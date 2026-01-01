1-क्लिक इंस्टॉलेशन में नया API डिप्लॉय करें।
कई AI प्रोवाइडर्स के प्रबंधन के लिए एकीकृत LLM गेटवे, जिसमें उपयोग ट्रैकिंग, एक्सेस कंट्रोल और लोड बैलेंसिंग शामिल है।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप New API के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
New API एक ओपन-सोर्स LLM गेटवे है जो OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, और दर्जनों अन्य AI प्रदाताओं के लिए एक सिंगल ऐक्सेस पॉइंट प्रदान करता है। यह API कुंजी प्रबंधन को केंद्रीकृत करता है, उपयोग कोटा लागू करता है, प्रति उपयोगकर्ता या टीम लागत को ट्रैक करता है, और प्रदाताओं के बीच फेलओवर और लोड बैलेंसिंग को सक्षम बनाता है — यह सब एक वेब डैशबोर्ड के माध्यम से।
अपने VPS पर New API को सेल्फ-होस्ट करने से संवेदनशील AI क्रेडेंशियल और उपयोग डेटा आपके नियंत्रण में रहता है, प्रति-अनुरोध गेटवे शुल्क समाप्त हो जाते हैं, और आपको अपने एप्लिकेशन कोड को बदले बिना प्रदाताओं को जोड़ने या बदलने की सुविधा मिलती है।
New API की मुख्य विशेषताएं
एकीकृत प्रदाता गेटवे
OpenAI, Claude, Gemini और अन्य LLM को एक ही एंडपॉइंट के माध्यम से अनुरोध भेजें, जिससे आप अपने एप्लिकेशन कोड को बदले बिना प्रदाताओं को स्विच कर सकें।
उपयोग ट्रैकिंग और कोटा
प्रति उपयोगकर्ता, टीम या प्रोजेक्ट के अनुसार टोकन खपत और लागत की निगरानी करें, और अपने संगठन में अप्रत्याशित AI खर्च को रोकने के लिए कठोर सीमाएँ निर्धारित करें।
लोड बैलेंसिंग और फेलओवर
अनुरोधों को कई प्रदाता चैनलों पर वितरित करें और जब कोई प्रदाता अनुपलब्ध हो, तो अपटाइम को अधिकतम करते हुए स्वचालित रूप से विकल्पों पर वापस आ जाएं।
टोकन-आधारित एक्सेस कंट्रोल
टीमों और एप्लिकेशन को API टोकन जारी करें, अपने वास्तविक प्रोवाइडर क्रेडेंशियल को उजागर किए बिना, रहस्यों को केंद्रीकृत और किसी भी समय रद्द करने योग्य रखते हुए।
वेब डैशबोर्ड
एक अंतर्निहित वेब इंटरफ़ेस के माध्यम से चैनल, उपयोगकर्ता और कोटा को प्रबंधित करें, जिसमें रीयल-टाइम उपयोग लॉग और खपत विश्लेषण शामिल हैं।
आपको New API को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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बिल्ट-इन Docker मैनेजर
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।