें हर कदम पर ईमेल सूचनाएं शामिल होंगी।
ग्रुप और अनुमतियां
उपयोगकर्ताओं को समूहों में असाइन करें, प्रति-संसाधन एक्सेस प्रदान करें, और बुकिंग कोटा लागू करें ताकि उच्च-मांग वाली संपत्तियों को समान रूप से वितरित रखा जा सके।
सामान और ऐड-ऑन
आरक्षणों के साथ मात्रा-सीमित एक्सेसरीज़, जैसे प्रोजेक्टर या माइक्रोफ़ोन, संलग्न करें ताकि इन्वेंट्री सिंक्रनाइज़्ड रहे।
REST API और रिपोर्ट्स
REST API के माध्यम से बाहरी सिस्टम के साथ एकीकृत करें और क्षमता नियोजन को सूचित करने के लिए उपयोगिता रिपोर्ट प्राप्त करें।
आपको LibreBooking को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।