New API एक ओपन-सोर्स LLM गेटवे है जो OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, और दर्जनों अन्य AI प्रदाताओं के लिए एक सिंगल ऐक्सेस पॉइंट प्रदान करता है। यह API कुंजी प्रबंधन को केंद्रीकृत करता है, उपयोग कोटा लागू करता है, प्रति उपयोगकर्ता या टीम लागत को ट्रैक करता है, और प्रदाताओं के बीच फेलओवर और लोड बैलेंसिंग को सक्षम बनाता है — यह सब एक वेब डैशबोर्ड के माध्यम से।

अपने VPS पर New API को सेल्फ-होस्ट करने से संवेदनशील AI क्रेडेंशियल और उपयोग डेटा आपके नियंत्रण में रहता है, प्रति-अनुरोध गेटवे शुल्क समाप्त हो जाते हैं, और आपको अपने एप्लिकेशन कोड को बदले बिना प्रदाताओं को जोड़ने या बदलने की सुविधा मिलती है।