1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Misskey डिप्लॉय करें।
ओपन-सोर्स फेडरेटेड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जो एक्टिविटीपब के माध्यम से आपके समुदाय को वैश्विक फेडिवर्से से जोड़ता है।
Misskey के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Misskey के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Misskey एक ओपन-सोर्स, फीचर-रिच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसे फेडिवर्से के लिए बनाया गया है। ActivityPub प्रोटोकॉल का उपयोग करके, आपकी Misskey इंस्टेंस Mastodon, Pleroma और हजारों अन्य फेडिवर्से सर्वर के साथ फेडरेट करती है, जिससे आपके उपयोगकर्ताओं को एक वैश्विक सोशल ग्राफ तक पहुंच मिलती है, जबकि सभी डेटा आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहता है।
बड़े केंद्रीकृत प्लेटफॉर्मों के विपरीत, Misskey समुदाय नियंत्रण को प्राथमिकता देता है — आप नियम, मॉडरेशन नीतियां और कौन जुड़ सकता है, यह तय करते हैं। VPS पर सेल्फ-होस्टिंग का मतलब है कोई एल्गोरिथम हेरफेर नहीं, कोई डेटा हार्वेस्टिंग नहीं, और आपके आसपास प्लेटफॉर्म के गायब होने का कोई जोखिम नहीं।
Misskey की मुख्य विशेषताएं
एक्टिविटीपब फेडरेशन
आपकी इंस्टेंस 10,000+ फेडिवर्से सर्वर से कनेक्ट होती है ताकि यूज़र्स अपनी इंस्टेंस छोड़े बिना मास्टोडॉन, प्लेरोमा और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर अकाउंट्स को फॉलो और इंटरैक्ट कर सकें।
कस्टम इमोजी प्रतिक्रियाएँ
किसी भी पोस्ट पर किसी भी इमोजी से प्रतिक्रिया दें — जिसमें आपके द्वारा अपलोड किए गए कस्टम इमोजी भी शामिल हैं — जो अधिकांश प्लेटफॉर्म के सिंगल-बटन लाइक से कहीं आगे जाता है।
बिल्ट-इन मीडिया ड्राइव
प्रत्येक उपयोगकर्ता को पोस्टों में फ़ाइलों और छवियों को दोबारा अपलोड किए बिना अपलोड करने, व्यवस्थित करने और पुनः उपयोग करने के लिए एक व्यक्तिगत मीडिया ड्राइव मिलता है।
प्लगइन और थीम प्रणाली
Misskey को AiScript-पावर्ड प्लगइन्स के साथ विस्तारित करें और अपने समुदाय के लिए इंटरफ़ेस को गहराई से निजीकृत करने के लिए कस्टम थीम लागू करें।
लचीली नोट दृश्यता
हर पोस्ट को सार्वजनिक, होम टाइमलाइन, केवल फॉलोअर्स के लिए, या सीधे मैसेज पर सेट किया जा सकता है — जिससे उपयोगकर्ताओं को इस बात पर विस्तृत नियंत्रण मिलता है कि कौन क्या देखता है।
आपको Misskey को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।