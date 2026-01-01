eLabFTW एक मुफ्त और ओपन-सोर्स इलेक्ट्रॉनिक लैब नोटबुक (ELN) है जिसे विशेष रूप से अनुसंधान प्रयोगशालाओं के लिए बनाया गया है। यह कागजी नोटबुक और बिखरी हुई स्प्रेडशीट को एक संरचित, खोजने योग्य कार्यक्षेत्र से बदल देता है जहाँ वैज्ञानिक प्रयोगों को लॉग करते हैं, नमूनों और अभिकर्मकों का प्रबंधन करते हैं, प्रोटोकॉल संग्रहीत करते हैं, और टीमों में साझा संसाधनों पर सहयोग करते हैं।

अपने स्वयं के VPS पर eLabFTW को सेल्फ-होस्ट करना संवेदनशील अनुसंधान डेटा, बौद्धिक संपदा और अप्रकाशित परिणामों को पूरी तरह से संस्थागत नियंत्रण में रखता है — कोई थर्ड-पार्टी क्लाउड नहीं, कोई प्रति-सीट मूल्य निर्धारण नहीं, और वेंडर लॉक-इन का कोई जोखिम नहीं। पूर्ण PDF/ZIP निर्यात, टाइमस्टैम्पिंग और S3-संगत स्टोरेज इसे विनियमित वातावरण के लिए उपयुक्त बनाते हैं जिन्हें ऑडिट ट्रेल्स और दीर्घकालिक संग्रह की आवश्यकता होती है।