1-क्लिक इंस्टॉलेशन में OpenLIT डिप्लॉय करें
LLM और जेनरेटिव AI ऐप्लिकेशंस के लिए ओपन-सोर्स ओपनटेलीमेट्री-नेटिव ऑब्जर्वेबिलिटी और लागत मॉनिटरिंग प्लेटफ़ॉर्म।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप OpenLIT के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
OpenLIT एक ओपन-सोर्स AI इंजीनियरिंग प्लेटफॉर्म है जो LLM और जनरेटिव AI एप्लिकेशन्स को इंस्ट्रूमेंटेशन की एक ही लाइन के साथ फुल-स्टैक ऑब्जर्वेबिलिटी प्रदान करता है। यह 50+ LLM प्रोवाइडर्स, वेक्टर डेटाबेस, GPUs और एजेंट फ्रेमवर्क में ट्रेसेस, टोकन उपयोग, लेटेंसी, त्रुटियाँ और लागत कैप्चर करता है — यह सब नेटिव OpenTelemetry सिमेंटिक कन्वेंशन्स का उपयोग करके होता है, ताकि मौजूदा OTel पाइपलाइनें कस्टम SDKs के बिना काम कर सकें।
अपने स्वयं के VPS पर OpenLIT को सेल्फ-होस्ट करने से प्रॉम्प्ट कंटेंट, मॉडल उपयोग और API कुंजी गतिविधि आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर बनी रहती है, जिसमें किसी SaaS वेंडर द्वारा लगाए गए प्रति-टोकन मूल्य निर्धारण या सीट सीमाएँ नहीं होती हैं। ClickHouse स्टोरेज उच्च-वॉल्यूम टेलीमेट्री को संभालता है, और बंडल्ड OTel कलेक्टर OTLP gRPC और HTTP एंडपॉइंट्स प्रदान करता है जो OpenLIT SDK या किसी अन्य OTel-इंस्ट्रूमेंटेड सर्विस के लिए तैयार हैं।
OpenLIT की मुख्य विशेषताएं
LLM ऑब्जर्वेबिलिटी
SDK सेटअप की दो लाइनों के साथ 50+ LLM प्रोवाइडर्स पर प्रॉम्प्ट्स, कंप्लीशन, टोकन, लेटेंसी और त्रुटियों को कैप्चर करें।
लागत निगरानी
प्रमुख LLM प्रदाताओं के लिए अंतर्निहित मूल्य निर्धारण का उपयोग करके, प्रति-अनुरोध, प्रति-मॉडल और प्रति-एप्लिकेशन खर्च को वास्तविक समय में ट्रैक करें।
OpenTelemetry नेटिव
जनरेटिव AI के लिए मानक OTel सिमेंटिक कन्वेंशन का उपयोग करता है, ताकि कोई भी OTel-इंस्ट्रूमेंटेड सेवा वेंडर SDKs के बिना डेटा भेज सके।
GPU मॉनिटरिंग
NVIDIA और AMD GPU मैट्रिक्स — उपयोगिता, मेमोरी, तापमान, और पावर ड्रॉ — को मॉडल टेलीमेट्री के साथ इकट्ठा करें।
प्रॉम्प्ट और वॉल्ट प्रबंधन
वर्जन प्रॉम्प्ट्स, प्रयोग चलाएं, और प्रोवाइडर API कीज़ को रोल-आधारित एक्सेस के साथ एक बिल्ट-इन सीक्रेट्स वॉल्ट में स्टोर करें।
प्लेग्राउंड और मूल्यांकन
मॉडल प्रतिक्रियाओं की साथ-साथ तुलना करें और गुणवत्ता, पूर्वाग्रह तथा मतिभ्रम का मूल्यांकन करने के लिए स्वचालित मूल्यांकन चलाएं।
आपको OpenLIT को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।