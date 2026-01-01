OpenLIT एक ओपन-सोर्स AI इंजीनियरिंग प्लेटफॉर्म है जो LLM और जनरेटिव AI एप्लिकेशन्स को इंस्ट्रूमेंटेशन की एक ही लाइन के साथ फुल-स्टैक ऑब्जर्वेबिलिटी प्रदान करता है। यह 50+ LLM प्रोवाइडर्स, वेक्टर डेटाबेस, GPUs और एजेंट फ्रेमवर्क में ट्रेसेस, टोकन उपयोग, लेटेंसी, त्रुटियाँ और लागत कैप्चर करता है — यह सब नेटिव OpenTelemetry सिमेंटिक कन्वेंशन्स का उपयोग करके होता है, ताकि मौजूदा OTel पाइपलाइनें कस्टम SDKs के बिना काम कर सकें।

अपने स्वयं के VPS पर OpenLIT को सेल्फ-होस्ट करने से प्रॉम्प्ट कंटेंट, मॉडल उपयोग और API कुंजी गतिविधि आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर बनी रहती है, जिसमें किसी SaaS वेंडर द्वारा लगाए गए प्रति-टोकन मूल्य निर्धारण या सीट सीमाएँ नहीं होती हैं। ClickHouse स्टोरेज उच्च-वॉल्यूम टेलीमेट्री को संभालता है, और बंडल्ड OTel कलेक्टर OTLP gRPC और HTTP एंडपॉइंट्स प्रदान करता है जो OpenLIT SDK या किसी अन्य OTel-इंस्ट्रूमेंटेड सर्विस के लिए तैयार हैं।