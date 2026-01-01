Misskey एक ओपन-सोर्स, फीचर-रिच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसे फेडिवर्से के लिए बनाया गया है। ActivityPub प्रोटोकॉल का उपयोग करके, आपकी Misskey इंस्टेंस Mastodon, Pleroma और हजारों अन्य फेडिवर्से सर्वर के साथ फेडरेट करती है, जिससे आपके उपयोगकर्ताओं को एक वैश्विक सोशल ग्राफ तक पहुंच मिलती है, जबकि सभी डेटा आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहता है।

बड़े केंद्रीकृत प्लेटफॉर्मों के विपरीत, Misskey समुदाय नियंत्रण को प्राथमिकता देता है — आप नियम, मॉडरेशन नीतियां और कौन जुड़ सकता है, यह तय करते हैं। VPS पर सेल्फ-होस्टिंग का मतलब है कोई एल्गोरिथम हेरफेर नहीं, कोई डेटा हार्वेस्टिंग नहीं, और आपके आसपास प्लेटफॉर्म के गायब होने का कोई जोखिम नहीं।