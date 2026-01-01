OxiCloud एक ओपन-सोर्स क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म है जिसे Rust में लिखा गया है, जिसे Nextcloud और OwnCloud के तेज़ और संसाधन-कुशल विकल्प के रूप में डिज़ाइन किया गया है। यह फ़ाइल अपलोड, डाउनलोड, फ़ोल्डर प्रबंधन, शेयरिंग, सर्च, ट्रैश और एक बिल्ट-इन म्यूजिक प्लेयर प्रदान करता है — यह सब PostgreSQL बैकएंड के साथ सेल्फ-होस्टेड है। Rust रनटाइम निष्क्रिय मेमोरी को 100 MB से काफी कम रखता है, जिससे यह VPS प्लान्स पर व्यावहारिक हो जाता है जहाँ PHP-आधारित स्टैक बहुत भारी होगा।

OxiCloud को सेल्फ-होस्ट करने से सभी फ़ाइल स्टोरेज आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर आ जाते हैं, जिसमें कोई कोटा, कोई सब्सक्रिप्शन शुल्क और आपकी फ़ाइलों तक किसी तीसरे पक्ष की पहुँच नहीं होती है। एक वैकल्पिक Nextcloud कंपैटिबिलिटी लेयर मौजूदा Nextcloud डेस्कटॉप और मोबाइल क्लाइंट्स को बिना रीकॉन्फ़िगरेशन के कनेक्ट करने देती है।